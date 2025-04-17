Emekli olduğumda kaç TL emekli maaşı alırım?

Milyonlara kişi emekli olduğumda kaç TL emekli aylığı alırım, ne zaman emekli olurum, emekli aylığımı nasıl arttırabilirim gibi soruların cevaplarını merak diyor.

Çalışanlar emekli olduğunda kaç TL emekli aylığı alacağını e- devlete girerek ‘’4A Emekli Aylığı Hesaplama’’ şeklinde yazarak bu bölüme girerek öğrenebilirler. Burada göreceğiniz emekli aylığı o tarihe kadar ki primler ile bugün emekli olunur ise kaç TL olduğunu göstermektedir. Çalışanlar her ay işveren tarafından SGK’ya bildirilen prime esas kazanlara göre emekli olduklarında alacakları emekli aylıklarına primlerin etkisini buradan takip edebilirler.

Tabi birde ne zaman emekli milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağını merak ediyor. İlk işe başlama tarihine göre 8/9/1999 tarihine kadar sigortalı olan EYT’liler yaş şartı aranmadan, ilk işe başlama tarihlerine göre kendilerinden istenen prim gün sayısını tamamlayarak emekli olacaklar. İlk işe başlama tarihine göre SSK’da 5000-5975 gün arası prim gün sayısını tamamlamak yeterli olacaktır.

Ancak ikinci bir emeklilik olan yaştan emeklilikte ise prim gün sayısı az olanlar yaşa tabi olarak kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 3600 günle emekli olacaklardır.

Emekli olmak için eksik günü olanların prim gün sayılarını tamamlamak için SGK’ya borçlanma yapabilirler. Prim gün sayısı eksik olan herkes borçlanma yaparak primlerini tamamlayamaz. Prim gün sayısı eksik olanlar kanunlarda belirtilen borçlanmalardan yararlanabilirler.

SGK’ya kimler borçlanma yaparak prim gün sayısını arttırabilir?

5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a- Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

b- Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g- Grev ve lokavtta geçen süreleri,

h- Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

i- 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

j- Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait süreleri,

kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılmakta ve borçlandırılan süreler sigortalılıklarına sayılmaktadır.

Ancak, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25/2/2011 tarihinden sonraki kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri ödenmiş ise bu sürelere ait borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.

Borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmemesi durumda söz konusu borçlanma geçersiz sayılmakta, bu sürelerin tekrar borçlandırılması halinde için ise yeni başvuru şartı aranmaktadır.

Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödeyebileceği gibi bir kısmı da ödenebilmektedir. Kısmi ödeme yapılması halinde ödenen miktara karşılık gelen süre kadar prim ödeme gün sayısına ilave yapılmaktadır.

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmektedir.

Ayrıca,

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini,

-13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri,

41 inci madde esaslarına göre kendileri veya hak sahipleri borçlanabilmekte, borçlanılan bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında değerlendirilmektedir.

9/9/1999 sonrasında 30/04/2008’e kadar sigortalı olanların ise emeklilik yaşı ve prim gün sayısı sabittir. SSK’da 4/A’da kadınlar 58, erkeler 60 yaşında 7000 günle emekli olacaklardır. Ayrıca prim gün sayısı az olanlar 4500 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabileceklerdir. 4500 günle emekli olmak için ayrıca ilk sigortalı olunan tarihten itibaren 25 yıllık sürenin tamamlanmış olması gerekir.

* Borçlanmalar günlük 277,39 TL’dir. Borçlanmalar son ödenen primin statüsüne sayılır.

* Yurtdışı borçlanması ile farklı hesaplanır, ayrıca Bağ-Kur’a sayılır. Günlük borçlanma tutarı 390,08 TL’dir.

Emekli olunduğuna bağlanak emekli aylığı arttırılabilir mi?

Emekli aylığı maaşa göre belirlenmektedir. İşveren tarafından SGK’ya bildirimler yapılırken gerçek maaş üzerinden bildirimlerin yapılması emekli aylığı açısından çok önemlidir.

Ancak 2008’de değişen emekli aylığı hesaplama sistemi sonrasında asgari ücret ve asgari ücrete yakın çalışanların emekli aylıkları aynı olur. Asgari ücretin üç katı ile yedi buçuk katı arasında çalışanların emekli aylıkları diğer emekli aylıklarına oranla bir nebze daha iyi olur.