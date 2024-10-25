Ekonomide yol ayrımı
Ülkemizde son günlerde yaşananların ardından piyasa ve ekonomi konuşmak gerçekten kolay değil, ancak Atatürk’ün de dediği gibi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır sözünden hareketle, biz de kendi konularımıza odaklanalım.
Ekonomide alınan her kararın arkasında bir siyasi irade vardır. Alınan ya da alınmayan her kararın da etkileri olduğu gibi ilk planda tam olarak hesaplanamayan ya da arzu edilmeyen yan etkileri de bulunmaktadır. Yılın ortasında asgari ücrete zam yapılmaması enflasyon ile mücadele noktasında bir tercihti, yılın sonuna doğru gelirken 2025 yılına dair zam oranına dair tartışmalar da bu açıdan önemli ve benzer bir karara imza atacak önemli bir gelişme şüphesiz. Bütçe tasarısında dikkat çeken unsur, asgari ücret artışına resmi tahminlere yakın bir oran atfedildiği.
Bilindiği üzere TCMB 2025 yılında %14 enflasyon tahmini ile ilerliyor, daha sonra gelen OVP’de ise beklenen rakam %17.5 olarak dile getirildi. Açlık sınırının 20 bin TL sınırına dayandığı bir noktada ve daha 2025 yılına gelinmediği düşünüldüğünde hane halkı nezdinde oluşacak hoşnutsuzluğu öngörmek güç değil. Ayrıca normalde zam oranının geride bırakılan yılın enflasyon oranının üzerinde olduğu da unutulmamalı. Bu yılı %44 civarı bir tüketici enflasyonu ile tamamlarsak, aradaki farkın çok yüksek olduğu aşikar. Dolayısıyla yazının başlığında belirtmeye çalıştığım yol ayrımı da burada yatıyor.
Ya henüz seçimlere çok var, öncelik çalışanın alım gücü kaybını da göze alarak enflasyonla mücadele denecek ya da sosyal devlet olmanın gerekliliği yaşanabilir minimum bir geliri ücretlilere sunmayı gerektirir bakış açısıyla %30-%40 aralığında bir zam yapılacak. Tabii ikinci yol tercih edildiği takdirde, yılın ilk aylarında gerçekleşecek enflasyon oranı yıl sonu tahminlerini boşa çıkaracak. Peki çözüm ne, bazı kurumların raporlarında da dile getirdiği gibi düşük gelir grubuna maaş harici sosyal yardımlar ya da transfer harcamaları gerçekleştirmek. Kolay mı hiç değil, ancak kolayı tercih ederek bir yere varamadığımız da apaçık ortada herhalde.
Son olarak hafta içinde Ankara’da gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek yazıyı noktalamak istiyorum.