“Enerji ithalatı” sorun; “üretime/ ihracata etkisi” daha büyük sorun…
Enerji alanındaki sıkıntıyı:
Sadece, “50 milyar dolara yakın ithalat” olarak görmemek gerekiyor…
Benzin, motorin, doğalgaz, elektrik fiyatları:
Üretimden ihracata, gıdadan makineye, konuttan lojistiğe, işçiden emekliye her şeyin/herkesin maliyetini/fiyatını/alım gücünü/uluslararası rekabetini etkiliyor…
***
Ekonomilerin temelini sağlamlaştırmakta da, kayganlaştırmakta da “enerji fiyatları” ciddi rol oynuyor…
***
Dünde ifade etmeye çalıştım…
“Elektrik talebimiz, 10 yıl sonra, 510 milyar kilovatsaati aşacak… (“Maliyet avantajı” nedeniyle, araç tercihlerinde (elektrikli tren/otobüs/TIR/ kamyon/otomobil) değişim/ dönüşüm/yatırım, beklentilerden daha hızlı yaşanırsa, talep, 600 milyar kilovatsaati de aşacak)
***
İyi haberlerden biri:
Planlı yatırımlara baktığımızda, önümüzdeki 10 yılda, sadece rüzgâr ve güneş kurulu gücümüz, 4 kat artarak 120 bin megavata çıkacak…
Ancak:
Bu alandaki, bu hedefin gerçekleşmesi için, her yıl ortalama 6-7 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulacak… Bu finansman nasıl bulunacak?
***
Verimsizliğe, israfa, kayıp/ kaçağa ve “pahalı”/“kaynak tüketen” yatırımlara karşı önlem alınmazsa:
Madenlerimizi, suyumuzu, güneşimizi, rüzgarımızı “milyarlarca dolarlık yatırımla” ekonomiye kazandırsak da “açık” katlanarak artacak…
VELHASIL
Bugünkü kayıp-kaçak oranı (iletim hatları/teknoloji/trafo/depolama eksiği/eskiliği vb…) ile devam edilir ve “kaynak yaratan” değil “kaynak tüketen” yatırımların sayısı azaltılmazsa...
***
Yine:
100’lerce milyar dolarlık yatırım yapıp, yarıya yakınını havaya/ayrıcalıklıya savurmuş olacağız...
Ve…
10 yılın sonunda, yine milyarlarca dolarlık yeni yatırıma ihtiyaç duyacak;
Milyarlarca dolarlık ithalatı devam ettirecek;
Üretim/ihracatta rekabetçi olamayacak;
Dün/bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntıları büyütmüş olacağız…