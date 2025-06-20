Ekonomide değer yaratan ürün yaşam döngüsü
Gezegende sürdürülebilir yaşam için, sürekli yeni kaynak kullanılan doğrusal ekonomi modeli ile vedaşlama zamanı geldi. Tüm iş süreçleri dayanıklılık, onarım, yeniden kullanım, yeniden üretim, paylaşım ve geri dönüşüm bakışı ile döngüsel ekonomiye geçiyor.
Yeni ekonomide kârlılık “kaynakların mümkün olduğunca geri dönüşümden kazanılması ve atıkların yeni kaynaklara dönüşmesiyle” ölçülüyor.
Üreticilerin atıklarını dönüştürüp hammadde yaratmak için yatırımlar yaptığı bir dönemdeyiz.
Döngüsel tasarım bilgisi ve becerisi ile inovatif çözümler yaratanlar bir adım önde olacak. Yeni dünyanın gerçeği, üreticiyi ve tüketiciyi kapsayan etkili “ürün yaşam döngüsüyönetimi” sağlamak. Üretim ve tüketim süreçlerinin yenilikçi bakış, düşünce, değer, davranış ve yaşam biçimi ile değişmesi gerekiyor.
Gezegenin kapasitesine uygun yaşamak
Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutunda hedef; gezegenin doğal kaynaklarının kapasitesine uygun yaşamak. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları sağlayın ve güvence altına alın, diyor.
Ürün yaşam döngüsüyönetiminde tüketici sorumlulukları neler olabilir? Atık yönetiminde bilinçlenmek, daha az atık üretmek, sürdürülebilir nitelikli ürünler satın almak ilk akla gelenler. Kolay uygulanabilir ve tasarruf da sağlayan adımlardan biri de “ikinci el” ürünleri tercih etmek.
2025 Mayıs ayında sahibinden.com “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı” raporunu yayınladı. İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker raporla ilgili önemli veriler paylaştı. “Raporda 24 ikinci el ürün kategorisi ve 204 alt kategori incelendi.
İkinci el satışlarının toplam çevresel faydası, yeni bir ürünün üretiminden kaçınmanın sağladığı iklim etkisi, atık yönetiminden kaçınma ve taşımacılıkla ilgili etkilerin toplanmasıyla hesaplandı. Sonuçlara göre 2024 yılında sahibinden. com’da gerçekleşen ikinci el ilan alım satımı yaklaşık 11,6 milyon ton CO2 eş değeri tasarruf sağladı, ki bu yaklaşık 6 ay boyunca İstanbul’daki tüm arabaların çalışmasına karşılık geliyor.
Kaynaklar yönünden ise 2024 yılı içerisinde 189 bin ton plastik (75,6 milyar Lego tuğlası), 673 bin ton çelik (25 Boğaziçi Köprüsüyapımı) ve 126 bin ton alüminyum (1.909 Boeing 747 üretimi) tasarrufu sağlandı. İkinci ele yönelim, aslında geleceği sahiplenmek. İkinci el ürün kullanmanın, bilinçli bir tercih olduğunu anlatmak ve sorumlu, gururla paylaşılacak bir davranış olduğunu yaymak istiyoruz. Var olana yeniden değer verme alışkanlığını bir yaşam tarzına dönüştürmek, bir trend haline getirmek için birlikte hareket etmeliyiz.”
İşte Döngüsel Gelecek
Döngüsel ekonomi, kariyer planlarını ve mesleklerin geleceğini nasıl etkiliyor? Gençler, döngüsel düşünme becerisi olan adaylar arayan yeni dünyanın kurumlarında çalışmaya hazır mı?
Ekim ayında ikincisi düzenlenecek olan Sürdürülebilir Yaşam Festivali bu soruların cevaplarını arıyor.
Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde, üniversiteler ve iş dünyasını sürdürülebilirlik vizyonunda buluşturan festivalin bu yılki teması “İşte Döngüsel Gelecek” Kurumlar, gençlerle döngüsel iş modellerini paylaşacak.
Gençler, iş süreçlerinde doğrusaldan döngüsele geçişin nedenlerini ve iyi uygulama örneklerini keşfedecek, interaktif atölyelerde çözüm önerileri geliştirecek. Döngüsel ekonomi öncüsükurumları, bu önemli etkinliği desteklemeye davet ediyorum.
Bilgi: surdurulebiliryasamfestivali.com