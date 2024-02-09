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Enflasyon düşecek ama nereye kadar?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

TCMB Başkanı tarafından yapılan sunum ve devamında katılımcıların da dahil olmasıyla gerçekleşen soru cevap kısmı çok değerlidir.

Hele bu defa yakın zamanda görevi devralan bir başkan olması itibariyle bu önem daha da artmıştı. Geçtiğimiz toplantıda verilen %36 resmi tahmin üzerinde bir revizyon olacak mı beklentisinin gerçekleşmediğini gördük. Buna karşın para politikasında çok net bir sıkılaşma sinyali gelmediğini de belirtmeliyim.

Tabii ki yeni başkan konuya hakimiyeti ve NY Fed geçmişi dolayısıyla başarılı bir sunum gerçekleştirdi, diğer yandan yardımcılarını da yanında konumlandırması ve gerektiği noktada onlara da söz hakkı tanıması itibariyle de puan kazandı. Ancak %45 olan mevcut politika faizi ile %36 hedefinin pek olası olmadığını düşünen benim gibi ekonomistler net bir cevap alamadı diye düşünüyorum.

Şüphesiz seçimlere kadar olan dönemde genişlemeci olmaya devam edecek maliye politikası belirleyici olacaktır. Devamında da devlet tarafından yönetilip yönlendirilen fiyatlarda yapılacak artışlar yaz aylarına kadar enflasyonun yukarıda kalmasına neden olacak. Emeklilere yapılan güncellemeler ve asgari ücret zammının yaratacağı gelir artışı etkisinin şubat ve mart ayında da gecikmeleri etkilerinin görüleceği aşikar.

Dolayısıyla bir sonraki toplantıda resmi tahmin ve bandın üst kısmında revizyon gelmesi kaçınılmaz olacaktır diye değerlendiriyorum. Global tarafta ise başta ABD olmak üzere sermaye piyasalarındaki canlılık sürüyor. MSCI Dünya Endeksi tarihi zirvelerde.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gelişen piyasalara toplam 200 milyar dolar tutarında bir giriş beklediğini dile getirdi. Bu hareketten faydalanması beklenen on ülke arasında yer almamız önemli. yakın zamanda yapılan eurobond ihraçlarına gelen talep v menkul kıymet istatistiklerine de yansıyan yabancı yatırımcının TL varlık ilgisi çok önemli.

Sözün özü, biz ev ödevimizi doğru yapıp kendi kalemize gol atmazsak, hava şartları ve zemin top oynamaya oldukça müsait. BIST 100 Endekste devam eden bilanço sezonuna dair olumlu beklentiler ile yeni zirveler görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

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