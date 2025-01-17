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Enflasyon beklentileri gerçekten iyileşiyor mu?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Yeni yıla doludizgin başladık, dışarıda ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenti üzeri gelmesi FED faiz indirimle­rinin sanıldığı kadar peşi sıra gelmeyece­ği gerçeğiyle yüzleştirdi. Enflasyon verisi­nin beklentinin bir nebze altında gelmesi ile yaşanan mevcut durumu da piyasanın %5 hedefine yürüyen 10 yıllık tahvil faizi ile ölümü gördükten sonra sıtmaya razı ol­ması olarak adlandırmak mümkün.

ABD’de seçilmiş başkan olan Trump’ın görevi dev­raldıktan sonra neleri yapabileceği ya da icraatlarına yönelik önem sırasının ne ol­duğu tartışılıyor. Dünya ticaretini bir an­da sekteye uğratmamak için gümrük vergi­lerini kademeli olarak artırmak ilk planda önemli. Ancak başta Avrupa olmak üzere sorunlar büyük. Ekonomik aktivitenin sı­nırlı da olsa geri gelmesi düşündürücü. Al­manya’nın iki yıl üst üste daralmasının ya­nında Fransa ve İtalya’da da siyasi belirsiz­likler etkili olmakta.

Bu girizgahın ardından içeriye gelelim. Ekonomi yönetiminin Londra’da yaptığı sunum içeride de paylaşıldı ve en çok ilgi uyandıran konunun enflasyon beklentile­rindeki iyileşme olduğunu söylemek müm­kün.

Bilindiği üzere hane halkı ve reel sek­tör ile yapılan anketlerde önceki aylara gö­re çok sınırlı bir düşüş var. Ancak oradan gelen beklentinin %21 olarak güncellenen resmi tahminin çok üstünde olduğunu da söylemek gerekiyor. Maliye politikaların­dan pek bir şey beklenmemesi gerektiği­ni açıklanan bütçe gerçekleşmelerinden ve projeksiyonlarından anlıyoruz.

Dolayı­sıyla enflasyonda yüksek 2024 gerçekleş­melerinin yerine görece düşük rakamların eklenmesi ile yaşanan baz etkisi düşüşü ve enflasyonun gerisinde giden bir kur artışı dışında dayanak noktamız yok Yabancı ya­tırımcının şu ana kadar TL varlıklara dahil çok olumlu raporlar yazdığını, ancak fon yöneticilerinin ülkemiz varlıklarına yer ayırmakta çok isteksiz davrandıklarını gö­rüyoruz. Ülkeye bakışın barometresi olan CDS risk priminin yeniden 270 seviyesi­ne yükselmesi bizi ister istemez biraz daha karamsar yapıyor. Umarım yanılırız.

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