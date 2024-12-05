Emeklilik durumu ve kamu istihdamı

Emeklilerin zam oranı belirlendi diye başlığını gördüğünüzde bu bir zam değil enflasyon farkı, dediğinizi duyar gi­biyim. Haklısınız çünkü bu bir zam de­ğil enflasyon farkıdır. Altı ayda bir ger­çekleşen altı aylık enflasyona göre me­mur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı verilir.

2024’ün ilk altı aylık döneminde me­mur ve memur emeklilerine yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verildi.

2024’ün ikinci altı aylık döneminde verilecek zam oranı belli oldu gibi, 5 ay­lık enflasyon farlı yüzde 14.57, sadece aralık ayının enflasyonu 3 Ocak 2025’de açıklandığında net oranları öğreneceğiz.

Daha öncede yazılarımda belirttiğim gibi yılsonu yüzde 45, 2024 ikinci altı ayı için de yüzde 17 gibi enflasyon farkı olu­şacak.

Bu oranlara göre emekli aylıkları aşağıdaki gibi olacak.

Kök aylığı 10 bin 700 TL’nin altın­da kalanların kök aylıklarına yüzde 17 enflasyon farkı verilse dahi bu kişilerin kök aylıkları 12 bin 500TL olan en dü­şük tamamlanan aylığın altında kalacak. En düşük tamamlanan aylık olan 12 bin 500TL’de değişiklik yapılmaz ise mil­yonlarca kişi enflasyon farkı (zam) son­rasında aynı almak zorunda kalacak.

Ayrıca yasal bir düzenleme ile en dü­şük emekli aylığının 15 bin TL’ye ta­mamlanacağını düşünüyorum. Bu du­rumda yüzde 17 enflasyon farkı sonra­sında 15 bin TL’nin altında kök aylıkları 15 bin TL’ye tamamlanır diye düşünüyo­rum.

Hükümet tarafından yüzde 17’ye ilave bir refah payı verilecek mi, verilecek ise bu oran yüzde kaç olur, ilerleyen hafta­larda az çok belli olur.