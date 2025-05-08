Emekliler-memurlar-çalışanlar temmuz ayını bekliyor
Bu hafta nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. 2025 yılının ilk dört aylık enflasyon oranı belli oldu. Hükümet yetkilileri TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu söylerken vatandaşlar ise enflasyon düşüyor ancak her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor şeklinde hükümeti bu konuda eleştiriyor.
Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi ya da artmaması anlamına gelmiyor.
Bu oranlara göre enflasyon aylık bazda artmaya devam ediyor ancak geçen yılın aynı aylarına göre düşüyor. Yani fiyatlar artmaya devam ediyor ancak fiyatların artış oranı düşüyor. Başka bir ifadeyle fiyatlar artıyor ancak geçen yıla göre daha az artıyor.
TÜİK’in aylık bazda açıkladığı bu fiyat artış oranlarına göre yani enflasyona göre memur ve emeklilerin enflasyondan kaynaklanan kayıplarının karşılanması için Temmuz ayında enflasyon farkı verilecek.
İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı %13.36 oldu. Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinde ise dört aylık enflasyon toplu sözleşme zamlarının enflasyona eklenmesi ile bulunuyor. Memur ve memur emeklilerinde ise fark %12.29 oldu.
Yüzde 17-18 enflasyon farkı çıkar
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026’da alacakları toplu sözleşme zam oranına ilave enflasyon farkı için bu yıl Ağustos ayında 2026 toplu sözleşme zam oranının belirlenmesi gerekiyor.
Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflasyon farkının çıkacağını düşünüyorum.
Bu durumda Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yaklaşık %16, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yaklaşık %17-18 oranında bir fark alacağı yönündedir.
Asgari ücrete 1/1/2025’de %30 oranında zam yapıldı.
Temmuz ayında %17-%18 gibi bir enflasyon farkı çıkar ise asgari ücrete zam konusunun gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum.
Asgari ücrete zam yapılmaz ise diğer ücretlilere de işveren tarafından zam yapılmayacağını düşünüyorum.
Temmuz ayında belirlenecek olan enflasyon oranları sonrasında en düşük emekli aylığının 17.000-17.250 TL bandında olacağını düşünüyorum.
3 Temmuz 2025’e kadar dünyada ve ülkemizde olağandışı bir durum olmaz ise bu oranlarda memur ve emekli aylıklarının artacağını asgari ücrete zam yapılmayacağını düşünüyorum.
Bu oranların ise memur, emekli ve çalışanları mutlu etmeyeceğini, geçim sıkıntısının daha da fazla hissedileceğini düşünüyorum.