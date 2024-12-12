Emeklilikte kritik tarihler
2024 yılının sonuna geldik. SSK, Bağ-Kur, Banka çalışanları ile 1.10.2008 sonrası memur olanların 2024 yılı emeklisi sayılması için SSK, Bağ- Kur ve özel bankalarda çalışanların emekli aylıklarında %30 kayıp yaşamamaları için 31.12.2024 tarihine kadar emeklilik müracaatlarında bulunmaları gerekiyor.
Kamu çalışanlarında ise 2024 emeklisi sayılmaları için son emeklilik müracaat tarihi 14.01.2025’dir. 1.10.2008’den önce memur olanlar, emeklilik müracaatlarında güncelleme katsayıları nedeniyle herhangi bir kayıp yaşamayacaklardır.
14 Ocak 2025 kritik tarih
Emekli aylıklarında %30 kayıp yaşamak istemeyenlerin öncelikle emekli olduktan sonra işverenleri tarafından SGDP ile çalışmaya devam edip etmeyecekleri, emekli aylıkları ve çalışırken elde ettikleri maaşlarına göre gelir gider hesabı yaparak bu süreçte emekli olup olmamaya karar vermeleri gerekmektedir.
Kamu çalışanları 14.01.2025 tarihine kadar emeklilik müracaatlarını yaparlar ise %30 kayıp yaşamayacakları 2024 emeklisi sayılırlar, aynı zamanda 2025’de emekli olacakları için ikramiyelerini zamlı alırlar.
Emeklilik için kritik önem taşıyan diğer bir konu ise engelli (vergi indirimli) emekliliği konusudur. TBMM’ye Ak Parti tarafından 25/11/2024 tarihinde sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engelli emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapılacak. Tabiri yerinde ise hükümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecekler diyebiliriz.
Bu kanun teklifi meclisten geçip, Cumhurbaşkanı onayı sonrasında Resmi Gazetede yayımlanmadan vergi indirimli emekli olanlar şanslı olacak aksi durumda engelli emekliliğinden yararlanması gereken binlerce kişi bu haktan yararlanamayacak.
Vergi indirimli emeklilik hakkı olanların da elini çabuk tutmaları gerekiyor.
Emeklilik Süreci:
1-Hangi statüden emekli olacaksanız (son 2520 gün primlere bakılarak belirlenir) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı prim gün sayınızın tamamlandığına emin olun. Eksik primleriniz varsa başta doğum, askerlik, yurtdışı, doktora, usta öğreticilik gibi yasaların size vermiş olduğu SGK’ya parasını ödeyerek gün satın alma hakkınız varsa değerlendirin, borçlanma tutarlarınızı ödeyin eksik prim gün sayınızı tamamlayın.
2-Emeklilik müracaatı için çalışanların Kod:8 Emeklilik Nedeniyle işten çıkışlarının yapılması gerekir. Çalışırken emeklilik müracaatında bulunmanız mümkün değildir.
3-Emeklilik müracaatınızı e-devlet üzerinden, ‘’Gelir Aylık Ödenek’’ bölümünden ‘’Yeni Başvuru’’ bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.
4- Emeklilik için işten çıkışınızın yapıldığı gün emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz, aynı gün emeklilik sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekseniz SGDP ile işe girişiniz ertesi günün tarihi belirtilerek yapılabilir.
5- Emeklilik müracaatı sonrası son çalıştığınız işyerinde bir yıl ve üzerinde çalışmalarınız varsa kıdem tazminatınızı çalıştığınız yıl, ay ve güne göre hesaplanarak alabilirsiniz. Kıdem tazminatında sadece küçük bir damga vergisi vardır, gelir vergisi kesintisi yapılmaz.
6- Emeklilik tarihinize kadar kullanmadığınız yıllık izinler varsa bu sürelerin ücretini de emekli olduğunuzda işveren size ödemek zorundadır.
7- Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak için ihbar süresi yoktur, ihbar tazminatı da yoktur.