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  4. Emekli olmak için zamsız prim satın almada son tarih 31/12/2024!

Emekli olmak için zamsız prim satın almada son tarih 31/12/2024!

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Asgari ücret belli oldu. Asgari ücret net 22.104,67 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 26.005,50TL oldu.

Asgari Ücrete bağlı birçok kalemde %30 oranında zamlandı.

Emekli olmak için eksik günü olup SGK’ya prim borçlanması yapacakların ödeyecekleri tutarları da %30 oranında artmış oldu.

Emeklilik için en önemli şartlardan bi­ri olan prim gün sayısı eksik olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birin­ci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sü­releri borçlanıp parasını ödeyerek prim günü satın alabilirleri.

Bu süreler borçlanılabilir

Sigortalıların aylık bağlanana kadar her zaman aşağıdaki süreleri borçlanma­ları mümkündür.

-Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süre­lerini,

-Kadın sigortalılar 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıl­lık süreyi,

-Doğum sonrası yarı zamanlı çalışı­lan süreyi,

-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, perso­nel mevzuatına göre ücretsiz izin süre­lerini,

-Sigortalı olmaksızın doktora öğre­nimi veya tıpta uzmanlık için yurt için­de veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürele­rini,

-Sigortalı olmaksızın avukatlık sta­jını yapanların staj sürelerini

-Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen sürelerini

-Seçim kanunları gereğince görev­lerinden istifa edenlerin, istifa ettikle­ri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri sürelerini,

-Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 ta­rihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimi­ni başarıyla tamamlayarak yurda dö­nenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçir­miş oldukları öğrenim sürelerinin 18 ya­şının tamamlanmasından sonraki döne­me ait olan kısmını borçlanabilirler.

Ücretsiz izin ve seçimler nedeniy­le açıkta geçen süreler hariç bu süre­ler başvuru tarihindeki son sigortalılık kapsamında hizmet süresi olarak de­ğerlendirilmektedir. Ücretsiz izin sü­releri ve seçimler nedeniyle açıkta ge­çen sürelerin borçlandırılması halinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ben­di kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Yurt dışı borçlanma imkanı

Ayrıca yurtdışında kadınların ev ha­nımlığında geçen süreleri ile erkeklerin çalıştıkları süreleri belgeleyerek yurtdı­şı borçlanması ile prim günü satın alma hakları vardı.

Borçlanmalar asgari ücretin brüt tuta­rının %32’si şeklinde hesaplanır, 30’a bö­lünerek günlük borçlanma tutarı tespit edilir ve günlük ödeme yapılarak gün sa­tın alınır. Yurtdışı borçlanmalarında ise asgari ücretin brüt tutarının %45’i şek­linde hesaplama yapılır. Bu tutarlar 7,5 kata kadar ödenebilir.

01/01/2024-31/12/2024 tarihinde ge­çerli olan asgari ücrete göre borçlanma yapacakların en geç 31/12/2024’e ka­dar müracaatta bulunmaları durumunda borçlanma tutarları 2024 asgari ücretine göre belirlenir. 01/01/2025’den itibaren borçlanma tutarları zamlı yeni asgari üc­rete göre belirlenir. Borçlanma yapacak­ların %30 zamdan etkilenmemeleri için son tarih 31/12/2024 Salı günüdür.

1/1/2025’den itibaren günlük borçlan­ma tutarı en az 277,39 TL, yurtdışı borç­lanma tutarı 390,08 TL, Bağ-Kur İhya 299,06TL olacak.

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