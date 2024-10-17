Emekli olmak için 2024 mü 2025 mi! Ne yapmalı!

Milyonlarca kişi yıllarca çalışır, prim öder (işçi ve işveren) karşılığında emeklilik için şartlar koşullar tamamlandığında emek­li olur. Milyonlarca kişi emekli olduğunda kaç TL emekli aylığı alacağını merak eder. Bu soru­nun cevabını 4/A ve 4/B’liler e-devlet sistem­de ‘’4A Emekli Aylığı Hesaplama’’‘’4B Emekli Aylığı Hesaplama’’ bölümünden son yatırılan primlerine kadar çalışma yaşamında tüm prim­lerin karşılığı olan emekli aylıklarını görebi­lirler.

SSK ve Bağ-Kur’da 31/12/2024 tarihine kadar emeklilik müracaatında bulunanlar, 4/C ve kamuda çalışanlar ise 14/01/2025’e kadar emeklilik müracaatında bulunurlarsa sistemde gördükleri emekli aylıklarını alırlar. Emeklilik müracaatını bu tarihlerden sonra yapacakların emekli aylıkları %30-%33 arasında azalacak.

Emekli aylığı hesaplamasında enflasyon ve buna bağlı olarak Güncelleme Katsayı de­ğişikliklerinden dolayı SSK, Bağ-Kur, Banka, 1.10.2008 sonrasında memur olanlar 2024’de emekli olmayıp emekliliğini 1/1/2025 ve sonra­sına bırakanların emekli aylıklarında 2024 yı­lı enflasyonuna göre ciddi kayıplar yaşanacak. 2024 yılı enflasyonu %41.5 olursa yaklaşık %33, %45 olursa yaklaşık %30 kayıp yaşanacak.

Hükümet yetkilileri bir taraftan ülkemizde emekli sayısı çok diye yakınırken diğer taraf­tan emekliliğini hak etmiş ancak emekli olmak istemeyenleri, emekli olmaya zorlayan mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik yapmıyor. Diğer taraftan milyonlarca çalışanın­da yıllar sonra alacağı emekli aylıkları da bu ne­denlerle şimdiden tırpanlanıyor. Hükümet yet­kilileri bu konuda çalışma olduğu söylemişti ancak böyle bir çalışma henüz kamuoyu ile pay­laşılmadı.

2024’de emekli olayım mı!

2024’de emekliliğini hak edenler, emek­li olduktan sonra SGDP ile çalışabilecekler 2024’de emeklilik müracaatında bulunmalıdır­lar. Emekli olduktan sonra çalıştığım şirket be­ni tekrar çalıştırmaz, bir iki yıl daha çalışırım sonra emekli olurum diyenler 2024’de emekli olmazlar ise zarar ederler.

2024’de emekliliğini hak ettiği halde, işverenin emekli çalıştırmaması duru­munda;

-2024 emekli aylığı 2025 emekli aylığı

-2024 maaşı, 2025 ortalama maaşı

-Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapı­lan Prime Esas Kazançları

-Cebine girecek emekli aylığı ve cebine gir­meyecek maaşı arasında farkı belirlemeli

-Emekli olmaz ise %30-%33 arasında düşe­cek emekli aylığı zararının kaç yılda amorti edi­leceğini bilmesi ve buna göre emeklilik kararını vermesi gerekir.

Bu zarar sadece 2024’den 2025’e girilir­ken tek yıllık bir zarar olamayacak, enflasyon TÜİK’e göre düşme eğilimde olduğu için aynı konu 2025’den 2026’ya girerken de yaşanacak.

2022’den 2023’e girerken de böyle bir durum gerçekleşmişti. EYT’liler 3.3.2023’de EYT ya­sası çıktığı için zorunlu olarak 2023’ü tercih et­mişlerdi. 2023’de emeklilik için müracaatta bu­lunanlar %17 kayıp yaşamışlardı.İşin özü emek­li olmak için yıllarca çalışıyor ve prim ödüyoruz, emekli aylıkları cebimize girmeden dahi emek­li aylığı hesaplama siteminden dolayı düşüyor, değerini koruyamıyor, emekli olduktan sonra da gerçek enflasyon oranında değerlenmiyor bu ne­denle emekli aylıkları emeklileri mutlu etmiyor.

1.10.2008’den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün!

1.10.2008’den sonra memurlar:

-Çalışırken memur gibi maaş alır.

-Emekli aylıkları SSK’lı gibi hesaplanır.

-SSK’lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sek­tördeki gibi netten brütü hesaplanmaz.

-Özel sektörde net 51.300TL alan kişinin brü­tü yaklaşık. 68.000TLdir, kamuda 51.300 TL ne­tin brütü 26.780 TL olarak değerlendirilir. Maa­şının büyük kısmı ek ödeme olarak verilir, maaş hesabında ek ödeme dikkate alınmaz.

-Memur gibi ikramiyeleri hesaplanır, ek gös­terge, kademe ve derece dikkate alınır.

-Çok düşük emekli aylığı alır.

-İkramiyesini memur gibi alır.

-Emekli zammı memura verilen zam oranın­da olur.

-51.300TL maaşla çalışırken emekli oldu­ğunda 16-17 bin TL emekli aylığı alır. Özel sek­törde bu tutarlardan çalışan 30-35 bin TL emek­li aylığı alır.

-Emekli olduğunda, çalışırken aldığı ücretin yaklaşık 1/3’ünü alır.

-Ek gösterge-kademe-derece emekli aylığını hesabında işine yaramaz.

-Ne zaman emekli olmayı hak ediyorsunuz, ne zaman emekli olmalısınız.

Hangi statüden emekli olacaksınız. Eksik günlerinizi nasıl tamamlarsınız, borçlanma tu­tarlarını kaç TL’den yapmalısınız. Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın!