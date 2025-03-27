“En değerli maden: İnsan…”, ama…

Soma’daki bir maden sahasında: “En değerli maden: İnsan…” tabelası dikkatimi çekmişti…

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Öyle ya…

Madenin, “bir üründe”, hammadde ola­bileceğini gören/karar veren: İnsan…

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“Maden” diye isimlendirdiği/nitelendir­diği malı:

Hammadde olarak 1 birime satmakla ye­tinen de: İnsan…

Madeni işleyerek “son ürün” geliştirip, 10 birime satabilme kabiliyetine/yeteneği­ne sahip olabilen de: İnsan…

Son ürünü, inovasyonla daha da gelişti­rip, 100 birime satabilen ve çevresine daha fazla kalkınmışlık/refah sağlayan da: İn­san…

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“Üzümü üzüm”, “zeytini zeytin”, “kromu krom”, “boru bor” (vb) olarak 1 birime sa­tan da: İnsan…

“Zeytini zeytinyağına”, “Üzümü şaraba”, “Kromu ferrokroma” (vb) çevirip, fiyatı­nı 10/100 birime yükseltebilen, kendini ve çevresini geliştiren/özgürleştiren de: İn­san…

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“Üzümü işlemeden üzüm olarak”, “kro­mu işlemeden krom olarak” (vb) satmayı öğreten, başkasına bağımlı kalmaya zor­layan eğitim sisteminin ve sosyal/çalışma hayatının düzelmesi için çabalayan da: İn­san…

Aldığı/gördüğü eğitim nedeniyle bu ça­balara anlam veremeyen, kolaycılığı seçen, “Pamuğa/fındığa/üzüme/buğdaya/kro­ma/çinkoya (bunlar gibi, yaradan tarafın­dan bahşedilmiş yüzlerce ürüne) değer ka­tamadığı için ” alım gücünü yükseltemeyen ve kurtarıcı(lar) bekleyen de: İnsan…

VELHASIL

Liste uzar:

Gerçekçi de, “en doğru için” çabalayan da, “elini taşın altına koymaktan imtina etmeyen, girişimci” de, “öğrenmeye, yete­nek/beceri geliştirmeye çalışan” da, “bece­risi/bilgisi/tecrübesi/üretimiyle çevresine faydalı olan” da (vb) insan; tersi vasıflara sahip olanlar da…

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Doğru:

İnsan, en değerli madendir…

Maden olarak kalabilir…

Veya iklimden, topraktan, sudan, çevre­sel etkilerden (vb) faydalanıp kendini iyi/ kötü işleyebilir…

Veya “iyi”/“çok iyi” işlenebilir…

Veya…