Emekli olmak için 2024 mü 2025 mi! Ne yapmalı!
Milyonlarca kişi yıllarca çalışır, prim öder (işçi ve işveren) karşılığında emeklilik için şartlar koşullar tamamlandığında emekli olur. Milyonlarca kişi emekli olduğunda kaç TL emekli aylığı alacağını merak eder. Bu sorunun cevabını 4/A ve 4/B’liler e-devlet sistemde ‘’4A Emekli Aylığı Hesaplama’’‘’4B Emekli Aylığı Hesaplama’’ bölümünden son yatırılan primlerine kadar çalışma yaşamında tüm primlerin karşılığı olan emekli aylıklarını görebilirler.
SSK ve Bağ-Kur’da 31/12/2024 tarihine kadar emeklilik müracaatında bulunanlar, 4/C ve kamuda çalışanlar ise 14/01/2025’e kadar emeklilik müracaatında bulunurlarsa sistemde gördükleri emekli aylıklarını alırlar. Emeklilik müracaatını bu tarihlerden sonra yapacakların emekli aylıkları %30-%33 arasında azalacak.
Emekli aylığı hesaplamasında enflasyon ve buna bağlı olarak Güncelleme Katsayı değişikliklerinden dolayı SSK, Bağ-Kur, Banka, 1.10.2008 sonrasında memur olanlar 2024’de emekli olmayıp emekliliğini 1/1/2025 ve sonrasına bırakanların emekli aylıklarında 2024 yılı enflasyonuna göre ciddi kayıplar yaşanacak. 2024 yılı enflasyonu %41.5 olursa yaklaşık %33, %45 olursa yaklaşık %30 kayıp yaşanacak.
Hükümet yetkilileri bir taraftan ülkemizde emekli sayısı çok diye yakınırken diğer taraftan emekliliğini hak etmiş ancak emekli olmak istemeyenleri, emekli olmaya zorlayan mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik yapmıyor. Diğer taraftan milyonlarca çalışanında yıllar sonra alacağı emekli aylıkları da bu nedenlerle şimdiden tırpanlanıyor. Hükümet yetkilileri bu konuda çalışma olduğu söylemişti ancak böyle bir çalışma henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.
2024’de emekli olayım mı!
2024’de emekliliğini hak edenler, emekli olduktan sonra SGDP ile çalışabilecekler 2024’de emeklilik müracaatında bulunmalıdırlar. Emekli olduktan sonra çalıştığım şirket beni tekrar çalıştırmaz, bir iki yıl daha çalışırım sonra emekli olurum diyenler 2024’de emekli olmazlar ise zarar ederler.
2024’de emekliliğini hak ettiği halde, işverenin emekli çalıştırmaması durumunda;
-2024 emekli aylığı 2025 emekli aylığı
-2024 maaşı, 2025 ortalama maaşı
-Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılan Prime Esas Kazançları
-Cebine girecek emekli aylığı ve cebine girmeyecek maaşı arasında farkı belirlemeli
-Emekli olmaz ise %30-%33 arasında düşecek emekli aylığı zararının kaç yılda amorti edileceğini bilmesi ve buna göre emeklilik kararını vermesi gerekir.
Bu zarar sadece 2024’den 2025’e girilirken tek yıllık bir zarar olamayacak, enflasyon TÜİK’e göre düşme eğilimde olduğu için aynı konu 2025’den 2026’ya girerken de yaşanacak.
2022’den 2023’e girerken de böyle bir durum gerçekleşmişti. EYT’liler 3.3.2023’de EYT yasası çıktığı için zorunlu olarak 2023’ü tercih etmişlerdi. 2023’de emeklilik için müracaatta bulunanlar %17 kayıp yaşamışlardı.İşin özü emekli olmak için yıllarca çalışıyor ve prim ödüyoruz, emekli aylıkları cebimize girmeden dahi emekli aylığı hesaplama siteminden dolayı düşüyor, değerini koruyamıyor, emekli olduktan sonra da gerçek enflasyon oranında değerlenmiyor bu nedenle emekli aylıkları emeklileri mutlu etmiyor.
1.10.2008’den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün!
1.10.2008’den sonra memurlar:
-Çalışırken memur gibi maaş alır.
-Emekli aylıkları SSK’lı gibi hesaplanır.
-SSK’lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sektördeki gibi netten brütü hesaplanmaz.
-Özel sektörde net 51.300TL alan kişinin brütü yaklaşık. 68.000TLdir, kamuda 51.300 TL netin brütü 26.780 TL olarak değerlendirilir. Maaşının büyük kısmı ek ödeme olarak verilir, maaş hesabında ek ödeme dikkate alınmaz.
-Memur gibi ikramiyeleri hesaplanır, ek gösterge, kademe ve derece dikkate alınır.
-Çok düşük emekli aylığı alır.
-İkramiyesini memur gibi alır.
-Emekli zammı memura verilen zam oranında olur.
-51.300TL maaşla çalışırken emekli olduğunda 16-17 bin TL emekli aylığı alır. Özel sektörde bu tutarlardan çalışan 30-35 bin TL emekli aylığı alır.
-Emekli olduğunda, çalışırken aldığı ücretin yaklaşık 1/3’ünü alır.
-Ek gösterge-kademe-derece emekli aylığını hesabında işine yaramaz.
-Ne zaman emekli olmayı hak ediyorsunuz, ne zaman emekli olmalısınız.
Hangi statüden emekli olacaksınız. Eksik günlerinizi nasıl tamamlarsınız, borçlanma tutarlarını kaç TL’den yapmalısınız. Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın!