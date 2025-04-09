Ekonomide yeni dünya düzeni ABD ve diğerleri

Trump’ın 2025 güm­rük tarifeleri kara­rının Türkiye ve dün­ya ekonomisine etkile­ri… ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı güm­rük tarifeleri kararı, kü­resel ticaret düzeni açı­sından önemli sonuçlar doğuracak niteliktedir.

Bu karar kapsamında, Türkiye’ye uygulanan tarife oran­larının diğer ülkelerle kıyaslan­dığında daha düşük tutulma­sı, Türkiye için göreli bir avantaj yaratmaktadır. Serbest ticaret, 1980’lerden bu yana Dünya Tica­ret Örgütü (DTÖ), serbest ticaret anlaşmaları ve bölgesel entegras­yonlar aracılığıyla dünya ekono­misinin büyümesini desteklemiş­tir. Ancak son yıllarda yükselen milliyetçi dalgalar ve iç piyasaları koruma yönlü eğilimler, bu yapı­nın sorgulanmasına neden olmuş­tur. Donald Trump’ın ticaret poli­tikaları bu dönüşümün en belirgin örneklerinden biridir

Küresel serbest ticaretin temel etkileri

Dünya ekonomisine katkıları

1980–2019 dönemi dünya tica­ret hacmi: 2 trilyon $ 19 trilyon $ (GSYH’ye oranı %22 %60)

Küresel GSYH büyüme ortala­ması (1980–2019): %3,5

Yoksulluk oranı düşüşü (1981–2020): %42 %8

Dünya Bankası’na göre: Ser­best ticaret, her 1 puanlık artışta ortalama %0,5 GSYH artışı sağla­mıştır.

Türkiye’ye etkileri

Gümrük Birliği (1996): Türki­ye’nin AB ile ticaret hac­mini 20 yılda 4 kat artır­dı.

2001 sonrası ihracat artışı: 31 milyar $ 2023’te 254 milyar $

İhracatın GSYH’ye oranı: %18 (2001) %34 (2023)

Trump’ın korumacı politikaları: Kapsam ve hedefler

Politikaların temel unsurla­rı

Gümrük tarifeleri artışı (Özellikle Çin, AB, Güneydoğu as­ya ülkeleri)

NAFTA’nın yeniden müzake­resi (USMCA)

Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme

Amerikan firmalarının yur­tiçine dönmesi için vergi teş­vikleri

2025 gümrük tarifesi kararı (2 Nisan)

Çelik, alüminyum, elektro­nik, yarı iletkenler gibi sektörle­re %10–%25 ek vergi.

Çin, Almanya, Güney Kore gi­bi ülkeler en yüksek tarifelerle karşılaştı.

ABD dışı üretilen tüm otomo­biller’e %25 ek vergi.

Türkiye’ye göreli olarak dü­şük oranlar uygulandı.

Korumacılığın küresel ekonomiye etkileri

-OECD tahmini: Koruyucu politikalar 2025 itibariyle küre­sel büyümeyi %0,4 azaltabilir.

Yatırım ve istihdam

-Şirketler, tarifeler nedeniyle yatırım kararlarını erteliyor

-Gelişmekte olan ülkeler­de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI): 2021’den 2024’e %12 dü­şüş

Türkiye açısından karşılaştırma

Serbest ticaretin türkiye’ye katkıları

-İhracat odaklı sanayileş­me: Tekstil, otomotiv, beyaz eşya sektörleri AB ve ABD pazarlarına entegre oldu.

-İhracatın kompozisyonu gelişti: Düşük teknolojiden or­ta-yüksek teknolojiye geçiş.

-İstihdam üzerinde etkisi: İhracata bağlı sektörlerde 2 mil­yonun üzerinde istihdam.

Düşük tarife uygulanması göreli avantaj yaratırken, genel ortamın korumacı olması nedeniyle bü­yüme sınırlanıyor.

Uzun vadeli senaryolar

Sert ticaret savaşı senar­yosu

-Türkiye GSYH’sinde %0,4 dü­şüş (yaklaşık 4 milyar $ kayıp)

-İşsizlik oranında 0,3-0,5 puan artış (yaklaşık 100.000 kişi)

-Sanayi üretiminde %2-3 ara­sında daralma.

Alternatif pazar stratejisi senaryosu

-Türkiye’nin Afrika, Orta As­ya ve Güneydoğu Asya pazarları­na yönelmesiyle ihracat kaybının %40’ı telafi edilebilir.

-Sanayi stratejisin­de yerelleşme ve iç pa­zara yönelimle cari açık üzerindeki baskı azaltı­labilir.

Genel değerlendirme

Trump’ın korumacı ti­caret politikaları kısa va­dede ABD üreticilerine destek olsa da, uzun vadede küresel ekonomi­de güven kaybı, yatırım erteleme­si ve büyüme hızının düşmesi gi­bi sonuçlar doğuracaktır. Türkiye açısından bu sü­reç:

-Dış ticaret açığı ve cari den­genin bozulma­sı.

-Küresel be­lirsizlik nede­niyle döviz kur­larında dalga­lanma.

-Sanayide ithalata dayalı üre­timin kırılgan hale gelmesi. lı üre­timin kırılgan hale gelmesi.

Politika önerileri

Pazar çeşitlendirme: Orta Doğu, Afrika'ya ihracat teşviki.

Yerli üretim teşvikleri: Özel­likle çelik, makine, elektronik gi­bi alanlarda iç üretimi artırmaya yönelik destekler.

Ticaret diplomasisi: ABD ile sektör bazlı istisna pazarlıkları yapılması.

Kur riski yönetimi: İhracat­çı firmalara kur korumalı finans­man modelleri sunulması.

Doğrudan yatırım: Yüksek vergi oranı olan ülkeleri doğru­dan yatırım amaçlı olarak Türki­ye’ye gelişini teşvik etmek.

Trump’ın korumacı politikala­rı, kısa vadede bazı sektörleri ko­ruyabilir ancak uzun vadede kü­resel ticaretin verimlilik avan­tajlarını sınırlayarak hem dünya ekonomisine hem de Türkiye gibi dışa açık ekonomilere zarar ver­me riskini taşımaktadır. Türki­ye’ye düşük tarife uygulanması bazı sektörlerde rekabet avantajı yaratsa da, küresel belirsizlikler ve büyüme kayıpları dolaylı ola­rak Türkiye’nin ekonomik per­formansını da sınırlandırmakta­dır.

Son söz: “Gücün haklı çıktığı yerde, adalet bekleme. Güç’e ta­pan insanların olduğu yerde hu­zur bekleme” Platon