Emeklilik süreci: En çok sorulan sorular ve yanıtları
Emeklilik, çalışma hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. Ancak bu süreçte en çok merak edilen sorular şunlardır:
* “Şu anda emekli olabilir miyim?”
* “Ne zaman emekli olacağım?”
* “Maaşımı şimdi mi yoksa yılbaşından sonra mı almak avantajlıdır?”
İşte adım adım emeklilik rehberi:
1 Emekliliğe hak kazanma
Her çalışanın ilk yapması gereken, e-Devlet üzerinden sigortalılık, tescil ve hizmet dökümünü alarak kendi prim günlerini kontrol etmektir.
* 4A (SSK): İşçi olarak çalışanlar.
* 4B (Bağkur): Kendi adına işyeri olanlar, şirket ortakları veya isteğe bağlı prim ödeyenler.
* 4C (Emekli Sandığı): Kamu çalışanları.
Borçlanmalar (askerlik, doğum vb.) da hizmet dökümünde yer alır. Fazladan çakışan günler, başkasına ait primler ya da hatalı girişler varsa bunların düzeltilmesi gerekir.
Son 2520 gün kuralı:
Hangi statüden daha fazla prim ödediyseniz, emekliliğiniz o statüden gerçekleşir. Yani emekliliği belirleyen son dönemdeki prim yoğunluğudur.
2 Örnek hesaplama
Somutlaştırmak için bir örnek üzerinden açıklayalım:
* Doğum tarihi: 1 Nisan 1979
* İşe giriş tarihi: 5 Mayıs 1994
Bu kişi için şartlar:
* SSK (4A) kapsamında 5675 prim günü doldurulduğunda,
* Son 2520 günün en az 1260 günü SSK’dan ödenmişse,
* EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emekli olma hakkı vardır.
Herkesin doğum tarihi ve işe giriş tarihi farklı olacağından, emeklilik şartları da kişiye özel değişir. Okurlar kendi hizmet dökümlerine göre hesaplama yapmalıdır.
3 Emeklilik başvurusu
Emeklilik için şartlar tamamlandığında süreç şu adımlardan oluşur:
1.İşten çıkış:
Öncelikle işveren, sigortalının işten çıkışını ‘Kod 8 – Emeklilik nedeniyle işten çıkış’ olarak bildirmek zorundadır. Bu işlem yapılmadan emeklilik başvurusu yapılamaz.
2.e-Devlet üzerinden başvuru:
* e-Devlet’e giriş yapılır.
* ‘Gelir / Aylık / Ödenek talep belgesi’ menüsüne girilir.
* Burada ‘Yeni başvuru’ sekmesi tıklanır.
3.Başvuru ekranı:
* Açılan ekranda ‘başvuru türü’ seçilir.
* “Sigortalı / Hak Sahibi” bölümünde kişi kendi adına başvuruyorsa Sigortalı seçilir.
* Emeklilik türü bölümünde ‘yaşlılık aylığı’ seçilir.
* Statü olarak 4A (SSK), 4B (Bağkur) veya 4C (Emekli sandığı) seçilir. SSK’dan emekli olacaksa 4A işaretlenir.
4.Banka tercihi:
* Bir sonraki adımda, kişinin emekli maaşını alacağı banka seçilir.
* Bankanın şubesi belirlenir.
* IBAN numarası yazılması gerekmez, böyle bir alan zaten yoktur.
5.Bilgi kontrolü ve onay:
* Adres, telefon, e-posta ve diğer kişisel bilgiler kontrol edilir.
* Doğrulama sonrası onay verilir.
6.Başvuru tamamlandı:
* Onaydan sonra ekrana ‘Emeklilik başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir’ mesajı gelir.
* Bu mesaj, başvurunun SGK sistemine geçtiğini gösterir.
Bu noktadan sonra kişi artık resmi olarak emeklilik başvurusunu yapmış sayılır. Maaş bağlama süreci SGK tarafından yürütülür.
4 Maaş ve zamanlama
En çok sorulan sorulardan biri: “Şimdi mi emekli olayım, yılbaşını mı bekleyeyim?”
* Emekli Sandığı (4C): Emekli sandığı mensupları için yıl sonu ya da yılbaşı arasında maaş açısından bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru tarihine göre bir kayıp söz konusu değildir.
* SSK (4A) ve Bağkur (4B):
* 31 Aralık 2025 tarihine kadar emekliliği hak ettiği halde başvurusunu yapmayanlar,
* Emeklilik dilekçesini 2026’ya bıraktıklarında,
* Emekli aylıklarında yaklaşık %5 civarında bir kayıp yaşayacaklardır.
Bu nedenle özellikle SSK ve Bağkur kapsamındaki çalışanların, hak ediş tarihlerini dikkatle takip etmeleri ve dilekçe zamanlamasını doğru yapmaları büyük önem taşıyor.
5 Tazminatlar ve haklar
Emeklilik nedeniyle işten ayrılan çalışana:
* Kıdem tazminatı: Her yıl için bir brüt maaş üzerinden hesaplanır. Ancak kıdem tazminatı için devletin belirlediği bir tavan vardır.
* 01.01.2025 – 30.12.2025 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’dir.
* Yani çalışanın brüt maaşı bu tutardan yüksek olsa bile, her hizmet yılı için en fazla bu tavan üzerinden kıdem tazminatı ödenir.
* Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti: İşverenden alınır.
* İhbar tazminatı: Emeklilik çıkışlarında uygulanmaz.
6 Emeklilik sonrası çalışma
* Özel sektörde: Emekli aylığı kesilmeden çalışılabilir. Ancak işveren sosyal güvenlik destek primi öder.
* Kendi adına işyeri / şirket kurma: Maaşta kesinti olmaz, ayrıca Bağkur primi ödemez.
* Kamu kurumlarında: Emekli aylığı alırken çalışmak mümkün değildir. Çalışılırsa maaş kesilir.
7 2025’te emekliliği hak edenlere önemli uyarı
2025 yılı içinde emeklilik hakkını kazanan fakat müracaat etmeyip emekliliğini 2026’ya bırakan kişiler için emekli aylığında yaklaşık %5 kayıp söz konusu olabilir.
Çünkü emeklilik dilekçesini verdiğiniz tarih, bağlanacak maaşın bazını doğrudan etkiler. 2025 yılında başvuru yapanlar enflasyon farkı ve maaş düzenlemelerinden daha erken faydalanırken, 2026’ya bırakanlar bu avantajı kısmen kaybedeceklerdir.
Bu nedenle okurların kendi şartlarına göre hesaplama yaparak karar vermeleri büyük önem taşıyor.
Sonuç;
Emeklilik süreci; hizmet dökümünü incelemek, statüyü belirlemek, işten çıkış yapmak, başvuru sürecini tamamlamak ve tazminat haklarını almak adımlarından oluşur.
Her çalışan için kritik olan noktalar:
1.Doğum tarihi
2.İşe giriş tarihi
3.Prim gün sayısı
4.Son 2520 gün kuralı
5.Müracaat tarihi
Bu bilgiler ışığında herkes kendi durumunu kolaylıkla hesaplayabilir ve emekliliğe en doğru zamanda adım atabilir.
