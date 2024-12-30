Emekli olmak için zamsız prim satın almada son tarih 31/12/2024!
Asgari ücret belli oldu. Asgari ücret net 22.104,67 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 26.005,50TL oldu.
Asgari Ücrete bağlı birçok kalemde %30 oranında zamlandı.
Emekli olmak için eksik günü olup SGK’ya prim borçlanması yapacakların ödeyecekleri tutarları da %30 oranında artmış oldu.
Emeklilik için en önemli şartlardan biri olan prim gün sayısı eksik olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki süreleri borçlanıp parasını ödeyerek prim günü satın alabilirleri.
Bu süreler borçlanılabilir
Sigortalıların aylık bağlanana kadar her zaman aşağıdaki süreleri borçlanmaları mümkündür.
-Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerini,
-Kadın sigortalılar 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıllık süreyi,
-Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreyi,
-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre ücretsiz izin sürelerini,
-Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini,
-Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj sürelerini
-Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen sürelerini
-Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri sürelerini,
-Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmını borçlanabilirler.
Ücretsiz izin ve seçimler nedeniyle açıkta geçen süreler hariç bu süreler başvuru tarihindeki son sigortalılık kapsamında hizmet süresi olarak değerlendirilmektedir. Ücretsiz izin süreleri ve seçimler nedeniyle açıkta geçen sürelerin borçlandırılması halinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
Yurt dışı borçlanma imkanı
Ayrıca yurtdışında kadınların ev hanımlığında geçen süreleri ile erkeklerin çalıştıkları süreleri belgeleyerek yurtdışı borçlanması ile prim günü satın alma hakları vardı.
Borçlanmalar asgari ücretin brüt tutarının %32’si şeklinde hesaplanır, 30’a bölünerek günlük borçlanma tutarı tespit edilir ve günlük ödeme yapılarak gün satın alınır. Yurtdışı borçlanmalarında ise asgari ücretin brüt tutarının %45’i şeklinde hesaplama yapılır. Bu tutarlar 7,5 kata kadar ödenebilir.
01/01/2024-31/12/2024 tarihinde geçerli olan asgari ücrete göre borçlanma yapacakların en geç 31/12/2024’e kadar müracaatta bulunmaları durumunda borçlanma tutarları 2024 asgari ücretine göre belirlenir. 01/01/2025’den itibaren borçlanma tutarları zamlı yeni asgari ücrete göre belirlenir. Borçlanma yapacakların %30 zamdan etkilenmemeleri için son tarih 31/12/2024 Salı günüdür.
1/1/2025’den itibaren günlük borçlanma tutarı en az 277,39 TL, yurtdışı borçlanma tutarı 390,08 TL, Bağ-Kur İhya 299,06TL olacak.