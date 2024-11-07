Emeklilik için gün satın alacaklar dikkat! 2025’te daha fazla ödeyeceksiniz
Prim gün sayısı eksik olan kişiler askerlik, doğum, yurtdışı borçlanması, halk eğitimde usta öğreticilikte geçen eksik günlerin borçlanılması, ücretsiz izin sürelerinin borçlanılması(memurlarda), doktora ve tıpta uzmanlık süreleri için SGK’ya prim borçlanması yapabiliyor.
Borçlanma tutarları asgari ücretin brüt tutarına göre belirleniyor. Borçlanmalar asgari ücretin %32’sidir. Yurtdışı borçlanması ise %45’dir.
31/12/2024’e kadar SGK’ya prim borçlanması için müracaatta bulunacaklar mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapacaklar. 1.1.2025 ve sonrasında SGK’ya prim borçlanması yapacak olanlar asgari ücrete yapılacak zam oranında yeni tutarlarla borçlanma yapacaklar. Asgari ücrete %25-30 arasında zam yapılacağını düşünüyoruz. Bu oranlarda bir zamdan etkilenmek istemiyorsanız 31 Aralık 2024’e kadar borçlanmalarınızı yapabilirsiniz. Borç size tebliğ edildiğinde yurtdışı borçlanmanızı 90 gün diğer borçlanmaları ise 30 gün içinde zamsız ödeyebilirsiniz…
Borçlanmalar asgari ücret ve yedi buçuk katına kadar istediğiniz tutarlara göre yapılmaktadır.
Emeklilikte son 2520 güne dikkat edin!
Dava açarak Bağ-Kur’dan kurtulabilirsiniz!
Emekli olacakların çalışma statüleri SSK/Bağ-Kur/Emekli Sandığı/ Banka Sandığına göre prim gün sayılarını tamamlamaları gerekir.
8/9/1999 tarihine kadar yaş şartı olmadan;
SSK ve Banka Sandıklarında kadın ve erkeklerin ilk işe başlama tarihine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında kademeli olarak belirlenen prim gün sayısının tamamlanması gerekir.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınların 7200, erkeklerin 9000 prim gün sayısını tamamlaması gerekir.
Birden fazla sosyal güvenlik statüsünde tabi primleri olan kişilerin emeklilikte hangi statüden emekli olacakları son ödenen 2520 güne göre belirlenir.
Bu uygulama 1.10.2008’de kaldırıldı ancak 1.10.2008’e kadar sosyal güvenlik sistemine giren kişilerin emeklilikte son 2520 gün kuralına dikkat etmesi gerekiyor.
Tek bir statüde çalışanların emekli olacağı statü bellidir, ancak Son 2520 gün içinde birden fazla statüde prim ödenmiş ise hangisi fazla ise o statünün şartlarını tamamlayıp emekli olmanız gerekir.
Bu uygulama emeklilikte mağduriyet yaşatan bir uygulamadır.
Örneğin; 5600 günle SSK’dan emeklilik hakkı kazanan bir kişinin 4339 günü SSK ve son 2520 gün içinde 1261 günden daha fazla Bağ- Kur günü varsa bu kişi SSK’dan emeklilik hakkını kaybeder, Bağ- Kur statüsüne geçer, Bağ-Kur’dan da emekli olabilmesi için kadınsa 7200, erkekse 9000 günü tamamlaması gerekir. Ya da tekrar SSK statüsüne geçmesi için ayrıca 1261 gün daha SSK’lı çalışması gerekir.
Bu kuralı bilmeyenler emeklilik süreçlerini uzatırlar.
Bu konuda yargıya da taşınmış durumda, sadece SSK günleri ile emekliliğini hak eden fakat son 2520 gün içinde 1261 günden fazla Bağ-Kur günü olanlar dava açarak SSK’dan emekli olabiliyorlar.
Yargıtay, Sigortalı istemedikçe hizmetler birleştirilemez diyor.
Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, Karar No: 2021/5424 SSK’lı ve Bağ-Kur’lu çalışması bulunan kişinin sadece SSK prim günleri ile emeklilik hakkını elde etmesi durumunda 2829 Saylı Kanuna göre hizmetlerin zorla birleştirilemeyeceğini söylüyor.
Örneğin SSK’dan 5600 günle emekli olacak bir kişinin SSK’dan 5600 günü varsa ve sonrasında 1261 günden fazla Bağ-Kur ödemiş ise bu durumda Bağ-Kur’dan 9000 günü tamamlamasına gerek olmadan sadece SSK günleri ile emekli olabileceğini ifade ediyor.