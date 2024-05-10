  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Serdar PAZI
  4. Enflasyon raporla düşer mi?

Enflasyon raporla düşer mi?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Ekonominin çok büyük kısmı beklenti yönetimi ve dolayısıyla kredibilitedir. Yani söylediğinizin ne olduğu kadar, sizin söylediğinize ne kadar önem atfedildiği ve mesajınız doğrultusunda insanların tüketim ve tasarruf tercihlerini ne kadar değiştirmeye istekli olduğudur.

Yılın ilk dört ayında tahmin aralığının dört puan üzerinde gelen enflasyon sonrasında yılsonu tahmini iki puan revize edildi. %36 yerine %38 yılsonu enflasyonu beklentisini “satın almaya” ne kadar hazır bir hane halkı var sorusu önemli. Öncelikle enflasyon şu an %69.8, önümüzdeki aylarda %75-%76 seviyesinde bir zirve yapması ve devamında kademeli düşüşü öngörülüyor.

Peki “hissedilen” enflasyonun bunun çok üzerinde olduğu bilinirken, geçen yıl ÖTV artışı ile yaşadığımız %9 aylık enflasyonun yerine daha “makul” sayıların gelmesi dışında enflasyonu ne aşağı çekecek? Türk-İş aylık gıda enflasyonunu %6 düzeyine yakın ölçüyor. İTO, ücretliler geçinme endeksini neredeyse %5 artış olarak açıkladı, TÜİK ise %3.2 ile son aylarda olduğu gibi bu iki kurumun altında bir rakam açıkladı.

Yani burada bir ölçümleme ya da ortak paydada uzlaşamama sorunu olduğu çok açık. Doğru teşhis olmadan doğru tedavi ve çözüm gelmez. Dolar kurunun yerinde saymasının rezerv eriterek değil yabancı yatırımcının gelmeye başlaması ile sağlanması önemli bir kazanım. Londra swap piyasasına dair haber akışı ve gri listeden çıkmamıza yönelik girişimler şüphesiz çok değerli. Dolar bazında çok daha pahalı olsak da turizm sezonunun ödemeler dengesi sorununu sorun olmaktan çıkaracak bir ivmede geçeceği anlaşılıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının peşi sıra yaptıkları not artırımları ve Türkiye’nin CDS risk primindeki düşüş de bize bakışın olumlu şekilde değiştiğine işaret ediyor. Raporda yer alan çıktı açığı değerlendirmesi, enerji fiyatlarına dair revizyon da oldukça kıymetli. Ancak bu kadar pozitif bir görünüm içinde olabildiğinde gerçekçi ve toplumun tüm kesimlerinin rahatlıkla benimseyebildiği şeffaf ve sürdürülebilir bir para politikasına geçişin gelmesi arzu edilirdi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyon mu? stopaj mı? 03 Mayıs 2024
Benim hâlâ umudum var 26 Nisan 2024
Coğrafya kaderdir 19 Nisan 2024
Geriye ne kaldı 05 Nisan 2024
Her seçim bir vazgeçiştir 29 Mart 2024
PPK kararı sonrası ne beklemeli? 22 Mart 2024
Beş yıl önce on yıl sonra 15 Mart 2024
Yılın geri kalanına dair olası senaryolar 08 Mart 2024
Hissedilen büyüme hangi düzeyde? 01 Mart 2024
PPK faiz kararındaki detaylar 23 Şubat 2024