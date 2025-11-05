Emek ve sermayeyi zorluyoruz, ya aklımızı?

ASO Başkanı Seyit Ardıç, sahadan al­dığı bilgiler ve izlenimlerini paylaş­maya devam ediyor…

Ve biraz da yumuşatarak, uyarıyor:

“Teknolojiyi sanayimize entegre ede­mezsek:

Yakın zamanda birçok firmamız kapan­ma riskiyle karşı karşıya kalacak…”

***

Son 10 yılda yaşadıklarımız, önceki de­neyimlerimiz ve iktisat teorileri ise:

Üretimimizi sadece parayla, pulla ar­tıramayacağımızı, verimlileştiremeyece­ğimizi,

kalitelileştiremeyeceğimizi,

teknoloji geliştiremeyeceğimizi kanıtlı­yor…

***

Eğitimdeki niteliksizliğin verimliliğimi­zi ve aklımızı törpülediği de, uzun zaman­dır biliniyor…

***

Ardıç, yıllardır anlatmaya çalıştığımız ve sorunlarımızın temelini oluşturan bu ko­nuyu, özeleştiride de bulunarak tekrar ha­tırlattı:

“Emek ve sermayeyi zorluyoruz ama aklımızı kullanamıyoruz.”

***

Teknolojiyi “aklını kullanarak” kim ge­liştirir?

Ve teknoloji nasıl gelişir?

Doktorasını yapmış insan gücü bu işin temelindedir…

***

Can alıcı/sıkıcı soru:

Her yıl yaklaşık 14 bin doktoralı insan gücü kazanan bir ülke nasıl bu durumda olabilir?

Güney Kore’de doktoralı başına yıllık pa­tent sayısı 14’ken…

VELHASIL

“Çalışıyoruz ama karşılığını alamıyoruz…” diye iddia ediyoruz… Ancak, “Bilimi, aklı, şartları, geleceği dikkate almadan çalışıyoruz ve bu nedenlerle karşılığını alamıyoruz…” dediğimiz gün, resmi değiştirebileceğimizi, unutuyoruz…

***

Yüzlerce örnekten diğeri: Ar-Ge harcamamızın 2024’te 20 milyar dolara çıkmasına seviniyoruz…

Sadece Samsung’un geçen yıl 24 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapmasının nedenini/getirisini, “ekonomide faiz gibi (eğitim, üretim gibi politikalara odaklanmadan) araçlarla verdiğimiz mücadelenin yoğunluğundan/yorgunluğundan! olsa gerek, algılayamıyoruz...