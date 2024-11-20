Elon oğlu ABD Hükümeti’nin masraflarını düşürecek

ABD Başkanı Donald Trump Elon Musk’ı ve Vivek Ramaswamy’i Hükümet Ve­rimliliği Bakanı yaptı. Trump’ın “Musk ve Ramaswamy’den beklentisi “bürokrasiyi or­tadan kaldırmak, israfı azaltmak, kurumları ye­niden yapılandırmak.”

Musk ve Ramaswamy Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi ile çalışa­cak. Hedef, 6,5 trilyon dolar olan ABD bütçesini 4 trilyona düşürmek. Musk, “hükümeti sırtınız­dan ve cebinizden indireceğiz” diyor.

Türkiye, ABD sığırlarına haksız rekabet uyguluyor

ABD, Trump’ın ticaret savaşı başlatması nede­niyle kaybettiği Çin pazarlarını doldurmak için 2025’de daha da agresifleşecek. ABD Tarım Ba­kanlığı, 6 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygula­nacak “Damızlık Sığır İthalatı Talimatı” ile gelen katı kurallara tepkisini, 14 Kasım 2024 tarihin­de Büyükelçiliğe gönderdiği yazı ile dile getirdi, tespitlerini sıraladı ve hatta serzenişte bulundu.

-Türkiye 2023’te 1,6 milyar ile ABD’den son­ra ikinci hayvan ithalatçısıdır.

-15 Mayıs 2024’te kuş gribi sebebiyle ABD sığırlarına haksız ambargo uyguladı.

-Almanya, Macaristan gibi ülkelerin sığır­larında mavi dil hastalığı görülmesi nedeniyle o pazarda da sorun yaşıyor.

-Türkiye girdi fiyatlarındaki yükseklik nede­niyle hala et ve süt fiyatlarını düşüremiyor.”

Ari işletmelerde buzağı ölümleri azaltılır

İthalatı bitirmenin yollarından biri buza­ğı ölümlerini azaltmak. Dünya ortalaması yüz­de 8’lerde gelişmiş ülkelerde oran yüzde 2’lerde. Hayvancılıkta Ari İşletmelerde ölüm oranı çok düşük, Tarım ve Orman Bakanlığı Ari işletme­lere verdiği her türden desteği artırarak buzağı ölüm oranını düşürmeye çalışıyor. Yeni “Damız­lık Sığır İthalatı Talimatına” göre 2025’ten itiba­ren damızlık sığırları sadece “Ari İşletme” serti­fikasına sahip işletmeler yapabilecek. Amaç son yıllarda ABD’de görülen kuş gribi, Avrupa’da yay­gınlaşan mavi dil hastalığı gibi olumsuz hastalık­lardan hayvancılığı ve sağlık sistemini korumak.

Buzağılar Ölmesin Hayvan İthalatı Bitsin

2017 yılında dönemin Tarım Bakanı Eşref Fa­kıbaba, “buzağı ölüm oranının yüzde 15’ten yüz­de 5’e düşürülmesi yoluyla et ve hayvan ithalatı­nın bitirilebileceğini” söyleyerek “2018’i buza­ğı ölüm oranını düşürme yılı” ilan etmişti. “Bir bebeğin bakımı neyse buzağın bakımı da odur” diyerek mevzuya dikkat çekmişti. Buzağı ölüm oranı hala yüzde 10 ile 15 düzeyinde. Her yıl or­talama 750 bin buzağı ölüyor. TZOB’a göre, “her yıl doğan 3,4 milyon buzağının 480 bini ölüyor.” 19 Mayıs Üniversitesi’nin bir yayını “2016 yılın­da 900 bin buzağı öldü” diyor.

Atatürk Üniversitesi hocalarının çalışmasına göre, “Türkiye’de buzağı kayıp oranı yüzde 19,27 düzeyinde. TÜİK’e göre 2021 yılında doğum ya­pabilecek dişi sığır varlığı 7.789.911 olduğunu varsayarsak, 1 milyon 500 bin buzağının kaybe­dildiği ortaya çıkıyor. Buzağıların değerini 20 bin TL’den hesaplandığında yıllık buzağı kaynak­lı kayıp yaklaşık 1 milyar dolara tekabül ediyor.”

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ta­rafından yapılan bir proje ile veterinerlere Rota, Korona virüsü gibi ölümcül hastalıklara neden olan virüsleri tespit edebilen hızlı tanı kiti dağı­tıldı. Proje ile Yozgat’ta buzağı ölüm oranı yüzde 60’tan yüzde 20’lere düşürüldü.

Buzağına sahip çık

Proje kapsamında Muğla’da 315 işletmede ye­ni doğan 512 buzağıyı veterinerler 24 saat içeri­sinde ziyaret etti. 200 bin TL’lik küçük bütçeli proje ile buzağı ölüm oranı yüzde 6’dan yüzde 3’e düşürülmesi hedeflendi.

Buzağıları veterinerler yaşatır

Hayvancılıkta verimi artıracak olan veteriner hekimler, tıp doktoru statüsü istiyor. Maaş tanı­mında sahada çalışmak olmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki veterinerler hem ma­aş alıyor hem de sahada yaptığı “aşı, iğne, küpe, doğum” gibi her işten “uygulama ücreti” alıyor. 2017’de Eşref Fakıbaba, veterinerlere ödenen bu ücretin kaldırılmasına yönelik bir girişimde bu­lunsa da tepkiler üzerine geri çekildi.

Yumurta fiyatı neden artıyor? Üç dört ay ön­ce zararına satılan yumurta şimdi gerçek değeri­ne ulaştı. Okullar açıldı yumurta tüketimi artma­sı gerekirken, turist sayısı düştü ortalamada yu­murta tüketimi azaldı. Perakende düşen yumurta satışını bahane edip karını maksimize etmeye ça­lışıyor. “2025 daha da kötü olacakmış” türünden enflasyonist hülasalar dalgalı denizde fırsatçıla­rın “kim vurduya getirip” fiyatı artırmalarına ne­den oluyor. Sorun ne dediğinde kaybeden “tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan” panik enf­lasyonuyla yumurta yiyemeyen çocuklar oluyor.

Ezcümle, rakamlar, öneriler, bilim çözüme odaklananlar için kıymet görüyor, gerisi laf ola beri gele.