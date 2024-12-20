Emekli aylıklarında yüzde 30 kayıp olacak!
Son birkaç aydır sık sık gündeme getirdiğimiz, 2024’de emeklilik müracaatında bulunacakların, 2025 ve sonraki yıllara göre emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak.
Bu durumda emeklilik müracaatında acele edin zarar etmeyin diyemiyorum. Bu konu bireysel, kişi bazlı değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Bu konuyu değerlendirirken, mevcut sitemde gördüğünüz emekli aylığınız kadar maaşınız, yaşınız, emekli olmadan çalışacağınız süre dikkate alınarak emeklilik kararı almanızda fayda olacak.
Emekli olayım emekli aylığım düşmesin derken gelir kaybı ile karşı karşıya kalmayın.
-Emekli olduktan sonra aynı işyerinde SGDP ile çalışacaksanız 2024’de emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın!
-Emekli olduktan sonra işveren çalışmanıza izin vermiyor fakat siz aynı maaşlarla başka bir işyerinde SGDP ile çalışacaksanız emekli olun!
-Emekli olduktan sonra ticaret yapma fikriniz varsa emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın, emekli olduktan sonra işyeri açarsanız ya da şirket ortağı olursanız, emekli aylığınızda bir kesinti olmaz ayrıca Bağ-Kur primi ödemezsiniz!
-Bir iki yıl içinde emekli olmayı düşünenler hiç beklemeyin emekli olun!
Peki kimler emekli aylığında yüzde 30 kayıp yaşasa dahi emekli olmak için acele etmemeli;
-Maaşı, emekli aylığından yüksek olanlar, yaşı genç olan kişiler
-Brüt aylığı yüksek olup en az 3-4-5-6 yıl çalışma imkanı olanlar
Özellikle maaşı emekli aylığından yüksek olanların emeklilik konusunda iyi düşünmeleri gerekir. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon buna bağlı hayat pahalılığı karşısında emekli olduktan sonra emekli aylığı ile geçim sıkıntısı yaşayacak olanların iki kere düşünmesi gerekir. 2024’den 2025’e girerken emekli aylığında kayıp yaşanacak, 2025’den 2026’ya girerken de enflasyondaki düşme eğilimi devam ederse emekli aylıklarında kayıp devam edecek sonrasında enflasyon yükselir ise ya da enflasyon stabil kalırsa brüt aylığı yüksek olan kişilerin enflasyon dolayı kaybettikleri emekli aylık farklarını 3-4-5-6 senede amorti edebilirler.
Yüksek maaşı olup emekli olmayıp çalışanların ayrıca ceplerine fazladan girecek olan maaşlarının da bir kısmını tasarrufa yönlendirmeleri durumunda bu işten kazançlı çıkma ihtimalleri de var.
Son kararınızı vermeden bu işin uzmanları ile görüşerek durumunuzu değerlendirmenizde fayda var.
Bu konuda yasal bir düzenleme yapılacağını beklemiyorum. Bu konuda Çalışma Bakanı Vedat IŞIKHAN’da yasal bir düzenlemenin yapılmayacağını ifade etmişti.
SSK-Bağ/Kur-Banka çalışanlarının 31 Aralık 2024 tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor. Kamu işçilerinin ve 1 Kasım 2008 sonrasında memur olanların ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor.