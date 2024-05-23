Emirati Bank, Yapı Kredi’yi alırsa sektörün dörtte biri Körfezli olacak

Yapı Kredi Bankası’nın BAE’li Emirati Bank FAB’a satışıyla ilgili haberlerin ardından Koç Holding, görüşmelerin sürdüğü ancak kamuoyuna yansıyan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Eğer bu satış gerçekleşirse Türk bankacılık sektöründe yüzde 15 civarı olan Körfez ülkelerinin ağırlığı yüzde 25’e dayanacak Yapı Kredi Bankası’nı satın almak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri’nden Emirati Bank FAB ile Koç Holding arasında görüşmeler uzun zamandır sürüyor. Sıcak temasla ilgili haberler ara ara basına yansıyordu. Ancak önceki gün Reuters’ta yer alan haberde ilk kez olası satışla ilgili rakamlara yer verildi.

Haberin yayınlandığı gün bir açıklama yapan Koç Holding, dün sabah ikinci bir açıklama daha yaptı.

İlk açıklamanın ardından medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı sorularının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız” denildi. Reuters’ta yer alan haberde Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası’ndaki yüzde 61.2 payı için 8.5 milyar dolar talep ettiği Emirati Bank FAB’ın ise 7.5 milyar dolar önerdiği belirtilirken 8 milyar dolar civarında bir rakama anlaşmanın sağlanabileceği bilgisi yer alıyordu.

Yapı Kredi Bankası hisselerinin önceki günkü tavan yükselişi sonrasında bankanın piyasa değeri 10 milyar dolara çıktı. Yüzde 61.2’lik pay için telaffuz edilen 8 milyar dolara göre bankanın değeri 13 milyar dolara denk geliyor. Yani olası anlaşma rakamı denk geliyor. Bu haberler sonrasında Koç Holding görüşmelerin sürdüğünü ancak rakamların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

En büyük 4’üncü özel banka

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere görüşmeler sürüyor. Satış rakamının ne olacağını tarafların el sıkışması durumunda göreceğiz. Ama biz taraflar el sıkışır ve bir anlaşma olursa bu satışın bankacılık sektörünü nasıl etkileyeceğine bakalım…

Yapı Kredi Bankası 2 trilyon TL’nin üzerindeki aktif büyüklüğü ile İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank’ın ardından en büyük dördüncü özel banka konumunda. 15 bin 421 çalışanı bulunan Yapı Kredi Bankası’nın Türkiye genelinde 781 şubesi var. Aktif büyüklüğü anlamında bankacılık sektöründen aldığı pay yüzde 8.60. Bankacılık sektöründe şu an hem mevduat hem katılım hem de yatırım bankacılığı alanında yabancı sermayeye sahip toplam 31 banka faaliyet gösteriyor.

El değiştiren diğer bankalar

Yapı Kredi Bankası’nın olası satışı sonrasında Körfez ülkelerinin sektördeki ağırlığı da iyice artacak. 2019 yılında Rus Sberbank, Denizbank’taki hisselerini BAE’li Emirates NBD’ye satmıştı. Qatar Natioal Bank (QNB) da 2016 yılında Finansbank’ın çoğunluk hissesini Yunan NBG’den almıştı. Sektörde Katarlıların sahibi olduğu bir diğer banka Alternatifbank.

Kuveytliler ise Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank ve Turkishbank hisselerinin çoğunluğuna sahip. Suudi sermayeli Türkiye Finans, Bahreyn sermayeli Albaraka Türk, İran sermayeli Bank Mellat, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer Körfez sermayeli bankalar. Bölgeye yakın ülkelerden Lübnan’ın da Odea Bank ve Turkland Bank’ta hissesi var. Arap Türk Bankası’nda ise Libya sermayesi mevcut.

Sektörde Körfez ağırlığı artıyor

Körfez ve çevresindeki ülkelerin Türk bankacılık sektöründe sahip olduğu bankaların toplam aktifler içerisindeki payı şu an yüzde 15.7 seviyelerinde. Yapı Kredi Bankası’nın Emirati Bank FAB’a satılması halinde bu oran yüzde 24’ün üzerine çıkacak ve Körfez ülkeleri sektörün neredeyse dörtte birine sahip olacak. Böylece bir dönem Avrupalı bankaların ağırlığı Körfez ülkelerine geçecek. Doğuş Grubu’nun İspanyol BBVA’ya sattığı Garanti Bankası’nın aktiflerde piyasa payı yüzde 10 civarında. Yine Fransızların sahibi olduğu TEB’in payı yüzde 2 seviyelerinde. Avrupalı bankaların Türk bankacılık sektöründeki toplam payı yüzde 13.31.