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Emeklilikte kritik tarihler

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

2024 yılının so­nuna geldik. SSK, Bağ-Kur, Banka çalışanları ile 1.10.2008 son­rası memur olan­ların 2024 yılı emeklisi sayılma­sı için SSK, Bağ- Kur ve özel banka­larda çalışanların emekli aylıkların­da %30 kayıp yaşamamala­rı için 31.12.2024 tarihine kadar emeklilik müracaat­larında bulunmaları gereki­yor.

Kamu çalışanlarında ise 2024 emeklisi sayılma­ları için son emeklilik mü­racaat tarihi 14.01.2025’dir. 1.10.2008’den önce memur olanlar, emeklilik müracaat­larında güncelleme katsayı­ları nedeniyle herhangi bir kayıp yaşamayacaklardır.

14 Ocak 2025 kritik tarih

Emekli aylıklarında %30 kayıp yaşamak istemeyenle­rin öncelikle emekli olduk­tan sonra işverenleri tara­fından SGDP ile çalışmaya devam edip etmeyecekleri, emekli aylıkları ve çalışırken elde ettikleri maaşlarına gö­re gelir gider hesabı yaparak bu süreçte emekli olup olma­maya karar vermeleri gerek­mektedir.

Kamu çalışanları 14.01.2025 tarihine kadar emeklilik müracaatlarını yaparlar ise %30 kayıp ya­şamayacakları 2024 emek­lisi sayılırlar, aynı zaman­da 2025’de emekli olacakla­rı için ikramiyelerini zamlı alırlar.

Emeklilik için kritik önem taşıyan diğer bir ko­nu ise engelli (vergi indi­rimli) emekliliği konusudur. TBMM’ye Ak Parti tarafın­dan 25/11/2024 tarihinde sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engel­li emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapı­lacak. Tabiri yerinde ise hü­kümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecekler diyebiliriz.

Bu kanun teklifi meclisten geçip, Cumhurbaşkanı ona­yı sonrasında Resmi Gazete­de yayımlanmadan vergi in­dirimli emekli olanlar şanslı olacak aksi durumda engelli emekliliğinden yararlanma­sı gereken binlerce kişi bu haktan yararlanamayacak.

Vergi indirimli emeklilik hakkı olanların da elini ça­buk tutmaları gerekiyor.

Emeklilik Süreci:

1-Hangi statüden emek­li olacaksanız (son 2520 gün primlere bakılarak belir­lenir) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı prim gün sayınızın tamamlandığı­na emin olun. Eksik primle­riniz varsa başta doğum, as­kerlik, yurtdışı, doktora, us­ta öğreticilik gibi yasaların size vermiş olduğu SGK’ya parasını ödeyerek gün sa­tın alma hakkınız varsa değerlendirin, borçlanma tutarlarınızı ödeyin eksik prim gün sayınızı tamam­layın.

2-Emeklilik müracaatı için çalışanların Kod:8 Emeklilik Nedeniyle işten çıkışlarının yapılması ge­rekir. Çalışırken emeklilik müracaatında bulunmanız mümkün değildir.

3-Emeklilik müracaatınızı e-devlet üzerinden, ‘’Gelir Aylık Ödenek’’ bölümünden ‘’Yeni Başvuru’’ bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

4- Emeklilik için işten çı­kışınızın yapıldığı gün emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz, aynı gün emeklilik sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekseniz SGDP ile işe gi­rişiniz ertesi günün tarihi be­lirtilerek yapılabilir.

5- Emeklilik müracaatı son­rası son çalıştığınız işye­rinde bir yıl ve üzerinde çalış­malarınız varsa kıdem tazmi­natınızı çalıştığınız yıl, ay ve güne göre hesaplanarak alabi­lirsiniz. Kıdem tazminatında sadece küçük bir damga ver­gisi vardır, gelir vergisi kesin­tisi yapılmaz.

6- Emeklilik tarihinize ka­dar kullanmadığınız yıllık izinler varsa bu sürelerin üc­retini de emekli olduğunuzda işveren size ödemek zorun­dadır.

7- Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak için ihbar süre­si yoktur, ihbar tazminatı da yoktur.

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