Ekonomide (OVP, planlar…) “Nasıl olsa hedefler tutmuyor/tutmayacak” algısını kırmak için…
2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıdan sonra bir bürokratın söyledikleri ile başlıyayım:
“Makro ve mikro veriler için hedefler gerçekçi…
Diğer programlardan farkı bu…”
***
Devam etmişti:
“Gerçekleştirebilme olasılığı yüksek olduğu için de, tüm bürokratlar daha da büyük sorumluluk üstlenecektir…”
***
Evet, bugün açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP):
Bürokratlar üzerinde, “Nasıl olsa hiçbir hedef tutmayacak” algısını yıkıp, “Daha iyisini yapabiliriz” etkisi yaratmalı…
Tasarruf ve verimlilik için aradığımız uygulamaların (eğitimden adalete…) kapısını aralamalı…
***
2023-2025 dönemi…
5 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve büyük umutlarla hazırlanan OVP’nin üzerinden tam 3 yıl geçti…
***
3 yıl önceki o OVP, neye hizmet edecekti?
***
Açıklama özetle şöyleydi:
2023-2025 döneminde Türkiye Ekonomi Modeli’ni esas alınarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyüme sürdürülecek…
Verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısı güçlendirilecek…
İthalat bağımlılığı azaltılacak…
Kalıcı fiyat istikrarına ulaşılacak…
***
Dahası:
Beşeri sermaye ve işgücü kalitesi artırılacak…
İş ve yatırım ortamının iyileştirilecek…
Hangisi gerçekleşti sizce?
VELHASIL
Bugün açıklanacak OVP neye hizmet etmeli?
***
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaklaşık 2 yıl önce yaptığımız sohbette dikkat çekmişti:
“OVP beklentileri olumluya çevirebilmeli…”
“Yapısal reformları ortaya koyup, hızlandırmalı…”
“Belirsizlikleri azaltmalı…”
“Öngörülebilirliği artırmalı…”
“Politikalar birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmalı…”
“Kaynak tahsisinde verimliliğe odaklanmalı…”
“İnandırıcı ve örnek olması amacıyla, kamuda tasarruf ve verimlilik önceliğimiz olmalı…”
