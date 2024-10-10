Emeklilik süreci nasıl işler?

Ülkemizde milyonlarca çalışan yıllar­ca sosyal güvenlik sistemine prim öder, emeklilik için şartları tamamladığında emek­li olur. Çalışma hayatında işçi, işveren, esnaf, çiftçi, tarım çalışanı, memur gibi statülerde primleri ödenir.

Emeklilik için son ödenen 2520 gününe bakılarak hangi statüden (SSK-Bağ-Kur-E­mekli Sandığı-Banka Sandığı) emekli olaca­ğı belirlenir.

08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olan ka­dın ve erkekler 4/A eski SSK’dan-Banka San­dığından emekli olmak için ilk işe başlama tarihlerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen, prim gün sayısını tamamlamak zorundadır­lar. Aynı zamanda 18 yaş baz alınarak kadın­lardan 20, erkeklerden 25 yıllık sigortalılık süresi istenir. 3 Mart 2023’de yapılan yasal düzenleme ile 08.09.1999 tarihine kadar si­gortalı olanlarda yaş yaştı aranmaz.

Tablo 4A(SSK)

Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınlar 7200, erkekler ise 9000 gün prim sayısını ta­mamlayıp emekli olabilirler.

Emeklilik aşaması:

-Son 2520 güne bakılarak en çok prim öde­nen statü (4a-4b-4c-banka sandığı) belirlenir.

-18 yaş öncesi sigortalılık varsa 18 yaş baz alınarak, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi kontrol edilir.

-Hangi statüden emekli olunacaksa o sta­tüye göre prim gün sayısının tamamlanıp ta­mamlanmadığı kontrol edilir.

-Hizmet dökümünde başkasına ait çakışan gün var mı, ay içinde 30 günden fazla prim gü­nü var mı kontrol edilir. Çakışmalar prim gün sayısından düşülür.

-28/02/2011 öncesi şirket ortaklığı var­sa bu dönemlerde ortağı olduğu şirkette ya da başka bir şirkette çalışması varsa bu gün­ler için 4/A’lar iptal edilir,4B’ye işçi ve işveren primleri mahsup edilir.

-Ortağı olduğu şirkette 1.10.2008 öncesi, ilk sigorta başlangıcı sonrası ortaklığı varsa, kesintisiz devam etmiş ise 4/A günleri kabul edilir. Şirket ortaklığı sonrası 4/A işe baş­lama var ise bu günler Bağ-Kur yani 4/B’ye mahsup edilir.

-1.10.2008 sonrası şirket ortağı olup geç­mişten gelen 4/A primleri varsa kabul edilir, ancak 1.10.2008’den sonra bu durumda 4/A günleri 4B’ye mahsup edilir.

-Anonim şirketlerin yönetim kurulunda olmayan ortaklarında sorun olmaz.

-1.5.2021 tarihine kadar ödenmeyen silinen Bağ-Kur günleri var ise ve bu günler için prim borçlanmaları yapılmış ise bu günler silinir.

Tüm bu eksikler kontrol edilir. Şartlar ve koşullar tamamlanmış ise,

SSK’dan emeklilik müracaatı:

-SSK’lı çalışanlar için öncelikle Kod:8 Emeklilik Nedeniyle işten çıkış yapılır.

- E-devletten (Gelir Aylık Ödenek) Bölü­münden emeklilik müracaatı yapılır, isteyen­ler SGK’ya yazılı talepte bulunabilirler

-İşten çıkış ve emeklilik müracaatı aynı gün yapılabilir, emekli olduktan sonra aynı iş­yerinde çalışmaya devam edecek ise, ertesi güne SGDP ile tekrar işe girişi yapılır.

- İşverence kıdem tazminatı ödenir, kulla­nılmayan yıllık izinler ödenir(yıllık izinler sı­fırlar tekrar 14 iş günüyle başlar)

Bağ-Kur’da emeklilik müracaatı;

-Prim gün sayısı tamamlanmış ise

-Geçmiş, güncel ve gelecek tüm borçlar ödenir

-E-devletten ya da SGK’ya yazılı emeklilik müracaatında bulunulur.

-Emekli olduktan sonra Bağ-Kur primi ödemez

-Emekli aylığından kesinti yapılmaz.

Emekli Sandığı emeklilik müracaatı:

- Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi ta­mamlanmış ise

-Çalıştığı birime emeklilik için müracaat­ta bulunabilir