Emlak vergisi ödeyenler değerli konut vergisi de ödemek zorunda kalabilir

Değerli okurlar, gayrimenkul sahipleri tarafından her yıl ödenen emlak vergisi, 4 yılda bir takdir komisyonları tarafından tespit edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanıyor.

İlk yıl için hesaplanan vergi, kalan üç yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor.

Takdir komisyonunca 2026 ile 2029 yıllarında uygulanacak emlak vergi değerlerinin tespitiyle ilgili birim değer takdirleri karara bağlanmış ve kararların ilgililere tebliği işlemleri 30 Haziran 2025 günü mesai saati bitimine kadar yapılmıştır. Komisyon kararlarının ilan edilmesiyle birlikte emlak rayiç bedellerinde yüzde 1400’lere varan artışlar olduğunu gören gayrimenkul sahipleri söz konusu artışları yüksek bularak yasal haklarını arama yollarını araştırmaya başladı. Söz konusu artışlar emlak vergisi yanında tapu harçları ile veraset ve intikal vergisini de etkileyecektir. Emlak vergi değerindeki artış aynı zamanda değerli konut vergisi mükellefiyetini de etkilemektedir.

Değerli konut vergisinin konusu ve mükellefi

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusuna girmektedir. Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli tek taşınmazı değerli konut vergisinden muaftır.

2026 yılında değerli konut mükellefi olabilirsiniz

2026 yılında uygulanacak olan emlak vergi değerlerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri kararlarının ilan edilmesiyle birlikte daha önce “Değerli Konut Vergisi” mükellefi olmamış çok sayıda ev sahibi 2026 yılında emlak vergisi yanında değerli konut vergisi ödemek zorunda kalacak. Buna göre Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri, 2025 yılı sonunda belirlenecek yeniden değerleme oranının yarısı uygulanarak tespit edilecek emlak vergi değerini aşacak konutlar için 2026 Yılı Şubat ayının 20’sine kadar “Değerli Konut Vergisi Beyanı” vermesi gerekecektir.

Emlak vergisine dava açabilirsiniz

Takdir komisyon kararlarında arsa veya binanın bulunduğu yerdeki arsa birim metrekare değerlerinin çok yüksek olarak takdir edildiğini düşünen ev sahipleri Vergi Mahkemesine dava açabilirler. Vergi Mahkemelerinde dava açma süresinin 30 gün olup bu süre içerisinde dava açılmadığı durumda takdir edilen değerler kesinleşmektedir. 30 günlük sürenin sonu adli tatil süresi içinde kaldığından dava 8 Eylül Pazartesi gününe kadar açılmalıdır.

Takdir yetkisine sınırlama

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23 üncü madde ile takdir yetkisine sınırlama

getirilmişti. Söz konusu madde ile takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir

edilen birim değerlerinin, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sini aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50 fazlasının esas alınması yönünde düzenleme yapılmıştı. Takdir kararlarına çok sayıda dava açılacağı beklenildiğinden bu yönde sınırlayıcı ve kalıcı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.