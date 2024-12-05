Emeklilik durumu ve kamu istihdamı
Emeklilerin zam oranı belirlendi diye başlığını gördüğünüzde bu bir zam değil enflasyon farkı, dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız çünkü bu bir zam değil enflasyon farkıdır. Altı ayda bir gerçekleşen altı aylık enflasyona göre memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı verilir.
2024’ün ilk altı aylık döneminde memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verildi.
2024’ün ikinci altı aylık döneminde verilecek zam oranı belli oldu gibi, 5 aylık enflasyon farlı yüzde 14.57, sadece aralık ayının enflasyonu 3 Ocak 2025’de açıklandığında net oranları öğreneceğiz.
Daha öncede yazılarımda belirttiğim gibi yılsonu yüzde 45, 2024 ikinci altı ayı için de yüzde 17 gibi enflasyon farkı oluşacak.
Bu oranlara göre emekli aylıkları aşağıdaki gibi olacak.
Kök aylığı 10 bin 700 TL’nin altında kalanların kök aylıklarına yüzde 17 enflasyon farkı verilse dahi bu kişilerin kök aylıkları 12 bin 500TL olan en düşük tamamlanan aylığın altında kalacak. En düşük tamamlanan aylık olan 12 bin 500TL’de değişiklik yapılmaz ise milyonlarca kişi enflasyon farkı (zam) sonrasında aynı almak zorunda kalacak.
Ayrıca yasal bir düzenleme ile en düşük emekli aylığının 15 bin TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum. Bu durumda yüzde 17 enflasyon farkı sonrasında 15 bin TL’nin altında kök aylıkları 15 bin TL’ye tamamlanır diye düşünüyorum.
Hükümet tarafından yüzde 17’ye ilave bir refah payı verilecek mi, verilecek ise bu oran yüzde kaç olur, ilerleyen haftalarda az çok belli olur.