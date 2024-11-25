Emeklilere oransal zam yeterli olacak mı?

Emekliler, emek­li aylıklarına al­tı ayda bir enflasyon farkı kadar artış hak ediyor. Hak ediyor diyorum çünkü bu artış hükümetlerce emeklilere lütuf gi­bi sunulan bir artış değildir.

Yasal bir haktır. Altı ayda bir hesaplanan enflas­yon yani fiyat artış­larının emekli aylıklarının değerini koruması için fiyat artış oranı olan enflasyo­na göre bu artışlar gerçek­leşir. Bu bir zam değildir. Enflasyon farkıdır. Emekli aylıkları artsın diye değil, enflasyona karşı değerini korusun diye bu artış ya­pılır. Fiyat artışlarına göre emekli aylıkları değerini koruyamıyorsa şu anlama gelir, gerçek enflasyona gö­re emekli aylıkları artma­mıştır.

Aylıklar değerini koruyamıyor

Emekli aylıklarına enf­lasyon dışında refah payı adı altında ayrıca artışların yapıldığı dönemler olmuş­tur. Ancak buna rağmen emekli aylıkları değerini koruyamamaktadır.

Bu nedenle 2018’de de­ğerini çok kaybeden emek­li aylıkları için en alt emek­li aylığı uygulamasına geçil­miştir.

Gerçek emekli aylıkları yani primleri karşılığında hesaplanan emekli aylıkları çok düşük kalan emeklile­rin emekli aylıkları 2018’de bin TL’ye tamamlanması konusunda yasal düzenle­me yapıldı. 2020’de en dü­şük tamamlanan aylık bin 500TL’ye çıktı.

2025 Ocak ayında 15 bin TL olacağını öngörmekte­yim.

En düşük emekli aylık­ları dışında emekli aylığı alanlara da TÜİK’in açık­ladığı altı aylık enflasyon farkı verildi. Enflasyon farkı yanında son olarak 2023’te yüzde 5.23, 2024 Ocak ayında yüzde 11.68 refah payı verilmişti. 2024 Temmuz ayında refah payı verilmemişti sadece yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verilmişti.

Refah payı verilecek mi?

2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık olarak yüzde 17 enflasyon farkı çıkacak, memur emeklilerinde ise yüzde 12 enflasyon farkına toplu sözleşme ilavesi yapı­lacak. Ayrıca bir refah payı verilecek mi bilinmiyor.

Emekli aylıklarına altı ayda bir enflasyon farkı ve bazı dönemlerde enflasyon farkına ilave oranda refah payı verilmiş olsa da emekli aylıkları güncel değerini ko­ruyamadı.

Sadece emekli ay­lıkları değil tabi sa­bit ücretlerin hiç­biri fiyat artışları­na karşı değerini koruyamadı. 2023 Temmuz ayında memur aylıklarına 8 bin 77 TL seyya­nen bir atış yapıldı. Ancak memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen bir iyileştirme yapılmadı. Memurlara yapılan 8 bin 77 TL sey­yanen iyileştirme, 2024 Ocak ayında yüzde 49.25 ile 12 bin 55 TL değeri­ne çıktı. 2024 Temmuz ayında TÜİK’in açıkla­dığı yüzde 24.73 oranında enflasyona göre ise seyya­nen yapılan artışın değeri 15 bin 36 TL oldu.

Önce 15 bin TL seyyanen artış

2025 Ocak'ta Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri­ne önce 15 bin TL seyyanen artış yapılması ve bunun üzerine enflasyon farkının verilmesi gerekir ki emek­li aylıklarında yaşanan alım gücü değeri kaybı telafi edi­lebilsin. Seyyanen yapıla­cak artışın kök aylıklara ya­pılarak en düşük hüküme­tin belirlediği tamamlanan emekli aylığı uygulamasına da son verilmelidir. Seyya­nen bir atış yapılmadan sa­dece oransal olarak TÜİK’in açıklayacağı enflasyon farkı ve buna yapılacak 3-5 puan­lık refah payı, emekli aylıla­rındaki alım gücü değerini yerine koymaz.