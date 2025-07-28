Emeklilik süreci: Adım adım nasıl takip edilir, süreç nasıl sonlanır?
Emeklilik, çalışma hayatının en önemli dönemeçlerinden biridir. Ancak sürecin doğru yönetilmesi, hangi statüden ve ne zaman emekli olunacağının doğru tespit edilmesi son derece önemlidir.
Bu yazımızda, sigortalıların (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve banka sandıkları) emeklilik sürecini nasıl takip edeceklerini ve emeklilik işlemlerinin nasıl sonuçlanacağını adım adım ele alacağız.
Kim ne zaman emekli olabilir?
Öncelikle, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, kamuoyunda bilinen adıyla EYT’liler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bu kişilerin emeklilik için tamamlamaları gereken şartlar:
-Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi
-Erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi
-SSK’da ilk işe giriş tarihine göre 5.000 – 5.975 gün prim
-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadınlar için 7.200 gün, erkekler için 9.000 gün prim
Özel banka sandığı çalışanları da SSK’lılar gibi, ilk işe başlama tarihine göre 5.000 – 5.975 gün arasında prim günüyle emekli olabiliyor.
Emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağı ise son 2.520 gün (7 yıl) kuralıyla belirleniyor. Son 7 yılın yarısından fazlası (1.260 günden fazla) hangi statüde geçtiyse emeklilik o statüden gerçekleşiyor. Son 2520 gün içinden ikiden fazla statü var ise, en çok hangi statüden prim ödenmiş ise o statünün şartları ile emekli olunur.
Emeklilik için ön hazırlık
Emeklilik sürecine başlamadan önce şu adımların atılması gerekiyor:
1- E-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü alınmalı.
2- İlk işe başlama tarihi kontrol edilmeli. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için askerlik borçlanması, doğum borçlanması veya yurtdışı borçlanması gibi yöntemlerle sigorta başlangıcının geri çekilmesi imkânı araştırılmalı.
3- Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi incelenmeli.
Eksik gün varsa isteğe bağlı sigortalılık, borçlanma veya diğer yöntemlerle tamamlanmalı.
Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Prim ve süre şartlarını tamamlayan sigortalılar için artık emeklilik başvurusu aşamasına geçilir. Önemli bir husus: Sigortalı olarak çalışmaya devam eden bir kişi emeklilik için başvuru yapamaz. Öncelikle işten ayrılması gerekir.
İşveren tarafından “Kod 8” (emeklilik nedeniyle işten çıkış) koduyla çıkış yapılmalıdır. Bu çıkışın yapıldığı gün, sigortalı isterse SGK’ya giderek, isterse E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunabilir.
E-Devlet başvuru adımları
-E-Devlet’e giriş yapılır.
-“Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” bölümünden “Yeni Başvuru” seçilir.
-Hangi statüden emekli olunacaksa (4A-SSK, 4B-Bağ-Kur, 4C-Emekli Sandığı) seçilir.
-“Yaşlılık aylığı” türü işaretlenir.
-Emekli maaşının yatırılacağı banka ve şube seçilir.
-Adres, iletişim bilgileri kontrol edilerek başvuru tamamlanır.
Süreç nasıl takip edilir?
Başvurudan sonra sigortalılar, E-Devlet’teki DYS (Dijital Yazışma Sistemi) üzerinden emeklilik dosyalarının hangi aşamada olduğunu görebilir.
Ayrıca, 4A/4B/4C Emekli Aylık Bilgisi bölümlerinden maaş bağlanma durumunu kontrol edebilirler.
Emekli aylığı bağlandığında, sistemde hangi tarihte bankadan maaş alınabileceği bilgisi yer alır.
Emekli maaşı ve promosyonlar
Emekli aylıkları, sigortalının seçtiği bankaya yatırılır. Bankalar, emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen tutarlarda, 3 yıl boyunca o bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emeklilik sonrası haklar
Emekli olduktan sonra:
-İşyerinde kıdem tazminatı ve kullanılmayan yıllık izin ücretleri alınır.
-Çalışmaya devam edilmek istenirse, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenerek çalışılabilir. Bu durumda maaştan kesinti yapılmaz, işyerinden alınacak ücrette ise brüt ödeme tercih edilirse bir miktar artış olur.
Kademeli emeklilik bekleyenler
8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar, yani 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kademeli emeklilik bekleyenlerdir.
Yasal bir düzenleme olmadığı takdirde:
-SSK’da kadınlar 58 yaş ve 7.000 gün, erkekler 60 yaş ve 7.000 gün ile;
-Ya da 4500 gün prim + 25 yıl sigortalılık şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir.
-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadınlar ve erkekler için 9.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunur.
-Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlarda ise kademeli yaş düzenlemesi uygulanmış olup, emeklilik yaşı kadınlarda 58-65, erkeklerde 60-65 arasında değişmektedir.
Özellikle 9 Eylül 1999 – 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, bugün kademeli emeklilik sorunuyla karşı karşıyadır. Bu konuda muhalefetin kanun teklifleri bulunsa da, iktidarın şu an için böyle bir çalışması yok. Ancak, kademeli emeklilik konusu ilerleyen dönemde tıpkı EYT gibi gündeme gelmeye devam edecektir.