  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Şevket SAYILGAN / Ekonomist
  4. Ekonomide yeni dünya düzeni ABD ve diğerleri

Ekonomide yeni dünya düzeni ABD ve diğerleri

Şevket SAYILGAN / Ekonomist
Şevket SAYILGAN / Ekonomist [email protected]

Trump’ın 2025 güm­rük tarifeleri kara­rının Türkiye ve dün­ya ekonomisine etkile­ri… ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı güm­rük tarifeleri kararı, kü­resel ticaret düzeni açı­sından önemli sonuçlar doğuracak niteliktedir.

Bu karar kapsamında, Türkiye’ye uygulanan tarife oran­larının diğer ülkelerle kıyaslan­dığında daha düşük tutulma­sı, Türkiye için göreli bir avantaj yaratmaktadır. Serbest ticaret, 1980’lerden bu yana Dünya Tica­ret Örgütü (DTÖ), serbest ticaret anlaşmaları ve bölgesel entegras­yonlar aracılığıyla dünya ekono­misinin büyümesini desteklemiş­tir. Ancak son yıllarda yükselen milliyetçi dalgalar ve iç piyasaları koruma yönlü eğilimler, bu yapı­nın sorgulanmasına neden olmuş­tur. Donald Trump’ın ticaret poli­tikaları bu dönüşümün en belirgin örneklerinden biridir

Küresel serbest ticaretin temel etkileri

Dünya ekonomisine katkıları

1980–2019 dönemi dünya tica­ret hacmi: 2 trilyon $ 19 trilyon $ (GSYH’ye oranı %22 %60)

Küresel GSYH büyüme ortala­ması (1980–2019): %3,5

Yoksulluk oranı düşüşü (1981–2020): %42 %8

Dünya Bankası’na göre: Ser­best ticaret, her 1 puanlık artışta ortalama %0,5 GSYH artışı sağla­mıştır.

Türkiye’ye etkileri

Gümrük Birliği (1996): Türki­ye’nin AB ile ticaret hac­mini 20 yılda 4 kat artır­dı.

2001 sonrası ihracat artışı: 31 milyar $ 2023’te 254 milyar $

İhracatın GSYH’ye oranı: %18 (2001) %34 (2023)

Trump’ın korumacı politikaları: Kapsam ve hedefler

Politikaların temel unsurla­rı

Gümrük tarifeleri artışı (Özellikle Çin, AB, Güneydoğu as­ya ülkeleri)

NAFTA’nın yeniden müzake­resi (USMCA)

Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme

Amerikan firmalarının yur­tiçine dönmesi için vergi teş­vikleri

2025 gümrük tarifesi kararı (2 Nisan)

Çelik, alüminyum, elektro­nik, yarı iletkenler gibi sektörle­re %10–%25 ek vergi.

Çin, Almanya, Güney Kore gi­bi ülkeler en yüksek tarifelerle karşılaştı.

ABD dışı üretilen tüm otomo­biller’e %25 ek vergi.

Türkiye’ye göreli olarak dü­şük oranlar uygulandı.

Korumacılığın küresel ekonomiye etkileri

-OECD tahmini: Koruyucu politikalar 2025 itibariyle küre­sel büyümeyi %0,4 azaltabilir.

Yatırım ve istihdam

-Şirketler, tarifeler nedeniyle yatırım kararlarını erteliyor

-Gelişmekte olan ülkeler­de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI): 2021’den 2024’e %12 dü­şüş

 Türkiye açısından karşılaştırma

Serbest ticaretin türkiye’ye katkıları

-İhracat odaklı sanayileş­me: Tekstil, otomotiv, beyaz eşya sektörleri AB ve ABD pazarlarına entegre oldu.

-İhracatın kompozisyonu gelişti: Düşük teknolojiden or­ta-yüksek teknolojiye geçiş.

-İstihdam üzerinde etkisi: İhracata bağlı sektörlerde 2 mil­yonun üzerinde istihdam.

