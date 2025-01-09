Emekli aylığı hesaplama sistemi değişmeseydi en düşük emekli aylığı bugün 33.000 TL olacaktı
2025’de geçerli olacak asgari ücret, en düşük Tamamlanan Emekli Aylığı, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin emekli aylıkları ve Memur aylıkları belli oldu. Son açıklamalara gör Asgari Ücret %30 artış ile 22.104 TL
Em düşük tamamlanan emekli aylığı 14.629 TL
Memur ve memur emeklilerine % 11.54
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 15.75 oranında artış yapıldı.
2019’da en düşük tamamlanan aylık uygulaması 1.000 TL olarak başladı.
2020’de 1.500 TL
2022’de 2.500 TL çıkartıldı
2022’de tekrar artış ile 3.500 TL’ye çıkartıldı.
2023’de 5.500 TL’ye çıkartıldı.
2023’de tekrar artış ile 7.500 TL
2024’de 10.000 TL
2024’de tekrar artış ile 12.500 TL’ye çıkartıldı.
2025’de ise 14.469 TL oldu.
2019’da Asgari Ücretin % 49.5’i oranında belirlenen en alt tamamlanan emekli aylığı asgari ücretin 2020’de % 64.5’i, 2021’de % 53’ü, 2022’de % 63.6’sı, 2023’de % 65’i, 2024’de % 73.5’i ve 2025’de % 65’i şeklinde oldu.
En düşük tamamlanan aylık yıllar içinde emekli aylıklarından daha fazla oranda arttı. Bu yıl ise emekli aylıkları oranında arttı. En düşük tamamlanan aylık milyonlarca emekliyi en altta birleştirdi.
2002’de asgari ücret 184 TL, en düşük SSK emeklisinin emekli aylığı ise 276 TL idi.
Yani en düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. Asgari ücret en düşük SSK emeklisinin % 67’si oranındaydı.
Gelinen noktada tam tersi oldu ve en düşük emekli aylığı, asgari ücretin % 65’ine kadar düştü.
2022’ye kıyaslarsak, emekli aylığı hesaplama sisteminde değişikliler olmasaydı en düşük emekli aylığının 33.000 TL olması gerekiyordu. Bu durumda diğer emekli aylıklarının da daha yüksek olması gerekirdi.