Emeklilik tarihinizi uzatmak istemiyorsanız ekim ayı son!
Emekli olacakların ilk dikkat etmesi gereken son ödenen 2520 prim gününün hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı) olduğudur.
Son 2520 gün içinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da Banka Sandığı günleri varsa, en çok hangisinden prim ödenmiş ise o statünün şartlarını yerine getirerek emekli olur. 8/9/1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT’lidir. EYT’lilerde yaş şartı aranmaz, ilk işe başlama tarihlerine göre SSK’da ve banka çalışanlarında kadın ve erkeklerde 5000-5975 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün prim istenir.
Kendi adına işyeri olan, şirket ortağı olan, esnaf sicile kaydı olanlar A.Ş. yönetim kurulu üyesi olanların 1/5/2021 öncesi ödenmeyen Bağ-Kur günleri silindi. 1/5/2021 sonrasında Bağ-Kur primlerini ödememiş olsa dahi bu günler silinmedi. Geçmişte SSK, Banka günleri olup daha sonra Bağ- Kur statüsüne geçenlerin 1/5/2021’de devam eden Bağ-Kur’luluklarını en geç 30/10/2024 tarihine kadar iptal ettirmemeleri durumunda emeklilik statüleri Bağ-Kur’a geçecek. (Bağ-Kur zorunluluk esasına dayanır, Bağ-Kur’un iptali için işyerini kapatması, şirket ortaklığından çıkması ya da bu faaliyetleri devam ederken kendi işyeri dışında başka bir işyerinde fiilen çalışmaları gerekir)
Örnek:
01/06/1999’da sigortalı olan erkek ve kadın SSK’dan 5975 günle emekli olur. İlk sigorta başlangıcı sonrasında 4000 gün SSK’lı çalışma süresi sonrasında 1/1/2020’de şirket ortağı olan bu nedenle Bağ-Kur’lu olan bir kişi hiç Bağ-Kur primi ödememiş ise 1/5/2021 öncesi Bağ-Kur borçları ve primleri silindi ancak 1/5/2021 sonrası Bağ-Kur devam ediyor. Bu durumda olan kişi 30/10/2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkmaz ise 1261 günden fazla Bağ-Kur günü olacağında SSK’dan 5975 günle emekli olma hakkını kaybeder ve Bağ- Kur’a geçer bu durumda kadın ise 7200 gün, erkek ise 9000 güne tabi olur.
Bu durumda olan kişi 30/10/2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkar ve 1/5/2021- 30/10/2024 arası 1260 günü öderse, toplam 5260 güne ulaşır. 5975 güne eksik 715 gün için sigortalı çalışarak yaklaşık 2 yıl sonra emekli olur. Ancak 30/10/2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkmaz ise,
Erkekse 10 yıl, 4 ay 20 gün sonra emekli olur.
Kadınsa 5 yıl 4 ay 20 gün prim ödeyerek Bağ-Kur’dan daha geç emekli olur.
Bu süreç kişinin durumuna göre değişir, 11 yıl 1 ay 10 güne kadar emeklilik süreci uzayabilir.
Emeklilik sürecini ciddi bir şekilde uzatırlar. Örnekleri sıklaştırabiliriz bu durumda olup emeklilik hakkı elde edenler dahi vardır ancak durumun farkında olmadıkları için emekli olamayacaklar.
Bu durumda yıllarca emekli aylığı alamaz, prim ödemeye devam eder ayrıca Bağ- Kur’dan emekli olduğunda SSK’ya göre %25- %30 arası daha düşük emekli aylığı alır.
NOT: Sadece 8/9/1999 tarihine kadar sigortalı olanları ilgilendirmiyor, sonrasında sigortalı olanları da ilgilendiriyor.
Bu duruma benzer, EYT’li olup SSK’dan emeklilik hakkını kaybedecek on binlerce kişi var ancak durumlarının farkında değiller. Ekim ayında gerekli hamleyi yapmayanlar çok üzülecek.