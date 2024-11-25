Emeklilere oransal zam yeterli olacak mı?
Emekliler, emekli aylıklarına altı ayda bir enflasyon farkı kadar artış hak ediyor. Hak ediyor diyorum çünkü bu artış hükümetlerce emeklilere lütuf gibi sunulan bir artış değildir.
Yasal bir haktır. Altı ayda bir hesaplanan enflasyon yani fiyat artışlarının emekli aylıklarının değerini koruması için fiyat artış oranı olan enflasyona göre bu artışlar gerçekleşir. Bu bir zam değildir. Enflasyon farkıdır. Emekli aylıkları artsın diye değil, enflasyona karşı değerini korusun diye bu artış yapılır. Fiyat artışlarına göre emekli aylıkları değerini koruyamıyorsa şu anlama gelir, gerçek enflasyona göre emekli aylıkları artmamıştır.
Aylıklar değerini koruyamıyor
Emekli aylıklarına enflasyon dışında refah payı adı altında ayrıca artışların yapıldığı dönemler olmuştur. Ancak buna rağmen emekli aylıkları değerini koruyamamaktadır.
Bu nedenle 2018’de değerini çok kaybeden emekli aylıkları için en alt emekli aylığı uygulamasına geçilmiştir.
Gerçek emekli aylıkları yani primleri karşılığında hesaplanan emekli aylıkları çok düşük kalan emeklilerin emekli aylıkları 2018’de bin TL’ye tamamlanması konusunda yasal düzenleme yapıldı. 2020’de en düşük tamamlanan aylık bin 500TL’ye çıktı.
2025 Ocak ayında 15 bin TL olacağını öngörmekteyim.
En düşük emekli aylıkları dışında emekli aylığı alanlara da TÜİK’in açıkladığı altı aylık enflasyon farkı verildi. Enflasyon farkı yanında son olarak 2023’te yüzde 5.23, 2024 Ocak ayında yüzde 11.68 refah payı verilmişti. 2024 Temmuz ayında refah payı verilmemişti sadece yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verilmişti.
Refah payı verilecek mi?
2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık olarak yüzde 17 enflasyon farkı çıkacak, memur emeklilerinde ise yüzde 12 enflasyon farkına toplu sözleşme ilavesi yapılacak. Ayrıca bir refah payı verilecek mi bilinmiyor.
Emekli aylıklarına altı ayda bir enflasyon farkı ve bazı dönemlerde enflasyon farkına ilave oranda refah payı verilmiş olsa da emekli aylıkları güncel değerini koruyamadı.
Sadece emekli aylıkları değil tabi sabit ücretlerin hiçbiri fiyat artışlarına karşı değerini koruyamadı. 2023 Temmuz ayında memur aylıklarına 8 bin 77 TL seyyanen bir atış yapıldı. Ancak memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen bir iyileştirme yapılmadı. Memurlara yapılan 8 bin 77 TL seyyanen iyileştirme, 2024 Ocak ayında yüzde 49.25 ile 12 bin 55 TL değerine çıktı. 2024 Temmuz ayında TÜİK’in açıkladığı yüzde 24.73 oranında enflasyona göre ise seyyanen yapılan artışın değeri 15 bin 36 TL oldu.
Önce 15 bin TL seyyanen artış
2025 Ocak'ta Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önce 15 bin TL seyyanen artış yapılması ve bunun üzerine enflasyon farkının verilmesi gerekir ki emekli aylıklarında yaşanan alım gücü değeri kaybı telafi edilebilsin. Seyyanen yapılacak artışın kök aylıklara yapılarak en düşük hükümetin belirlediği tamamlanan emekli aylığı uygulamasına da son verilmelidir. Seyyanen bir atış yapılmadan sadece oransal olarak TÜİK’in açıklayacağı enflasyon farkı ve buna yapılacak 3-5 puanlık refah payı, emekli aylılarındaki alım gücü değerini yerine koymaz.