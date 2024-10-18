Enflasyon düşmeden faizler inebilir mi?
Mart ayında gelen son faiz artırımının üzerinden yedi ay geçti ve devam ettiği belirtilen ancak günlük hayatımıza etki ettiğini göremediğimiz dezenflasyon sürecine dair kayda değer bir adım yok. Baz etkisi ile beraber yıllık enflasyon geri gelse de, son aylarda %3 civarına yerleşen aylık enflasyonun düşeceğine dair bir kanaat yok.
Enflasyonun düşeceğine inanan yok
TCMB tarafından açıklanan anketlere bakacak olursak ne hane halkı ne de iş dünyası düşüşe inanmıyor. TCMB tarafından dile getirilen ve OVP sunumunda da yinelenen resmi tahminlere en yakın görüş bildiren piyasa katılımcıları dahi %25-%30 aralığında bir beklentiye sahip. O zaman buradan hareketle rahatlıkla şunu söyleyebiliriz.
Ya %50 seviyesi doğru değildi, yani son yıllarda yerleşen enflasyonist algıyı ve fiyatlama ataletini kırmak için daha yukarıda bir noktada olmalıydık, ya da TCMB Başkan Yardımcılarının basına verdiği röportajlarda da dile getirildiği gibi para politikası ile yapılabileceklerin sınırına geldik, buradan sonra maliye politikası destek olmalı. Şu ana kadar kamuda tasarruf açısından yine gözle görünür bir şeyle karşılaşmadığımız ve bütçe açığının dolaylı olarak enflasyonun düşmesine engel olduğunu söylemek durumundayım.
İç talebi aşağı çeken kazanımların sonuna geldik
Dolar kurunun yerinde sayması ile TL’nin reel olarak değer kazanması ve ekonomik faaliyetin yavaşlayarak iç talebi aşağı çekmesi ile edinilebilecek kazanımların da sonuna geldiğimiz söylenebilir. Özellikle metinde yer bulan yılın son çeyreğinde hizmet enflasyonu aşağıya gelecek söyleminin bir saptamadan ziyade temenni kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten yılbaşında asgari ücret zammının ardından ocak-şubat aylarında görülecek olan fiyat artışları ile beraber tahminlerin de önemli ölçüde yukarı yönde revize edilmesi muhtemel.
Gelecek ay yapılacak enflasyon raporu sunumunda biraz daha ayağı yere sağlam basan ve temenni değil de realist bir değerlendirmeyi içeren analizler göreceğimizi umuyorum. İddialı hedefler ortaya koyarak piyasayı belirli ölçüde etkileyebilirsiniz ancak hedeflerin gerçeklerle bağının kopması ihtimali ve bunun yaratacağı olası kredibilite kaybı da çok iyi hesap edilmelidir.