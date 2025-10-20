Emekli aylığı ve tazminatlar açısından 2025’te mi, 2026’da mı emekli olmak avantajlı?
2025–2026 dönemi, emeklilik planlaması yapanlar için önemli bir eşik oluşturuyor.
Yüksek enflasyon, kıdem tazminatı tavanı artışı, emekli aylıklarındaki güncellemeler ve ücretlerdeki yükseliş, bir yıl beklemenin mali ya da kazanç yönünden fark yaratmasına neden oluyor.
Aşağıdaki örnekler, brüt 100.000 TL, net 75.000 TL maaş alan, sistemde 30.000 TL emekli aylığı görünen ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir kişi üzerinden yapılmıştır.
1.Brüt ve net maaş
Brüt maaş: 100.000 TL
Net maaş: 75.000 TL
2026 yılında %20 artış varsayımıyla brüt maaş: 120.000 TL
2026 yılında %20 artış varsayımıyla net maaş: 90.000 TL
2.Emekli aylığı
Sistemde görünen emekli aylığı: 30.000 TL
2025 yılında emeklilik müracaatı yapılırsa emekli aylığı: 33.900 TL
2026 yılında müracaat edilirse emekli aylığı: 32.200 TL
Emekli aylığı farkı: Yaklaşık 1.700 TL kayıp
3.Aylık artış dinamiği
Brüt 100.000 TL civarındaki çalışanlarda şu anda emekli aylığı her ay 250–300 TL civarında artmaktadır.
2025 sonu itibarıyla, yeni yıldaki brüt maaş artışlarıyla birlikte bu aylık artışın 350–400 TL düzeyine çıkması beklenmektedir.
Bu durumda, çalışan bir yıl daha çalışarak hem kıdem tazminatı farkını hem de emekli aylığında aylık 3.000–4.000 TL civarında kalıcı bir artışı elde edebilir.
Dolayısıyla yüksek brüt maaşlı çalışanlar için 2025–2026 arasındaki %5’lik kayıp, aylık artışlarla kısmen telafi edilebilir.
4.Kıdem tazminatı
2025 yılı kıdem tazminatı tavanı: 53.919 TL
10 yıl çalışma karşılığı kıdem tazminatı: 539.196 TL
Damga vergisi kesintisinden sonra elde edilecek net tutar: 535.000 TL
2026 yılında %20 artış varsayımıyla kıdem tazminatı: 647.000 TL
Kıdem tazminatı farkı: 107.800 TL avantaj
Bu örnek 2025 Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak 53.919.,68 TL olan Kıdem Tazminatı Tavan rakamına göre oluşturulmuştur.
5.Maaş ve emekli aylığı karşılaştırması
-2025 yılında çalışan kişinin aylık geliri: 75.000 TL
-2026 yılında çalışan kişinin aylık geliri (%20 artışla): 90.000 TL
-2025 yılında emekli olursa alacağı aylık: 34.000 TL
-2026 yılında emekli olursa alacağı aylık: 32.200 TL
Çalışırken elde edilen gelir ile emekli aylığı arasındaki fark: Yaklaşık 56.000 TL gelir kaybı
-Bu örnek net 75.000 TL ile çalışan ve geçmişte çalıştığı farklı ücretlere göre emekli aylık hesaplamasında 2025 sonu itibariyle sistemde 30.000TL emekli aylığı hesaplanmış kişi içindir.
-Herkesin çalışma süresi, brüt kazançlarına göre tu tutarlar değişiklik gösterir.
6.Emekli olduktan sonra çalışma durumu
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişi için 2025 yılında emekli olmak avantajlıdır.
Hem emekli aylığı hem maaş birlikte alınabileceğinden toplam gelir artar.
