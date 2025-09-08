Ekonomide (OVP, planlar…) “Nasıl olsa hedefler tutmuyor/tutmayacak” algısını kırmak için…

2023 yılında Cumhurbaş­kanlığı Külliyesi’nde dü­zenlenen toplantıdan sonra bir bürokratın söyledikleri ile başlıyayım:

“Makro ve mikro veriler için hedefler gerçekçi…

Diğer programlardan farkı bu…”

***

Devam etmişti:

“Gerçekleştirebilme olasılı­ğı yüksek olduğu için de, tüm bürokratlar daha da büyük so­rumluluk üstlenecektir…”

***

Evet, bugün açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP):

Bürokratlar üzerinde, “Na­sıl olsa hiçbir hedef tutmaya­cak” algısını yıkıp, “Daha iyi­sini yapabiliriz” etkisi yaratmalı…

Tasarruf ve ve­rimlilik için ara­dığımız uygula­maların (eğitim­den adalete…) kapısını arala­malı…

***

2023-2025 dö­nemi…

5 Eylül 2022 tarihli Res­mi Gazetede yayımlanan ve büyük umutlarla hazırlanan OVP’nin üzerinden tam 3 yıl geçti…

***

3 yıl önceki o OVP, neye hiz­met edecekti?

***

Açıklama özetle şöyleydi:

2023-2025 döneminde Tür­kiye Ekonomi Modeli’ni esas alınarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyüme sürdürülecek…

Verimli ve rekabetçi yer­li üretim yapısı güçlendirile­cek…

İthalat bağımlılığı azaltılacak…

Kalıcı fiyat istikrarına ula­şılacak…

***

Dahası:

Beşeri sermaye ve işgücü kalitesi artırılacak…

İş ve yatırım ortamının iyileştirilecek…

Hangisi gerçekleşti sizce?

VELHASIL

Bugün açıklanacak OVP neye hizmet etmeli?

***

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz, yaklaşık 2 yıl önce yaptı­ğımız sohbette dikkat çek­mişti:

“OVP beklentileri olum­luya çevirebilmeli…”

“Yapısal reformları orta­ya koyup, hızlandırmalı…”

“Belirsizlikleri azaltma­lı…”

“Öngörülebilirliği artır­malı…”

“Politikalar birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmalı…”

“Kaynak tahsisinde ve­rimliliğe odaklanmalı…”

“İnandırıcı ve örnek ol­ması amacıyla, kamuda ta­sarruf ve verimlilik önceli­ğimiz olmalı…”