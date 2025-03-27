“En değerli maden: İnsan…”, ama…
Soma’daki bir maden sahasında: “En değerli maden: İnsan…” tabelası dikkatimi çekmişti…
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Öyle ya…
Madenin, “bir üründe”, hammadde olabileceğini gören/karar veren: İnsan…
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“Maden” diye isimlendirdiği/nitelendirdiği malı:
Hammadde olarak 1 birime satmakla yetinen de: İnsan…
Madeni işleyerek “son ürün” geliştirip, 10 birime satabilme kabiliyetine/yeteneğine sahip olabilen de: İnsan…
Son ürünü, inovasyonla daha da geliştirip, 100 birime satabilen ve çevresine daha fazla kalkınmışlık/refah sağlayan da: İnsan…
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“Üzümü üzüm”, “zeytini zeytin”, “kromu krom”, “boru bor” (vb) olarak 1 birime satan da: İnsan…
“Zeytini zeytinyağına”, “Üzümü şaraba”, “Kromu ferrokroma” (vb) çevirip, fiyatını 10/100 birime yükseltebilen, kendini ve çevresini geliştiren/özgürleştiren de: İnsan…
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“Üzümü işlemeden üzüm olarak”, “kromu işlemeden krom olarak” (vb) satmayı öğreten, başkasına bağımlı kalmaya zorlayan eğitim sisteminin ve sosyal/çalışma hayatının düzelmesi için çabalayan da: İnsan…
Aldığı/gördüğü eğitim nedeniyle bu çabalara anlam veremeyen, kolaycılığı seçen, “Pamuğa/fındığa/üzüme/buğdaya/kroma/çinkoya (bunlar gibi, yaradan tarafından bahşedilmiş yüzlerce ürüne) değer katamadığı için ” alım gücünü yükseltemeyen ve kurtarıcı(lar) bekleyen de: İnsan…
VELHASIL
Liste uzar:
Gerçekçi de, “en doğru için” çabalayan da, “elini taşın altına koymaktan imtina etmeyen, girişimci” de, “öğrenmeye, yetenek/beceri geliştirmeye çalışan” da, “becerisi/bilgisi/tecrübesi/üretimiyle çevresine faydalı olan” da (vb) insan; tersi vasıflara sahip olanlar da…
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Doğru:
İnsan, en değerli madendir…
Maden olarak kalabilir…
Veya iklimden, topraktan, sudan, çevresel etkilerden (vb) faydalanıp kendini iyi/ kötü işleyebilir…
Veya “iyi”/“çok iyi” işlenebilir…
Veya…