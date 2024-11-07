Emeklilik için gün satın alacaklar dikkat! 2025’te daha fazla ödeyeceksiniz

Prim gün sayısı eksik olan kişiler askerlik, doğum, yurtdışı borç­lanması, halk eğitimde usta öğretici­likte geçen eksik günlerin borçlanıl­ması, ücretsiz izin sürelerinin borçlanılması(memurlarda), doktora ve tıpta uzmanlık süreleri için SGK’ya prim borçlanması yapabiliyor.

Borçlanma tutarları asgari ücre­tin brüt tutarına göre belirleniyor. Borçlanmalar asgari ücretin %32’si­dir. Yurtdışı borçlanması ise %45’dir.

31/12/2024’e kadar SGK’ya prim borçlanması için müracaatta bulu­nacaklar mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapacaklar. 1.1.2025 ve sonrasında SGK’ya prim borçlanma­sı yapacak olanlar asgari ücrete ya­pılacak zam oranında yeni tutarlarla borçlanma yapacaklar. Asgari ücrete %25-30 arasında zam yapılacağını düşünüyoruz. Bu oranlarda bir zam­dan etkilenmek istemiyorsanız 31 Aralık 2024’e kadar borçlanmaları­nızı yapabilirsiniz. Borç size tebliğ edildiğinde yurtdışı borçlanmanı­zı 90 gün diğer borçlanmaları ise 30 gün içinde zamsız ödeyebilirsiniz…

Borçlanmalar asgari ücret ve yedi buçuk katına kadar istediğiniz tutar­lara göre yapılmaktadır.

Emeklilikte son 2520 güne dikkat edin!

Dava açarak Bağ-Kur’dan kurtulabilirsiniz!

Emekli olacakların çalışma statü­leri SSK/Bağ-Kur/Emekli Sandığı/ Banka Sandığına göre prim gün sayı­larını tamamlamaları gerekir.

8/9/1999 tarihine kadar yaş şartı olmadan;

SSK ve Banka Sandıklarında kadın ve erkeklerin ilk işe başlama tarihine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında kademeli olarak belirlenen prim gün sayısının tamamlanması gerekir.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınların 7200, erkeklerin 9000 prim gün sayısını tamamlaması ge­rekir.

Birden fazla sosyal güvenlik sta­tüsünde tabi primleri olan kişilerin emeklilikte hangi statüden emekli olacakları son ödenen 2520 güne gö­re belirlenir.

Bu uygulama 1.10.2008’de kaldı­rıldı ancak 1.10.2008’e kadar sosyal güvenlik sistemine giren kişilerin emeklilikte son 2520 gün kuralına dikkat etmesi gerekiyor.

Tek bir statüde çalışanların emek­li olacağı statü bellidir, ancak Son 2520 gün içinde birden fazla statü­de prim ödenmiş ise hangisi fazla ise o statünün şartlarını tamamlayıp emekli olmanız gerekir.

Bu uygulama emeklilikte mağduri­yet yaşatan bir uygulamadır.

Örneğin; 5600 günle SSK’dan emeklilik hakkı kazanan bir kişinin 4339 günü SSK ve son 2520 gün içinde 1261 günden daha fazla Bağ- Kur günü varsa bu kişi SSK’dan emeklilik hakkını kaybeder, Bağ- Kur statüsüne geçer, Bağ-Kur’dan da emekli olabilmesi için kadınsa 7200, erkekse 9000 günü tamamlama­sı gerekir. Ya da tekrar SSK statüsü­ne geçmesi için ayrıca 1261 gün daha SSK’lı çalışması gerekir.

Bu kuralı bilmeyenler emeklilik süreçlerini uzatırlar.

Bu konuda yargıya da taşınmış du­rumda, sadece SSK günleri ile emek­liliğini hak eden fakat son 2520 gün içinde 1261 günden fazla Bağ-Kur günü olanlar dava açarak SSK’dan emekli olabiliyorlar.

Yargıtay, Sigortalı istemedikçe hizmetler birleştirilemez diyor.

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, Karar No: 2021/5424 SSK’lı ve Bağ-Kur’lu çalışması bulunan kişinin sadece SSK prim günleri ile emeklilik hak­kını elde etmesi durumunda 2829 Saylı Kanuna göre hizmetlerin zorla birleştirilemeyeceğini söylüyor.

Örneğin SSK’dan 5600 günle emekli olacak bir kişinin SSK’dan 5600 günü varsa ve sonrasında 1261 günden fazla Bağ-Kur ödemiş ise bu durumda Bağ-Kur’dan 9000 günü ta­mamlamasına gerek olmadan sade­ce SSK günleri ile emekli olabilece­ğini ifade ediyor.