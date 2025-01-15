“Enerji ithalatı” sorun; “üretime/ ihracata etkisi” daha büyük sorun…

Enerji alanındaki sıkın­tıyı:

Sadece, “50 milyar dola­ra yakın ithalat” olarak gör­memek gerekiyor…

Benzin, motorin, doğal­gaz, elektrik fiyatları:

Üretimden ihracata, gı­dadan makineye, konuttan lojistiğe, işçiden emekliye her şeyin/herkesin maliye­tini/fiyatını/alım gücünü/ulus­lararası rekabetini etkiliyor…

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Ekonomilerin temelini sağ­lamlaştırmakta da, kayganlaş­tırmakta da “enerji fiyatları” cid­di rol oynuyor…

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Dünde ifade etmeye çalıştım…

“Elektrik talebimiz, 10 yıl son­ra, 510 milyar kilovatsaati aşa­cak… (“Maliyet avantajı” ne­deniyle, araç tercihlerinde (elektrikli tren/otobüs/TIR/ kamyon/otomobil) değişim/ dönüşüm/yatırım, beklenti­lerden daha hızlı yaşanırsa, talep, 600 milyar kilovatsaa­ti de aşacak)

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İyi haberlerden biri:

Planlı yatırımlara baktığı­mızda, önümüzdeki 10 yılda, sadece rüzgâr ve güneş kurulu gücümüz, 4 kat artarak 120 bin megavata çıkacak…

Ancak:

Bu alandaki, bu hedefin ger­çekleşmesi için, her yıl ortalama 6-7 milyar dolarlık yatırıma ih­tiyaç duyulacak… Bu finansman nasıl bulunacak?

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Verimsizliğe, israfa, kayıp/ kaçağa ve “pahalı”/“kaynak tü­keten” yatırımlara karşı önlem alınmazsa:

Madenlerimizi, suyumuzu, güneşimizi, rüzgarımızı “milyar­larca dolarlık yatırımla” ekono­miye kazandırsak da “açık” kat­lanarak artacak…

VELHASIL

Bugünkü kayıp-kaçak oranı (iletim hatları/tek­noloji/trafo/depolama eksiği/eskiliği vb…) ile de­vam edilir ve “kaynak ya­ratan” değil “kaynak tü­keten” yatırımların sayı­sı azaltılmazsa...

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Yine:

100’lerce milyar dolarlık yatırım yapıp, yarıya yakı­nını havaya/ayrıcalıklıya savurmuş olacağız...

Ve…

10 yılın sonunda, yine milyarlarca dolarlık yeni yatırıma ihtiyaç duyacak;

Milyarlarca dolarlık itha­latı devam ettirecek;

Üretim/ihracatta reka­betçi olamayacak;

Dün/bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıları büyüt­müş olacağız…