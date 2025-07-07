Emekli maaşlarında enflasyon farkı: Artış var, alım gücü yok!

2025 yılının ilk altı aylık enflasyon rakam­larının açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına %16,67 oranında, memur ve memur emeklilerine ise %15,57 oranında enflasyon farkı yansıyacak.

Bu artışla beraber en düşük emekli aylığı 16.881 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış rakam­sal bir yükselişten öteye gidemedi; zira aynı dönemde temel ihtiyaç fiyatları, kiralar ve yaşam maliyeti çok daha hızlı arttı.

Emekli maaşları asgari ücretin altında kaldı!

Bugün Türkiye’de net asgari ücret 22.104 TL. En düşük emekli maaşı ise yeni artış sonrası 16.881 TL oldu. Yani en düşük emek­li maaşı, asgari ücret artışı olmamasına rağ­men asgari ücretin altında kaldı. Oysa emek­liler yıllarını hizmet ederek geçirmiş, hayat­larının geri kalanını insan onuruna yaraşır bir şekilde sürdürmeyi hak eden kesim. Bu durum, sosyal devlet anlayışına ve “emekli­likte insanca yaşam” ilkesine ciddi gölge dü­şürüyor.

Bir başka deyişle, emeklilerin maaşları ar­tıyor gibi görünse de alım güçleri her geçen gün daha fazla eriyor. Çünkü gıda, kira, ula­şım, enerji gibi temel kalemlerde yıllık fiyat artışları %70’leri aşmış durumda. Örneğin büyükşehirlerde ortalama kiralar 15.000- 20.000 TL bandına yükseldi. Bu durumda or­talama bir emekli maaşı, tek başına kira bile ödeyemez hale geldi.

Enflasyon farkı sonrası maaşlar nasıl değişti?

6 aylık enflasyon farkı sonrası SSK ve Bağ- Kur emeklilerine %16,67 oranında artış ya­pıldı. Böylece örnek bazı maaşlar şu şekilde oldu:

Bu artışlar kağıt üzerinde yüksek gibi gö­rünse de, aslında yıl başından bu yana ger­çekleşen toplam enflasyonun altında kalı­yor. Yıllık bazda gıda enflasyonu TÜİK’e gö­re %70’lerde, bağımsız araştırmalara göre ise %100’leri buluyor. Dolayısıyla emeklile­rin maaşları reel olarak küçülmeye devam ediyor.

Kira artışları emekliyi daha da vuruyor

TÜFE’ye göre hesaplanan kira artış oranı %65’leri aşmış durumda. Büyükşehirlerde yeni kiralamalarda %100’ün üzerinde artış­lar var. Ortalama bir daire kirası İstanbul’da 18.000 TL’yi buluyor. Yani en düşük emekli maaşı bırakın temel ihtiyaçları, kirayı dahi karşılamaktan uzak.

Sonuç: Enflasyon farkı yetmiyor, yaşam kalitesi düşüyor 6 aylık dönemde verilen %16,67’lik enflasyon farkı emeklinin cebi­ne az da olsa ilave para koysa da, gerçek enf­lasyon ve özellikle temel yaşam kalemlerin­deki artışlar düşünüldüğünde alım gücünü korumaya yetmiyor. Emekliler için alım gü­cünü koruyacak şekilde ayrıca iyileştirmele­rin yapılması artık zorunluluk haline gelmiş durumda. Aksi halde Türkiye’de milyonlar­ca emekli, çalıştığı yıllarda hayalini kurdu­ğu, emeklilikte huzurlu yaşamdan çok uzak, sürekli geçim telaşı içinde bir yaşam sürmek zorunda kalacak.