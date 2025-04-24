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Emeklilik planlaması

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Milyonlarca çalışan, memur, bankacı, çiftçi, esnaf, şirket ortakları kendi durumlarına göre sigorta primi öderler. Ödenen sigorta prim­leri kendilerinin ve aile bireylerinin sağlık ve emeklilik primlerini kapsar.

Ülkemizde 2006 senesinde SSK-BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleşerek SGK ol­du. SSK 4/A, Bağ-Kur 4/B ve Emekli Sandığı 4/C oldu. Sosyal Güvenlik kurumu tek çatı altında bir­leşti ancak emeklilik açısından 01/10/2008 ta­rihine kadar sigortalı olanların emekliliklerinde emekli olacakları statü son ödenen 2520 güne gö­re belirlenmektedir.

Son ödenen 2520 güne göre 4/A, 4B, 4C hangi statüden daha fazla prim ödenmiş ise o statüden emekli olunur. Ayrıca Özel banka ve borsa sandığı­na prim ödenmiş ise son 2520 gün hesabında han­gi statüden daha fazla gün var ise o statüden emek­li olunur.

Emeklilikte ilk sigorta başlangıcı önemlidir. 08/09/1999’a kadar sigortalı olanlar EYT’lidir yaş şartı aranmaz. İlk işe başlama tarihi 8/9/1999 sonra ancak SGK’ya borçlanma yağarak işe başla­ma tarihini geriye çekenler de EYT’li olurlar.

9/9/1999-30/04/2008 tarihleri arasında si­gortalı olanlar ve 1/5/2008 sonrasında sigortalı olanlar farklı yaş ve prim günüyle emekli olurlar.

Kim ne zaman ve nasıl emekli olacak eksik günlerini tamamlayacak bu konuda işinize yara­yacak bazı durumları sizlerle paylaşıyorum. Bu yazımda emeklilik sürecinde dikkat etmeniz ge­reken bazı özel durumları sizlerle paylaşıyorum burada yazılanlara göre sizlerde e-devlet siste­minden SGK hizmet dökümlerinizi çıkartarak kendi durumunuzu analiz edebilirsiniz.

Emeklilik planlaması nasıl yapılır?

1-Ne zaman sigortalı oldunuz

2-Son ödenen ya da ödenecek sigorta priminiz hangi statüden olacak

3-Son 2520 gün içinde ödenen prim gün sayısı emeklilik statünüzü değiştireceğinden bu du­rum som derece önemlidir.

4-İlk sigortalı olduğunuz tarihe göre sizden is­tenen yaş-prim günü ve sigortalılık süresini bilmelisiniz.

5-Emeklilikte normal prim günüyle emekli­lik dışında daha az prim günüyle yaş şartıyla emeklilik hakkı da vardır, priminiz az ancak ya­şınız emekli olmak için uygun ise normal emek­lilik için istenen prim gününü tamamlamak zo­runda değilsiniz.

6-Prim gün sayınız eksik ise SGK’ya borçlan­ma yapma hakkını olup olmadığını öğrenerek böyle bir imkanınız var ise eksik günlerinizi ta­mamlamak için bu yolu tercih edebilirisiniz.

7-Çalışmıyorsanız eksik gününüzü tamamla­mak için isteğe bağlı sigorta primi ödeyebi­lirsiniz. İsteğe bağlı sigorta primi Bağ-Kur statü­sündedir.

8-İsteğe bağlı Bağ-Kur ödeseniz dahi bunu son 2520 gün içinde diğer ödenen primlerinizin statüsüne göre Bağ-Kur günleriniz fazla olmaz ise SSK’dan yani 4/A’dan emekli olabilirsiniz.

9-Geçmişte vergi kaydınız var ise ya da şirket ortağı olduysanız esnaf sicile kaydınız var­sa 1.10.2008 sonrası ödenmeyen borçları günlük 299,06 TL ödeyerek ihya yani canlandırma yapa­bilirsiniz.

10-Yurtdışında SGK ile anlaşmalı bir ülkede çalıştıysanız, bu çalışmanızı Türkiye’den işe başlama tarihi olarak saydırabilirsiniz, ayrıca yurtdışı borçlanması yaparak gün satın alabilir­siniz.

11-Yurtdışı borçlanması Bağ-Kur 4/B statün­de kabul edilir. Günlük borçlanması en az 390,08 TL’dir.

12-08/09/1999 tarihine kadar sigortalı olan­larda yaş şartı olamadan emekli olma hakkı var ancak kadınlar ve erkekler SSK’da ilk işe başlama tarihlerine göre 5000-5975 günü tamamlamak zorundadırlar. Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınlar 7200 gün erkekler 9000 günü tamamlamak zorundadırlar.

13-Şirket ortağı olup kendi şirketinde sigor­talı olanların bu süreleri 2019/9 sayılı ge­nelge ile açıklanan duruma uygun değil ise edil­mektedir. Bu süreler iptal edilecek durumda ise işçi ve işveren hisseleri için ayrı müracaat ile bu süreler Bağ-Kur’a mahsup edilebilir.

14-SSK emekliliği Bağ-Kur’a göre avantaj­lıdır, daha az prim ile emekli olunur da­ha yüksek emekli aylığı alınır bu durum nede­niyle SSK’dan emekli olmak için bir işyerin­de gerçekten fiilen çalışmıyorsanız kendinizi çalışıyormuş gibi göstermeyin bu durum sahte sigortalılıktır.

15-Sahte sigortalılık ile bir işyerinde çalış­madan kendisini çalışıyormuş gibi göste­ren ve emekli olanların, sahte sigortalılığı tespit edilir ise ödenen emekli aylıkları yasal faizi ile Kurum tarafından geri alınır. Ayrıca sağlık hiz­metlerinin parası da da sahte sigortalı olarak gö­züküp emekli olandan alınır.

Emeklilik planınızı son ödenen 2520 gün öde­nen primlerinize istinaden emekli olacağınız sta­tüye göre doğru yaparak eksiklerinizi tamamla­yarak doğru zamanda emekli olabilirsiniz.

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