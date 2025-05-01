Eksik günü olan nasıl emekli olur

Emekli olabilmek için en önemli şartlarda biri de prim gün sayısıdır. İlk sigortalı ol­duğunuz tarihe göre prim gün şartı tamamlan­madan emekli olunmaz.

Eksik prim günü olanlar nasıl sigortalı olur, hangi statüye sayılır ve eksik günler için ne şe­kilde toplu para ödenir. Bu yazımda bu konu­lar hakkında işinize yarayacağını düşündüğüm önemli detayları sizlerle paylaşacağım.

SSK’dan emekli olmak için EYT’li olanlar yani 8/9/1999 tarihine kadar sigorta baş­langıcı olanlar yaş şartı aranmadan ilk işe baş­lama tarihlerine göre 5000-5975 gün arası prim gün şartını tamamlaması gerekir. Bu durumda yaş şartı aranmaz ancak prim günü az olan ki­şiler 3600 günle de kadınlar 58, erkekler 60 ya­şında emekli olabilirler.

Bağ-Kur’da ise kadınlar 7200 gün, erkek­ler 9000 günle yaş şartı olmadan ya da kadınlar 56 yaş 5400 günle, erkekler 58 yaş 5400 günle emekli olabilirler.

SSK’da 9/9/1999-30/04/2008 arası si­gortalı olanlar kadın ve erkekler 7000 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında ayrıca, 4500 prim gün sayısı 25 yıllık sigortalılık süresi ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabi­lirler.

Bağ-Kur’da ise kadınlar 9000 gün, erkek­ler 9000 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşın­da emekli olabilir. Ayrıca kadınlar 60 yaşında 5400 günle, erkekler 62 yaş 5400 günle emek­li olabilirler.

Eksik günü olanlar 5510 sayılı yasanın 41. Maddesine göre yasal olarak hakları var ise borçlanma yaparak, toplu para ödeyerek gün satın alabilir.

Daha önceki yazılarında hangi durumlarda kimler SGK’ya borçlanma yapabilir konusunu tüm detayları ile yazmıştım. Geçmiş yazılarım­da detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrıca 5510 sayılı yasanın 41. Maddesini in­celeyerek sizin de borçlanma yapma hakkını­zın olup olmadığını inceleyebilirsiniz.

Eksik gün tamamlanması için SGK’ya borç­lanma hakkı olanlar günlük 277,39 TL ile 2.080,43 TL günlük borçlanma yaparak prim gün sayısı satın alarak eksik günlerini tamam­layabilir ya da eksik günlerinin bir kısmını ta­mamlayabilir.

Yurtdışı borçlanması yaparak da eksik günle­rini tamamlamak isteyenler günlük 390,08TL ile 2.925,60 TL arasında tercih ettiği tutarı öde­yerek eksik günlerini tamamlayabilir.

Yurtdışı borçlanması eski Bağ-Kur’a yani 4/B’ye sayılır.

Memurların aylıksız izinlerinde geçen süre­ler eski Emekli Sandığına yani 4/C’ye sayılır.

Diğer borçlanmalar son prim ödemesi hangi statüden ise o statüye sayılır.

Bağ-Kur’dan ödenmeyen primleri ihya yap­mak isteyenler yani canlandırmak isteyen­ler günlük 299,06 TL ile 2.242,95 TL ödeyerek gün alabilirler. Ayrıca emeklilikte son 2520 gü­ne dikkat ederek eksik günlerin tamamlanma­sı için isteğe bağlı sigorta primi de ödenebilir.

Bağ-Kur statüsünde isteğe bağlı sigorta pri­mi ödenebilir. 1/10/2008’de isteğe bağlı SSK kaldırıldı. İsteğe bağlı sigorta primleri sadece Bağ-Kur’dur. Ancak 1/10/2008’den önce dev­let memuru olanlar işten ayrıldıktan sonra altı ay içinde müracaatta bulunmak koşulu ile iste­ğe bağlı iştirakçi primi yani 4/C iştirakçi primi ödeyebilirler.

1/10/2008’den sonra devlet memuru olanla­rın iştirakçi primi ödeme hakları yoktur.

İsteğe bağlı Bağ-Kur primi aylık 8.321,76 TL’dir, isteyenler bunun 7,5 katına kadar 62.413,20 TL’ye kadar ödeme yapabilirler.

Emeklilikte primler tamamlandığında son ödenen 2520 güne bakılarak, en çok hangi sta­tüden prim ödenmiş ise o statünün şartları ile emekli olunur. Geçmişte memur ya da SSK’lı olarak çalışmış son 1260 günden daha fazla isteğe bağlı sigorta primi ödenir ise Bağ-Kur şartlarına geçilmiş olur. Kendi adına işyeri olan ya da şirket ortakları Bağ-Kur’lu olur. An­cak A.Ş’lerde ortak olup yönetim kurulu üye­si olmayanlar Bağ-Kur’lu olmaz hatta bu ki­şiler ortağı olduğu A.Ş’de SSK’lı yani 4/A’lı olarak çalışabilirler. Limited şirket ortakları 1/10/2008’den sonra ortağı olduğu şirkette si­gortalı olarak çalışamaz. 1/10/2008’den önce limited şirket ortağı olamadan önce bu şirkette sigortalı olarak çalışmaya başlamış sonrasında ortak olmuş ise bu kişilerin 4/A sigortalılığı ara verilmeden devam etmiş ise SSK’ya sayılır.

28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişi kendi şirke­ti dışında başka bir işyerinde 4/A’lı olarak ça­lışabilir. Bağ-Kur otomatik olarak kesilir 4/A devam eder. Bu durumda fiilen gerçekten ça­lışmak önemlidir, aksi halde çalışmadan 4/A SSK’lı olmak için fiilen çalışma olmadan, ça­lışıyormuş gibi sigorta primi ödemek sahte si­gortalılığa girer ve emeklilik iptaline kadar gi­debilir. Tüm bunlara dikkat ederek eksik günle­riniz tamamlayarak emekli olabilirsiniz.