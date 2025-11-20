“Emekli sayısının” çalışanı geçtiği, tarım/sanayi/turizm şehirleri…
Nüfus artarken;
15-24 yaş grubundaki genç nüfusumuzun 13 milyonun altına gerilemesi dikkat çekiyor...
***
Bunun da yaklaşık 10 milyonunu 18-24 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor…
Ve çoğu “niteliksiz okullarda” yetenek törpületiyor…
Dolayısıyla/nedeniyle:
Bu nüfusta, kayıtlı çalışan oranı yüzde 5’lerde seyrediyor…
***
24-35 yaş arası gençlerimizin durumu, ne yapamadığı da biliniyor…
İlginçtir, neyi nasıl yapabileceği de biliniyor(!)
***
65 yaş üstü nüfus ise hızla artıyor…
Bu nüfusun 2025 yılında 10 milyonu, 2030 yılında ise 14 milyonu aşması bekleniyor…
***
Ve…
Bakıma muhtaç yaşlı nüfusun 3 milyona yaklaşacağı hesaplanıyor…
***
2025 yılı sonunda, 65 yaş üstü nüfusun 10 milyonu aşması beklenirken;
Emekli sayısı 17 milyona koşuyor…
***
Ve…
16.7 milyon emeklimizin, 2.2 milyonu kayıtlı olarak çalışmaya devam ediyor…
Bazı araştırmalar ve sahada edinilen bilgiler/ izlenimler ise, yaklaşık 3 milyon emeklinin kayıt dışı çalıştığı yönündeki tahminleri destekliyor…
VELHASIL
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre:
Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Edirne, Trabzon gibi hem sanayi, hem tarım, hem turizm potansiyeli olan 21 ilimizde yaşayan emekli sayısı, çalışan sayısını geçmiş…
Aynı özellikteki Denizli, İzmir gibi 8 ilimizde de emekli sayısı, çalışan sayısını yakalamak üzereymiş…
***
Onlarca yıldır yapılan yüksek sesli uyarılara rağmen, bu veriye/sonuca şaşıranlarımız var…
***
Yatırımsızlık, verimsizlik, gençlerin çalışmaması, “emekli çalışan sayısındaki artış” gibi sorunların “eğitimden adalete, fırsat eşitliğinden sosyal politikalara kadar” birçok nedeni var…
Örneğin:
“Sadece yol/yemek/giyim masraflarını karşılayabilen ücret” için çalışmaya, “aldığı emekli aylığının” (göreceli) ayrıcalığıyla, sadece emeklilerimiz “evet” diyebilmesi…
