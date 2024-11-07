  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Özgür ERDURSUN
  4. Emeklilik için gün satın alacaklar dikkat! 2025’te daha fazla ödeyeceksiniz

Emeklilik için gün satın alacaklar dikkat! 2025’te daha fazla ödeyeceksiniz

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Prim gün sayısı eksik olan kişiler askerlik, doğum, yurtdışı borç­lanması, halk eğitimde usta öğretici­likte geçen eksik günlerin borçlanıl­ması, ücretsiz izin sürelerinin borçlanılması(memurlarda), doktora ve tıpta uzmanlık süreleri için SGK’ya prim borçlanması yapabiliyor.

Borçlanma tutarları asgari ücre­tin brüt tutarına göre belirleniyor. Borçlanmalar asgari ücretin %32’si­dir. Yurtdışı borçlanması ise %45’dir.

31/12/2024’e kadar SGK’ya prim borçlanması için müracaatta bulu­nacaklar mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapacaklar. 1.1.2025 ve sonrasında SGK’ya prim borçlanma­sı yapacak olanlar asgari ücrete ya­pılacak zam oranında yeni tutarlarla borçlanma yapacaklar. Asgari ücrete %25-30 arasında zam yapılacağını düşünüyoruz. Bu oranlarda bir zam­dan etkilenmek istemiyorsanız 31 Aralık 2024’e kadar borçlanmaları­nızı yapabilirsiniz. Borç size tebliğ edildiğinde yurtdışı borçlanmanı­zı 90 gün diğer borçlanmaları ise 30 gün içinde zamsız ödeyebilirsiniz…

Borçlanmalar asgari ücret ve yedi buçuk katına kadar istediğiniz tutar­lara göre yapılmaktadır.

Emeklilikte son 2520 güne dikkat edin!

Dava açarak Bağ-Kur’dan kurtulabilirsiniz!

Emekli olacakların çalışma statü­leri SSK/Bağ-Kur/Emekli Sandığı/ Banka Sandığına göre prim gün sayı­larını tamamlamaları gerekir.

8/9/1999 tarihine kadar yaş şartı olmadan;

SSK ve Banka Sandıklarında kadın ve erkeklerin ilk işe başlama tarihine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında kademeli olarak belirlenen prim gün sayısının tamamlanması gerekir.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınların 7200, erkeklerin 9000 prim gün sayısını tamamlaması ge­rekir.

Birden fazla sosyal güvenlik sta­tüsünde tabi primleri olan kişilerin emeklilikte hangi statüden emekli olacakları son ödenen 2520 güne gö­re belirlenir.

Bu uygulama 1.10.2008’de kaldı­rıldı ancak 1.10.2008’e kadar sosyal güvenlik sistemine giren kişilerin emeklilikte son 2520 gün kuralına dikkat etmesi gerekiyor.

Tek bir statüde çalışanların emek­li olacağı statü bellidir, ancak Son 2520 gün içinde birden fazla statü­de prim ödenmiş ise hangisi fazla ise o statünün şartlarını tamamlayıp emekli olmanız gerekir.

Bu uygulama emeklilikte mağduri­yet yaşatan bir uygulamadır.

Örneğin; 5600 günle SSK’dan emeklilik hakkı kazanan bir kişinin 4339 günü SSK ve son 2520 gün içinde 1261 günden daha fazla Bağ- Kur günü varsa bu kişi SSK’dan emeklilik hakkını kaybeder, Bağ- Kur statüsüne geçer, Bağ-Kur’dan da emekli olabilmesi için kadınsa 7200, erkekse 9000 günü tamamlama­sı gerekir. Ya da tekrar SSK statüsü­ne geçmesi için ayrıca 1261 gün daha SSK’lı çalışması gerekir.

Bu kuralı bilmeyenler emeklilik süreçlerini uzatırlar.

Bu konuda yargıya da taşınmış du­rumda, sadece SSK günleri ile emek­liliğini hak eden fakat son 2520 gün içinde 1261 günden fazla Bağ-Kur günü olanlar dava açarak SSK’dan emekli olabiliyorlar.

Yargıtay, Sigortalı istemedikçe hizmetler birleştirilemez diyor.

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, Karar No: 2021/5424 SSK’lı ve Bağ-Kur’lu çalışması bulunan kişinin sadece SSK prim günleri ile emeklilik hak­kını elde etmesi durumunda 2829 Saylı Kanuna göre hizmetlerin zorla birleştirilemeyeceğini söylüyor.

Örneğin SSK’dan 5600 günle emekli olacak bir kişinin SSK’dan 5600 günü varsa ve sonrasında 1261 günden fazla Bağ-Kur ödemiş ise bu durumda Bağ-Kur’dan 9000 günü ta­mamlamasına gerek olmadan sade­ce SSK günleri ile emekli olabilece­ğini ifade ediyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Diğer yarısı neden emekli olamadı? 31 Ekim 2024
Asgari ücret, diğer ücretler ve emekli aylıkları 28 Ekim 2024
Emeklilik sisteminde değişiklik olacak mı? 24 Ekim 2024
Maaşınızın emekli aylığınıza katkısı kaç TL! 21 Ekim 2024
Emekli olmak için 2024 mü 2025 mi? 17 Ekim 2024
Asgari ücret, memur ve emekli zam oranları ne olur! 14 Ekim 2024
 Emeklilik süreci nasıl işler? 10 Ekim 2024
Ülkemizde emeklilik yaşı kaç! 07 Ekim 2024
Emeklilik için kritik tarih…Ekim ayı son! 03 Ekim 2024