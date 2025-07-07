Emekli maaşlarında enflasyon farkı: Artış var, alım gücü yok!
2025 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına %16,67 oranında, memur ve memur emeklilerine ise %15,57 oranında enflasyon farkı yansıyacak.
Bu artışla beraber en düşük emekli aylığı 16.881 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış rakamsal bir yükselişten öteye gidemedi; zira aynı dönemde temel ihtiyaç fiyatları, kiralar ve yaşam maliyeti çok daha hızlı arttı.
Emekli maaşları asgari ücretin altında kaldı!
Bugün Türkiye’de net asgari ücret 22.104 TL. En düşük emekli maaşı ise yeni artış sonrası 16.881 TL oldu. Yani en düşük emekli maaşı, asgari ücret artışı olmamasına rağmen asgari ücretin altında kaldı. Oysa emekliler yıllarını hizmet ederek geçirmiş, hayatlarının geri kalanını insan onuruna yaraşır bir şekilde sürdürmeyi hak eden kesim. Bu durum, sosyal devlet anlayışına ve “emeklilikte insanca yaşam” ilkesine ciddi gölge düşürüyor.
Bir başka deyişle, emeklilerin maaşları artıyor gibi görünse de alım güçleri her geçen gün daha fazla eriyor. Çünkü gıda, kira, ulaşım, enerji gibi temel kalemlerde yıllık fiyat artışları %70’leri aşmış durumda. Örneğin büyükşehirlerde ortalama kiralar 15.000- 20.000 TL bandına yükseldi. Bu durumda ortalama bir emekli maaşı, tek başına kira bile ödeyemez hale geldi.
Enflasyon farkı sonrası maaşlar nasıl değişti?
6 aylık enflasyon farkı sonrası SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %16,67 oranında artış yapıldı. Böylece örnek bazı maaşlar şu şekilde oldu:
Bu artışlar kağıt üzerinde yüksek gibi görünse de, aslında yıl başından bu yana gerçekleşen toplam enflasyonun altında kalıyor. Yıllık bazda gıda enflasyonu TÜİK’e göre %70’lerde, bağımsız araştırmalara göre ise %100’leri buluyor. Dolayısıyla emeklilerin maaşları reel olarak küçülmeye devam ediyor.
Kira artışları emekliyi daha da vuruyor
TÜFE’ye göre hesaplanan kira artış oranı %65’leri aşmış durumda. Büyükşehirlerde yeni kiralamalarda %100’ün üzerinde artışlar var. Ortalama bir daire kirası İstanbul’da 18.000 TL’yi buluyor. Yani en düşük emekli maaşı bırakın temel ihtiyaçları, kirayı dahi karşılamaktan uzak.
Sonuç: Enflasyon farkı yetmiyor, yaşam kalitesi düşüyor 6 aylık dönemde verilen %16,67’lik enflasyon farkı emeklinin cebine az da olsa ilave para koysa da, gerçek enflasyon ve özellikle temel yaşam kalemlerindeki artışlar düşünüldüğünde alım gücünü korumaya yetmiyor. Emekliler için alım gücünü koruyacak şekilde ayrıca iyileştirmelerin yapılması artık zorunluluk haline gelmiş durumda. Aksi halde Türkiye’de milyonlarca emekli, çalıştığı yıllarda hayalini kurduğu, emeklilikte huzurlu yaşamdan çok uzak, sürekli geçim telaşı içinde bir yaşam sürmek zorunda kalacak.