Elon Musk’ın “iflas hesabı” böyleyse…
ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına geçen Elon Musk:
Kamu harcamaları kısılmazsa ülkenin «iflas edeceğini» söylemiş…
Kamu borcunun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığı’nın bütçesini aştığına dikkat çekerek,
“Savunmaya çok para harcıyoruz. Böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz.” demiş…
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ABD’nin kamu borcu:
36 trilyon dolara (her yıl yeni rekorla) yaklaşıyor…
Bu borca karşılık günlük:
2.5 milyar dolar faiz ödüyor…
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ABD’de GSYİH, 2022 yılında 25.4 trilyon doları aşmıştı…
2023 yılında 27.3, 2024 yılında ise 28 trilyon doları aştı…
2025 yılı hedefi ise 30 trilyon dolara çıkması…
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Bu arada…
ABD Temsilciler Meclisi, 895 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı…
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Elon Musk ise:
Savunma harcamaları için GSYİH’in 35’te birinin ayrılmasını yüksek bulup; tasarruf için ilk sıraya aldı…
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(Trump’ın tasarruf için “madeni para basımını durdurmak” gibi “akla gelmeyecek ayrıntıları dikkate alması” ise dikkat çekici…)
VELHASIL
Türkiye’nin borç stoku ise:
2024 yılında, 9.3 trilyon TL’ye yaklaşarak, yeni rekorunu kırdı…
5 trilyonunu iç, 4.3 trilyonu dış borçların oluşturduğu “toplam borç”, 2023’e göre, 2.5 trilyon lira arttı...
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Yıllık faiz ödemesi mi?
1.3 trilyon lirayı aştı…
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Savunma bütçemiz mi?
2023 yılında 529 milyar lirayken, 2024 yılında yaklaşık 971 milyar liraya çıktı…
2025 için ise 1.6 trilyon lira ayrıldı… (GSYİH’nin 25’te biri)