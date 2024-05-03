  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Serdar PAZI
  4. Enflasyon mu? stopaj mı?

Enflasyon mu? stopaj mı?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Siz bu satırları okuduğunuzda nisan ayı enflasyonunu da görmüş olacaksınız. Öncesinde Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının %5,56 ve İTO tarafından açıklanan ücretliler geçinme endeksinin %4.89 yükseldiğini bilerek gelen rakamı bir de bu gözle inceleyebilirsiniz.

%70’e ulaşan enflasyon geçtiğimiz döneme dair onu boş verin, siz gelecek 12 ay enflasyon beklentilerinin üzerinde mevduat getirisi elde ediyorsunuz, onun da bileşik faizi şuraya geliyor daha ne olsun şeklindeki yaklaşım nereden bakarsak bakalım havada kalıyor.

Türk-İş tarafından yapılan çalışma Ankara’daki dört kişilik bir aileye yönelik, İTO da tahmin edilebileceği gibi İstanbul’a dair ölçümünü paylaşıyor. Sabit gelir ile hayatını idame eden çalışanların büyük çoğunluğu zaten bu iki metropolde ikamet ediyor. Yani ülkenin geri kalan kısmında fiyatların yerinde sayması, hatta geriye gitmesi gerekiyor ki, ortalama daha aşağı gelsin.

Bu konuya kafa yoran herkesin görmesi gereken basit bir gerçek var, enflasyonu doğru ölçemezseniz ve dolar kurunu da piyasanın belirlemesine izin vermezseniz geride kalan her türlü analiz ve buna binaen uygulanan politika eksik kalacaktır. Enflasyonu hadi anladık da kur nereden çıktı diyebilirsiniz.

Yakın zamanda atılan adımlar ve yabancı yatırımcının ilgisi ile TL’ye geçişler yaşanıyor, burada belki daha önce serbest bırakılsa yukarı gidecek olan kurun bu sefer aşağı gitme ihtimali var, ancak bu yol da tercih edilmiyor. TCMB büyük ölçüde rezervleri kuvvetlendirmek adına belirli bir seviye gözeterek volatiliteyi azaltıyor. Yapılan işlemde piyasadan dolar alınıyor, piyasaya karşılığında TL veriliyor, peki para arzı artarken, parasal bir fenomen olan enflasyon nasıl aşağı gelecek, popüler tabirle konu kilit.

Yazının başlığına dönecek olursak, bütçeyi dengelemek için atılan stopaj adımı, TL cazibesini ve para piyasası fonlarının getirisini de azaltacak. Sorun hiç fedakarlıkta bulunmadan her şeyin bir arada olmasının istenmesi. Enflasyon düşsün, ama istihdam azalmasın, vergi reformu yapılmasın ama vergi geliri artsın, doları ben belirleyeyim ama yabancı da gelsin. Şunu bilmemiz gerekiyor ki, herkesi aynı anda memnun edemezsiniz ve here yere gitmek isteyen hiçbir yere gidemez.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Benim hâlâ umudum var 26 Nisan 2024
Coğrafya kaderdir 19 Nisan 2024
Geriye ne kaldı 05 Nisan 2024
Her seçim bir vazgeçiştir 29 Mart 2024
PPK kararı sonrası ne beklemeli? 22 Mart 2024
Beş yıl önce on yıl sonra 15 Mart 2024
Yılın geri kalanına dair olası senaryolar 08 Mart 2024
Hissedilen büyüme hangi düzeyde? 01 Mart 2024
PPK faiz kararındaki detaylar 23 Şubat 2024
Seçimlere kadar olası senaryolar 16 Şubat 2024