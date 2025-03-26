Elektriğe zam “yüzde 25” mi olacak?
Yabancı çıkışının hızlandığı 2020 yılının Kasım ayında; Naci Ağbal’ın 4.5 aylık MB Başkanlığı dönemi başlamış; 20 milyar dolara yakın yabancı girişi gerçekleşmişti…
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Yabancı ve yerli yatırımlar furyaya dönmemişti…Ama…Beklentiler olumluya çevrilmiş, güvenle birlikte, yatırımların furyaya dönme ihtimali yükselmişti…
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Hatta… 2021 yılının ikinci çeyreği için: “Doğrudan ve dolaylı yatırım olarak 30 milyar dolar gelebilir” beklentileri dillendirilmişti…
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Olumlu hava eserken; 2021’in Mart ayı sonunda, MB Başkanı değişti…
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Tam 4 yıl…Ekonomi yönetimlerimiz, uygulamada olan programların getireceklerini, yerli ve yabancı yatırımcıya anlatmaya, güven oluşturmaya, beklentileri olumluya çevirmeye çalıştı/çalışıyor…
VELHASIL
Beklediğimiz yabancı yatırımcının son durumunu ve alacağı pozisyonu, yabancı kuruluşların dünkü açıklamaları özetliyor…
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İvedilikle ve öncelikle: Yerli yatırımcıya/üreticiye/çalışana, girişim/geliştirme potansiyeli olana odaklanmamız ve sayısını artıracak politikalara eğilmemiz gerekiyor…
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Dün TBMM’de, “Nisan ayı başında yapılacak elektrik zammı yüzde 25 mi, 30 mu olmalı?” tartışmasına şahit oldum…
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Yüksek maliyetler nedeniyle, “üretimden uzaklaşmaya başlayan yerli üretici” tehlikesiyle karşı karşıyayken; Ve alımgücü nedeniyle çalışanların verimliliği düşüyorken…
Üretim artırma zorunluluğumuzun olduğu bu dönemde getirilecek, “bu ek maliyet” tekrar tekrar düşünülmeli…