Emekli aylığı hesaplama sistemi değişmeseydi en düşük emekli aylığı bugün 33.000 TL olacaktı

2025’de geçerli olacak asgari ücret, en dü­şük Tamamlanan Emek­li Aylığı, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli­lerinin emekli aylıkları ve Memur aylıkları bel­li oldu. Son açıklamalara gör Asgari Ücret %30 ar­tış ile 22.104 TL

Em düşük tamamla­nan emekli aylığı 14.629 TL

Memur ve memur emeklilerine % 11.54

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 15.75 oranında artış yapıldı.

2019’da en düşük tamamlanan aylık uygulaması 1.000 TL olarak başladı.

2020’de 1.500 TL

2022’de 2.500 TL çıkartıldı

2022’de tekrar artış ile 3.500 TL’ye çıkartıldı.

2023’de 5.500 TL’ye çıkartıldı.

2023’de tekrar artış ile 7.500 TL

2024’de 10.000 TL

2024’de tekrar artış ile 12.500 TL’ye çıkartıldı.

2025’de ise 14.469 TL oldu.

2019’da Asgari Ücretin % 49.5’i oranında belirlenen en alt tamam­lanan emekli aylığı asgari ücretin 2020’de % 64.5’i, 2021’de % 53’ü, 2022’de % 63.6’sı, 2023’de % 65’i, 2024’de % 73.5’i ve 2025’de % 65’i şeklinde oldu.

En düşük tamamlanan aylık yıl­lar içinde emekli aylıklarından daha fazla oranda arttı. Bu yıl ise emekli aylıkları oranında arttı. En düşük tamamlanan aylık milyon­larca emekliyi en altta birleştirdi.

2002’de asgari ücret 184 TL, en düşük SSK emeklisinin emekli ay­lığı ise 276 TL idi.

Yani en düşük emekli aylığı as­gari ücretin üzerindeydi. Asgari ücret en düşük SSK emeklisinin % 67’si oranındaydı.

Gelinen noktada tam tersi oldu ve en düşük emekli aylığı, asgari ücretin % 65’ine kadar düştü.

2022’ye kıyaslarsak, emekli ay­lığı hesaplama sisteminde deği­şikliler olmasaydı en düşük emek­li aylığının 33.000 TL olması gere­kiyordu. Bu durumda diğer emekli aylıklarının da daha yüksek olma­sı gerekirdi.