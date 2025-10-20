Emekli aylığı ve tazminatlar açısından 2025’te mi, 2026’da mı emekli olmak avantajlı?

2025–2026 dönemi, emeklilik planlama­sı yapanlar için önemli bir eşik oluşturuyor.

Yüksek enflasyon, kı­dem tazminatı tavanı artışı, emekli aylıkların­daki güncellemeler ve ücretlerdeki yükseliş, bir yıl beklemenin mali ya da kazanç yönünden fark yaratmasına neden oluyor.

Aşağıdaki örnekler, brüt 100.000 TL, net 75.000 TL maaş alan, sistemde 30.000 TL emek­li aylığı görünen ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir kişi üzerin­den yapılmıştır.

1.Brüt ve net maaş

Brüt maaş: 100.000 TL

Net maaş: 75.000 TL

2026 yılında %20 artış varsayı­mıyla brüt maaş: 120.000 TL

2026 yılında %20 artış varsayı­mıyla net maaş: 90.000 TL

2.Emekli aylığı

Sistemde görünen emekli aylı­ğı: 30.000 TL

2025 yılında emeklilik mü­racaatı yapılırsa emekli aylığı: 33.900 TL

2026 yılında müracaat edilirse emekli aylığı: 32.200 TL

Emekli aylığı farkı: Yaklaşık 1.700 TL kayıp

3.Aylık artış dinamiği

Brüt 100.000 TL civarındaki çalışanlarda şu anda emekli ay­lığı her ay 250–300 TL civarında artmaktadır.

2025 sonu itibarıyla, yeni yıl­daki brüt maaş artışlarıyla bir­likte bu aylık artışın 350–400 TL düzeyine çıkması beklen­mektedir.

Bu durumda, çalışan bir yıl da­ha çalışarak hem kıdem tazmina­tı farkını hem de emekli aylığın­da aylık 3.000–4.000 TL civarın­da kalıcı bir artışı elde edebilir.

Dolayısıyla yüksek brüt maaş­lı çalışanlar için 2025–2026 ara­sındaki %5’lik kayıp, aylık artış­larla kısmen telafi edilebilir.

4.Kıdem tazminatı

2025 yılı kıdem tazminatı tava­nı: 53.919 TL

10 yıl çalışma karşılığı kıdem tazminatı: 539.196 TL

Damga vergisi kesintisinden sonra elde edilecek net tutar: 535.000 TL

2026 yılında %20 artış varsayımıyla kıdem tazminatı: 647.000 TL

Kıdem tazminatı farkı: 107.800 TL avantaj

Bu örnek 2025 Aralık ayı sonu­na kadar geçerli olacak 53.919.,68 TL olan Kıdem Tazminatı Tavan rakamına göre oluşturulmuştur.

5.Maaş ve emekli aylığı karşılaştırması

-2025 yılında çalışan kişinin aylık geliri: 75.000 TL

-2026 yılında çalışan kişinin aylık geliri (%20 artışla): 90.000 TL

-2025 yılında emekli olursa alacağı aylık: 34.000 TL

-2026 yılında emekli olursa alacağı aylık: 32.200 TL

Çalışırken elde edilen gelir ile emekli aylığı arasındaki fark: Yaklaşık 56.000 TL gelir kaybı

-Bu örnek net 75.000 TL ile çalışan ve geçmişte çalıştığı fark­lı ücretlere göre emekli aylık he­saplamasında 2025 sonu itiba­riyle sistemde 30.000TL emekli aylığı hesaplanmış kişi içindir.

-Herkesin çalışma süresi, brüt kazançlarına göre tu tutar­lar değişiklik gösterir.

6.Emekli olduktan sonra çalışma durumu

Emekli olduktan sonra ça­lışmaya devam edecek kişi için 2025 yılında emekli olmak avan­tajlıdır.

Hem emekli aylığı hem maaş birlikte alınabileceğinden top­lam gelir artar.

Ancak emekli olduktan son­ra çalışmayı düşünmeyen ki­şi için gelirde yaklaşık %60 ora­nında azalma meydana gelir. 7. Çalışma süresi

Kişinin mevcut işyerindeki ça­lışma süresi: 10 yıl

-Örnekte 10 yıl çalışma süre­si ele alınmıştır. Çalışma süresi­ne göre rakamlar değişir.

8.Kıdem tazminatı tutarı

2025 yılı itibarıyla net kıdem tazminatı: 535.000 TL

2026 yılı itibarıyla net kıdem tazminatı: 647.000 TL

İki yıl arasındaki fark: 107.000 TL civarında fazladan ödeme

-Bu örnek kıdem tazmina­tı tavanı olan 53.919,68 TL baz alınarak 10 yıllık bir çalışan için oluşturulmuştur. Kişinin brüt aylığına göre değişiklik gösterir.

9.Borç ve likidite durumu

Kişinin acil borçları varsa, kı­dem tazminatı doğrudan bu borç­lara gideceğinden avantaj azala­caktır.

Borcu olmayan çalışan ise top­lu parayı değerlendirme imkânı­na sahiptir.

Bu durum, emekli olduktan sonraki ekonomik rahatlık açı­sından belirleyici olur.

10.Toplu paranın değerlendirilmesi

Kıdem tazminatı 535.000 TL olan kişi bu parayı %40 yıllık faiz oranıyla vadeli mevduata yatırır­sa %17.5 stopaj sonrası aylık yak­laşık 15.000 TL getiri elde eder.

Emekli aylığıyla birlikte top­lam aylık geliri 34.000 TL + 15.000 TL = 49.000 TL civarın­da olur.

2026 yılında kıdem tazmina­tı artışıyla birlikte elde edeceği toplu para 647.000 TL’ye çıkar­sa, bu getirisi de orantılı biçim­de artar.

11..Genel değerlendirme

Yüksek brüt maaşlı çalışanlar, 2025 yılında emekli olsalar bile 2026 yılına sarkan aylık artışlar ve prim farkları sayesinde oluşan %5’lik kaybı büyük ölçüde telafi edebilirler.

Kıdem tazminatı farkı, özel­likle borcu olmayan kişiler için 2026 yılında ciddi bir avantaj sağlar.

Emeklilik sonrası çalışmaya devam edecekler için 2025 yılı avantajlı görünmektedir, çünkü hem maaş hem emekli aylığı bir­likte alınır.

Ancak çalışmayı bırakacak ki­şiler için 2026 yılı beklenirse hem kıdem tazminatı farkı hem de aylık bazda artışın getirece­ği kazançlar uzun vadede avantaj yaratabilir.

Sonuç

Emeklilik planlamasında tek ölçü tarih değildir.

Kıdem tazminatı farkı, emekli aylığı kaybı, çalışmaya devam et­me olasılığı ve borç durumu bir­likte değerlendirilmelidir.

Özellikle yüksek brüt maaşla çalışanlar için “bir yıl daha çalışmak” sadece maaş artışı değil, ilerleyen yıllarda emekli aylığı ve tazminat farkı olarak geri dönen bir kazanç anlamına gelebilir.

Dolayısıyla her çalışan, ken­di gelir yapısı, borç durumu ve iş güvencesine göre 2025 veya 2026 yılına karar vermelidir.

NOT: Tüm bu artış oranla­rı ve veriler beklentilere göre yapılmıştır. Resmi açıklama­lar 2026 yılı Asgari Ücreti için 2025 Aralık ayının son haftası, 2025 yılı enflasyon oranı ise 3 Ocak 2026’da yapılacaktır.

Tüm bu konularda emekli­lik öncesi bir uzman ile birlikte değerlendirme yağmanız ya­rarınıza olacaktır.