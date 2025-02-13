Elon Musk’ın “iflas hesabı” böyleyse…

ABD Hükümet Verimliliği Departma­nı’nın başına geçen Elon Musk:

Kamu harcamaları kısılmazsa ülkenin «iflas edeceğini» söylemiş…

Kamu borcunun faiz ödemelerinin Savun­ma Bakanlığı’nın bütçesini aştığına dikkat çekerek,

“Savunmaya çok para harcıyoruz. Böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz.” de­miş…

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ABD’nin kamu borcu:

36 trilyon dolara (her yıl yeni rekorla) yak­laşıyor…

Bu borca karşılık günlük:

2.5 milyar dolar faiz ödüyor…

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ABD’de GSYİH, 2022 yılında 25.4 trilyon doları aşmıştı…

2023 yılında 27.3, 2024 yılında ise 28 tril­yon doları aştı…

2025 yılı hedefi ise 30 trilyon dolara çık­ması…

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Bu arada…

ABD Temsilciler Meclisi, 895 milyar do­larlık savunma bütçesini onayladı…

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Elon Musk ise:

Savunma harcamaları için GSYİH’in 35’te birinin ayrılmasını yüksek bulup; tasarruf için ilk sıraya aldı…

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(Trump’ın tasarruf için “madeni para bası­mını durdurmak” gibi “akla gelmeyecek ay­rıntıları dikkate alması” ise dikkat çekici…)

VELHASIL

Türkiye’nin borç stoku ise:

2024 yılında, 9.3 trilyon TL’ye yaklaşa­rak, yeni rekorunu kırdı…

5 trilyonunu iç, 4.3 trilyonu dış borçların oluşturduğu “toplam borç”, 2023’e göre, 2.5 trilyon lira arttı...

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Yıllık faiz ödemesi mi?

1.3 trilyon lirayı aştı…

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Savunma bütçemiz mi?

2023 yılında 529 milyar lirayken, 2024 yılında yaklaşık 971 milyar liraya çıktı…

2025 için ise 1.6 trilyon lira ayrıldı… (GS­YİH’nin 25’te biri)