Ancak emekli olduktan sonra çalışmayı düşünmeyen kişi için gelirde yaklaşık %60 oranında azalma meydana gelir. 7. Çalışma süresi
Kişinin mevcut işyerindeki çalışma süresi: 10 yıl
-Örnekte 10 yıl çalışma süresi ele alınmıştır. Çalışma süresine göre rakamlar değişir.
8.Kıdem tazminatı tutarı
2025 yılı itibarıyla net kıdem tazminatı: 535.000 TL
2026 yılı itibarıyla net kıdem tazminatı: 647.000 TL
İki yıl arasındaki fark: 107.000 TL civarında fazladan ödeme
-Bu örnek kıdem tazminatı tavanı olan 53.919,68 TL baz alınarak 10 yıllık bir çalışan için oluşturulmuştur. Kişinin brüt aylığına göre değişiklik gösterir.
9.Borç ve likidite durumu
Kişinin acil borçları varsa, kıdem tazminatı doğrudan bu borçlara gideceğinden avantaj azalacaktır.
Borcu olmayan çalışan ise toplu parayı değerlendirme imkânına sahiptir.
Bu durum, emekli olduktan sonraki ekonomik rahatlık açısından belirleyici olur.
10.Toplu paranın değerlendirilmesi
Kıdem tazminatı 535.000 TL olan kişi bu parayı %40 yıllık faiz oranıyla vadeli mevduata yatırırsa %17.5 stopaj sonrası aylık yaklaşık 15.000 TL getiri elde eder.
Emekli aylığıyla birlikte toplam aylık geliri 34.000 TL + 15.000 TL = 49.000 TL civarında olur.
2026 yılında kıdem tazminatı artışıyla birlikte elde edeceği toplu para 647.000 TL’ye çıkarsa, bu getirisi de orantılı biçimde artar.
11..Genel değerlendirme
Yüksek brüt maaşlı çalışanlar, 2025 yılında emekli olsalar bile 2026 yılına sarkan aylık artışlar ve prim farkları sayesinde oluşan %5’lik kaybı büyük ölçüde telafi edebilirler.
Kıdem tazminatı farkı, özellikle borcu olmayan kişiler için 2026 yılında ciddi bir avantaj sağlar.
Emeklilik sonrası çalışmaya devam edecekler için 2025 yılı avantajlı görünmektedir, çünkü hem maaş hem emekli aylığı birlikte alınır.
Ancak çalışmayı bırakacak kişiler için 2026 yılı beklenirse hem kıdem tazminatı farkı hem de aylık bazda artışın getireceği kazançlar uzun vadede avantaj yaratabilir.
Sonuç
Emeklilik planlamasında tek ölçü tarih değildir.
Kıdem tazminatı farkı, emekli aylığı kaybı, çalışmaya devam etme olasılığı ve borç durumu birlikte değerlendirilmelidir.
Özellikle yüksek brüt maaşla çalışanlar için “bir yıl daha çalışmak” sadece maaş artışı değil, ilerleyen yıllarda emekli aylığı ve tazminat farkı olarak geri dönen bir kazanç anlamına gelebilir.
Dolayısıyla her çalışan, kendi gelir yapısı, borç durumu ve iş güvencesine göre 2025 veya 2026 yılına karar vermelidir.
NOT: Tüm bu artış oranları ve veriler beklentilere göre yapılmıştır. Resmi açıklamalar 2026 yılı Asgari Ücreti için 2025 Aralık ayının son haftası, 2025 yılı enflasyon oranı ise 3 Ocak 2026’da yapılacaktır.
Tüm bu konularda emeklilik öncesi bir uzman ile birlikte değerlendirme yağmanız yararınıza olacaktır.
|Borsa
|10.208,76
|-1,56 %
|Dolar
|41,9358
|0,08 %
|Euro
|48,9025
|-0,27 %
|Euro/Dolar
|1,1662
|0,09 %
|Altın (GR)
|5.724,88
|-0,04 %
|Altın (ONS)
|4.249,34
|-0,03 %
|Brent
|61,2400
|0,67 %