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Emeklilerin ve emekli olacakların en çok merak ettiği konular

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Sosyal güvenlik ve emeklilik konuları, çalışanların ve emekli­liğe hazırlanan bireyle­rin sıklıkla merak ettiği birçok detay barındırır. Çalışma hayatında mil­yonlarca kişi, ne zaman emekli olacağını, hangi statüden emekli olacağı­nı, emekli olduğunda kaç Lira emekli aylığı alaca­ğını merak eder.

Emekli olan kişiler ise, emekli olduktan sonra çalışmaları durumunda emekli aylıklarında bir kesinti yapılıp yapılma­yacağını, emekli olarak çalışırken kıdem tazmi­natı hakkı olup olmadığı gibi konuları merak eder.

Ne zaman emekli olu­rum sorusu ilk işe baş­lama tarihine göre be­lirlenir.

-08-09-1999 tarihine kadar ilk sigorta başlan­gıcı olanlarda yaş yaştı yoktur.

İlk işe başlama tarihle­rine göre 4/A eski SSK’da 5000-5975 gün ara­sı prim gün sayısını ta­mamlayanlar 18 yaş baz alınarak kadınlar 20, er­kekler 25 yıllık sigortalı­lık süresini tamamlamış­lar ise emekli olurlar.

-Bağ-Kur ve Emek­li Sandığında kadınlar 7200 gün, erkekler 9000 günle emekli olabilirler.

-Aynı zamanda 3600 günle de kadınlar 58, er­kekler 60 yaşında emekli olabilir.

-Prim gün sayısı ek­sik olanlar doğum, asker­lik, yurtdışı, halk eğitim­de usta öğretici, doktora eğitiminde geçen süreler, grev ve lokavt süreleri, tutukluluk ve gözaltı sü­releri (sigortalı iken her hangi bir suçtan tutukla­nan veya gözaltına alınan ve bu suçtan beraat eden­ler), avukatlık ve noterlik staj süreleri, seçim nede­niyle görevden ayrılma gibi süreler için SGK’ya prim borçlanması yapı­larak eksik prim günleri tamamlanabilir.

l09-09-1999/30-04- 2008 arasında sigortalı olanlar 4/A’da 7000 gün­le kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabi­lir.

l01-05-2008 sonra­sında ise kadın ve erkek­lerin emeklilik yaşı kade­meli olarak 65 yaşına ka­dar çıkmaktadır.

Hangi statüden emekli olunacağına (SSK, Bağ-Kur, Banka Sandığı, Emekli Sandığı)

lSon ödenen 2520 gün prim gün sayısı için­de hangi statüden faz­la gün var ise o statünün şartları ile emekli olu­nur.

Emekli olduğumda kaç TL emekli aylığı alırım

-Emekli olduğunuz­da kaç TL emekli aylı­ğı alacağınızı ‘’e-devlet’’ siteminden ‘’4/A Emek­li Aylığı Hesaplama’’ bö­lümünden hesaplatarak emekli aylığınızı görebi­lirsiniz.

-Emekli aylıkları 4/A’da şu şekilde he­saplanır.

-2000 öncesi dönem­de gösterge rakamı, aylık bağlama oranı ve katsayı kullanılır:

-Formül: Gösterge rakamı x Aylık bağla­ma oranı x Katsayı = 4A emekli maaşı

-2000-2008 dönemi için gösterge yerine gün­celleme katsayısı kulla­nılır.

-Formül: Güncelle­me kat sayısı x Aylık bağ­lama oranı = 4A emekli maaşı

-2008 sonrası dönem­de ise emekli maaşı he­saplaması, aylık kazan­cın ortalaması ve bağ­lanma oranı üzerinden yapılır.

-Formül: Aylık kazan­cın ortalaması x Bağlan­ma oranı = 4A emekli ma­aşı

Emekli olduktan sonra çalışanların emekli aylığı kesilir mi?

-Emekli olduktan sonra özel sektörde ça­lışanların emekli aylık­larında bir kesinti ol­maz, çalışırken emekli aylıklarını da alabilirler. Emekli olduktan sonra çalışanlar SGDP ile çalı­şırlar.

-Emekli oldukların­da kamuda, belediyeler­de ya da kamu iktisadi kuruluşlarında çalışan­ların emekli aylıklarını kestirmeleri gerekir.

Emekli olduktan sonra SGDP ile çalışanlarda kıdem tazminatı

-Emekli çalışanlar da normal çalışanlar gi­bi kendi arzu ve isteği dı­şında işten çıkartıldıkla­rında ya da haklı sebeple işten ayrıldıklarında kı­dem tazminatı alabilirler.

-Emekli olan kişiler normal çalışanlar gibi SGK’dan yazı alarak ilk işe başlama tarihlerine göre sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile kıdem tazminatı alamazlar.

-Emeklilerin kıdem tazminatı da normal ça­lışanlar gibi hesaplanır, her yıla bir brüt ücret şeklindedir.

-Çalışma süresine gö­re gün, ay, yıl hesabı yapı­larak kıdem tazminatları hesaplanır

-Kıdem tazminatının tavanı emekliler içinde geçerlidir.

-Emeklilerde en az bir yıl çalışması durumunda kıdem tazminatlarını hak ederler.

-Emekli olduktan son­ra aynı işyerinde SGDP ile çalışanların kıdem tazminatları emekli ol­duklarında ödenmemiş ise, çalışma süresi sonun­da haklı nedenle işten ay­rılır ya da işveren işten çıkartır ise normal çalış­ma ve SGDP ile çalışılan toplam süre için kıdem tazminatı hesaplanır.

lKendi isteği ile işten ayrılması durumunda ise sadece emekli olmadan önce normal çalışmada geçen sürenin kıdem taz­minatını alabilir.

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