Düşük tarife uygulanması göreli avantaj yaratırken, genel ortamın korumacı olması nedeniyle bü­yüme sınırlanıyor.

Uzun vadeli senaryolar

Sert ticaret savaşı senar­yosu

-Türkiye GSYH’sinde %0,4 dü­şüş (yaklaşık 4 milyar $ kayıp)

-İşsizlik oranında 0,3-0,5 puan artış (yaklaşık 100.000 kişi)

-Sanayi üretiminde %2-3 ara­sında daralma.

Alternatif pazar stratejisi senaryosu

-Türkiye’nin Afrika, Orta As­ya ve Güneydoğu Asya pazarları­na yönelmesiyle ihracat kaybının %40’ı telafi edilebilir.

-Sanayi stratejisin­de yerelleşme ve iç pa­zara yönelimle cari açık üzerindeki baskı azaltı­labilir.

Genel değerlendirme

Trump’ın korumacı ti­caret politikaları kısa va­dede ABD üreticilerine destek olsa da, uzun vadede küresel ekonomi­de güven kaybı, yatırım erteleme­si ve büyüme hızının düşmesi gi­bi sonuçlar doğuracaktır. Türkiye açısından bu sü­reç:

-Dış ticaret açığı ve cari den­genin bozulma­sı.

-Küresel be­lirsizlik nede­niyle döviz kur­larında dalga­lanma.

-Sanayide ithalata dayalı üre­timin kırılgan hale gelmesi. lı üre­timin kırılgan hale gelmesi.

Politika önerileri

Pazar çeşitlendirme: Orta Doğu, Afrika'ya ihracat teşviki.

Yerli üretim teşvikleri: Özel­likle çelik, makine, elektronik gi­bi alanlarda iç üretimi artırmaya yönelik destekler.

Ticaret diplomasisi: ABD ile sektör bazlı istisna pazarlıkları yapılması.

Kur riski yönetimi: İhracat­çı firmalara kur korumalı finans­man modelleri sunulması.

Doğrudan yatırım: Yüksek vergi oranı olan ülkeleri doğru­dan yatırım amaçlı olarak Türki­ye’ye gelişini teşvik etmek.

Trump’ın korumacı politikala­rı, kısa vadede bazı sektörleri ko­ruyabilir ancak uzun vadede kü­resel ticaretin verimlilik avan­tajlarını sınırlayarak hem dünya ekonomisine hem de Türkiye gibi dışa açık ekonomilere zarar ver­me riskini taşımaktadır. Türki­ye’ye düşük tarife uygulanması bazı sektörlerde rekabet avantajı yaratsa da, küresel belirsizlikler ve büyüme kayıpları dolaylı ola­rak Türkiye’nin ekonomik per­formansını da sınırlandırmakta­dır.

Son söz: “Gücün haklı çıktığı yerde, adalet bekleme. Güç’e ta­pan insanların olduğu yerde hu­zur bekleme” Platon

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram, ekonomi ve toplum ilişkisi 02 Nisan 2025
Siyaset ekonominin önüne geçtiği bu dönemde fırsat, tehditler nelerdir ve süreçler nasıl yönetilmeli 26 Mart 2025
Hangi yatırım stratejileri tercih edilmelidir? 19 Mart 2025
Donald Trump’ın ekonomi politikaları: Türkiye ve dünya için fırsatlar ve tehditler 12 Mart 2025
Ekonomide büyüme ve enflasyon rakamları ne söylüyor? 05 Mart 2025
Yapısal reformlar nedir? Türkiye ekonomisinde yapısal reformlara sıra ne zaman gelecek? 26 Şubat 2025
Türkiye ekonomisinin yabancı sermaye bağımlılığı 19 Şubat 2025
İşletmelerde finansal yönetim ve yol haritası 12 Şubat 2025
Enflasyonda işler yolunda mı? Yeni bir şeyler söyleme zamanı gelmedi mi? 05 Şubat 2025
Dünya ve Türkiye ekonomisi: 29 Ocak 2025 perspektifi 29 Ocak 2025