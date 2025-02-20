Eğitimin ücrete olumlu etkisi azalıyor!
Ülkemizde 2024 Ocak verilerine göre 209 üniversite var. Bu üniversitelerin 131’i devlet 78’i özel-vakıf üniversitelerinden oluşuyor. Üniversitelerde öğrenci sayısı yaklaşık 7 milyon civarında, Bu öğrencilerin yaklaşık 3 milyonu uzaktan ve açık öğretim programlarında eğitim görüyor. 4 milyon öğrenci ise örgün eğitim görüyor.
Üniversite eğitimi alan öğrencilerin aileleri çocuklarının geleceği için yüklü maliyetlere katlanıyor. Öğrenciler ise eğitim sonrası daha yüksek ücretlerle kolay iş bulacağını ümit ediyor.
Gelecek endişesi yaratıyor
İş hayatına girmede üniversite eğitimi alanlara göre üniversite eğitimi olmayanlar daha kolay iş bulabiliyor. Üniversite mezunu öğrencilerin çoğu eğitim gördüğü meslek dışında çalışmak zorunda kalıyor.
İş hayatına giren kişiler ise kazandıkları paralardan memnun değiller.
Ülkemizde milyonlarca çalışan kazandığı para ile zar zor geçimini sağlıyor, tasarruf yapamıyor, ileride çalışamayacak duruma geldiğinde yani emekli olduğunda, emekli aylığı ile zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak, bu durum ise gelecek endişesi yaratıyor.
Tasarruf yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Geçmişe göre gelir ile gider dengesi bozuldu. Beyaz yaka diye tabir edilen zihinsel gücünü kullanarak çalışanların ücretleri her geçen gün düşüyor. Ortalama asgari ücretin 4 katı olan beyaz yaka ücretlerinin ortalaması 2021’de asgari ücretin 3.2 katına, 2024’de 2.2 katına kadar geriledi. Orta sınıf olarak adlandırılan beyaz yakalarda ücretler düştükçe tasarruf azalıyor.
Bu durumda ise yıllarca eğitim için harcanan zaman ve maliyetin karşılıksız kaldığını gösteriyor.
Mavi yaka olarak tabir edilen fizik gücüyle çalışanların geliri ise artıyor. 2021’de mavi yaka gelirleri ortalama asgari ücret iken 2024’de ortalama asgari ücretin 1.5 katına denk geliyor.
Beyaz yaka ile mavi yaka ücretleri birbirilerine yaklaşıyor, ortalama ücretler düşüyor.
Ayrıca şirketlerin karları arttıkça ücretlerin düşmesi çalışanların haklarını tam olarak alamadığı anlamına geliyor. Üniversite mezunu mesleksizlerin yani üniversite eğitimi almış ancak iş bilgisi olmayanların çokluğu meslek okullarının azlığı da kalifiye işçi sorununu doğruyor. Kalifiye işçi azlığı da ayrıca ücretleri aşağıya çekiyor.
Mavi ve beyaz yakada ücret eşitlenecek Ülkemizde eğitim görenlerin yaklaşık %26’sı meslek okullarında okurken, %74’i düz liselerde eğitim görmektedir. Meslek liselerinin azlığı, üniversite sayısının çokluğu ayrıca üniversitede aldığı eğitim ile iş tecrübesi edinememesinin işsizlik, eğitim gördüğü alan dışında çalışma, düşük ücretle çalışma gibi sorunları doğuruyor.
Süreç böyle giderse birkaç yıla mavi yaka ve beyaz yakaların ücretleri eşitlenecek. Eğitim ve iş hayatı sonuçlarının iyi değerlendirerek, yeni mesleklere ve ihtiyaç duyulan mesleklere göre meslek okullarının sayısını arttırmak, üniversite eğitiminin kalitesini ve mesleki deneyime dayalı (göstermelik staj dışında) gerçek mesleki deneyim kazanacakları programları devreye sokmak gerekiyor. Aksi halde üniversite mezunu mesleksiz sayısı daha da artacak. Üç harfli marketlerde dahi bu kişilerin iş bulması zorlaşacak.