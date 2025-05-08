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Emekliler-memurlar-çalışanlar temmuz ayını bekliyor

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Bu hafta nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. 2025 yılının ilk dört aylık enflasyon oranı belli oldu. Hükümet yetki­lileri TÜİK tarafından açıklanan enflasyo­nun düşüş eğiliminde olduğunu söylerken vatandaşlar ise enflasyon düşüyor ancak her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor şek­linde hükümeti bu konuda eleştiriyor.

Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi ya da artmaması anlamına gelmiyor.

Bu oranlara gö­re enflasyon aylık bazda artmaya de­vam ediyor ancak geçen yılın aynı aylarına göre dü­şüyor. Yani fiyat­lar artmaya devam ediyor ancak fiyatların artış oranı düşüyor. Başka bir ifadeyle fiyatlar artıyor ancak ge­çen yıla göre daha az artıyor.

TÜİK’in aylık bazda açıkladığı bu fiyat artış oranlarına göre yani enflasyona göre memur ve emeklilerin enflasyondan kay­naklanan kayıplarının karşılanması için Temmuz ayında enflasyon farkı verilecek.

İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıkla­rına yansıtılacak. Memur ve memur emek­lilerinde ise dört aylık enflasyon toplu söz­leşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerin­de ise fark %12.29 oldu.

Yüzde 17-18 enflasyon farkı çıkar

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacakları toplu sözleşme zam ora­nına ilave enflasyon farkı için bu yıl Ağus­tos ayında 2026 toplu sözleşme zam oranı­nın belirlenmesi gerekiyor.

Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflas­yon farkının çıkacağını düşünüyorum.

Bu durumda Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yaklaşık %16, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yaklaşık %17-18 ora­nında bir fark alacağı yönündedir.

Asgari ücrete 1/1/2025’de %30 oranında zam yapıldı.

Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflas­yon farkı çıkar ise asgari ücrete zam konu­sunun gündeme gelmeyeceğini düşünüyo­rum.

Asgari ücrete zam yapılmaz ise diğer üc­retlilere de işveren tarafından zam yapıl­mayacağını düşünüyorum.

Temmuz ayında belirlenecek olan enf­lasyon oranları sonrasında en düşük emek­li aylığının 17.000-17.250 TL bandında ola­cağını düşünüyorum.

3 Temmuz 2025’e kadar dünyada ve ül­kemizde olağandışı bir durum olmaz ise bu oranlarda memur ve emekli aylıklarının artacağını asgari ücrete zam yapılmayaca­ğını düşünüyorum.

Bu oranların ise memur, emekli ve çalı­şanları mutlu etmeyeceğini, geçim sıkın­tısının daha da fazla hissedileceğini düşü­nüyorum.

 

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