“Emekli sayısının” çalışanı geçtiği, tarım/sanayi/turizm şehirleri…

Nüfus artarken;

15-24 yaş grubundaki genç nüfusumu­zun 13 milyonun altına gerilemesi dikkat çe­kiyor...

***

Bunun da yaklaşık 10 milyonunu 18-24 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor…

Ve çoğu “niteliksiz okullarda” yetenek törpü­letiyor…

Dolayısıyla/nedeniyle:

Bu nüfusta, kayıtlı çalışan oranı yüzde 5’lerde seyrediyor…

***

24-35 yaş arası gençlerimizin durumu, ne ya­pamadığı da biliniyor…

İlginçtir, neyi nasıl yapabileceği de biliniyor(!)

***

65 yaş üstü nüfus ise hızla artıyor…

Bu nüfusun 2025 yılında 10 milyonu, 2030 yı­lında ise 14 milyonu aşması bekleniyor…

***

Ve…

Bakıma muhtaç yaşlı nüfusun 3 milyona yak­laşacağı hesaplanıyor…

***

2025 yılı sonunda, 65 yaş üstü nüfusun 10 milyonu aşması beklenirken;

Emekli sayısı 17 milyona koşuyor…

***

Ve…

16.7 milyon emeklimizin, 2.2 milyonu kayıtlı olarak çalışmaya devam ediyor…

Bazı araştırmalar ve sahada edinilen bilgiler/ izlenimler ise, yaklaşık 3 milyon emeklinin kayıt dışı çalıştığı yönündeki tahminleri destekliyor…

VELHASIL

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre:

Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Edirne, Trab­zon gibi hem sanayi, hem tarım, hem turizm potansiyeli olan 21 ilimizde yaşayan emekli sa­yısı, çalışan sayısını geçmiş…

Aynı özellikteki Denizli, İzmir gibi 8 ilimizde de emekli sayısı, çalışan sayısını yakalamak üze­reymiş…

***

Onlarca yıldır yapılan yüksek sesli uyarıla­ra rağmen, bu veriye/sonuca şaşıranlarımız var…

***

Yatırımsızlık, verimsizlik, gençlerin çalışma­ması, “emekli çalışan sayısındaki artış” gibi so­runların “eğitimden adalete, fırsat eşitliğinden sosyal politikalara kadar” birçok nedeni var…

Örneğin:

“Sadece yol/yemek/giyim masraflarını karşılayabilen ücret” için çalışmaya, “aldığı emekli aylığının” (göreceli) ayrıcalığıyla, sadece emeklilerimiz “evet” diyebilmesi…