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Emekli aylıklarında yüzde 30 kayıp olacak!

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Son birkaç aydır sık sık gündeme ge­tirdiğimiz, 2024’de emeklilik müra­caatında bulunacakların, 2025 ve son­raki yıllara göre emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak.

Bu durumda emeklilik müracaatında acele edin zarar etmeyin diyemiyorum. Bu konu bireysel, kişi bazlı değerlendi­rilmesi gereken bir konudur.

Bu konuyu değerlendirirken, mevcut sitemde gördüğünüz emekli aylığınız kadar maaşınız, yaşınız, emekli olma­dan çalışacağınız süre dikkate alınarak emeklilik kararı almanızda fayda olacak.

Emekli olayım emekli aylığım düş­mesin derken gelir kaybı ile karşı kar­şıya kalmayın.

-Emekli olduktan sonra aynı işye­rinde SGDP ile çalışacaksanız 2024’de emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın!

-Emekli olduktan sonra işveren ça­lışmanıza izin vermiyor fakat siz aynı maaşlarla başka bir işyerinde SGDP ile çalışacaksanız emekli olun!

-Emekli olduktan sonra ticaret yap­ma fikriniz varsa emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın, emekli olduktan sonra işyeri açarsanız ya da şirket ortağı olur­sanız, emekli aylığınızda bir kesinti ol­maz ayrıca Bağ-Kur primi ödemezsiniz!

-Bir iki yıl içinde emekli olmayı dü­şünenler hiç beklemeyin emekli olun!

Peki kimler emekli aylığında yüz­de 30 kayıp yaşasa dahi emekli olmak için acele etmemeli;

-Maaşı, emekli aylığından yüksek olanlar, yaşı genç olan kişiler

-Brüt aylığı yüksek olup en az 3-4-5-6 yıl çalışma imkanı olanlar

Özellikle maaşı emekli aylığından yük­sek olanların emeklilik konusunda iyi düşünmeleri gerekir. Ülkemizde yaşa­nan yüksek enflasyon buna bağlı hayat pahalılığı karşısında emekli olduktan sonra emekli aylığı ile geçim sıkıntısı ya­şayacak olanların iki kere düşünmesi ge­rekir. 2024’den 2025’e girerken emek­li aylığında kayıp yaşanacak, 2025’den 2026’ya girerken de enflasyondaki düş­me eğilimi devam ederse emekli aylık­larında kayıp devam edecek sonrasında enflasyon yükselir ise ya da enflasyon stabil kalırsa brüt aylığı yüksek olan ki­şilerin enflasyon dolayı kaybettikleri emekli aylık farklarını 3-4-5-6 senede amorti edebilirler.

Yüksek maaşı olup emekli olmayıp ça­lışanların ayrıca ceplerine fazladan gire­cek olan maaşlarının da bir kısmını ta­sarrufa yönlendirmeleri durumunda bu işten kazançlı çıkma ihtimalleri de var.

Son kararınızı vermeden bu işin uz­manları ile görüşerek durumunuzu de­ğerlendirmenizde fayda var.

Bu konuda yasal bir düzenleme yapıla­cağını beklemiyorum. Bu konuda Çalış­ma Bakanı Vedat IŞIKHAN’da yasal bir düzenlemenin yapılmayacağını ifade et­mişti.

SSK-Bağ/Kur-Banka çalışanlarının 31 Aralık 2024 tarihine kadar karar verme­leri gerekiyor. Kamu işçilerinin ve 1 Ka­sım 2008 sonrasında memur olanların ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor.

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