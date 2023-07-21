Enflasyon Raporundan ne beklenmeli?

Para politikası kurulu, uzun zamandır beklenen kararını açıkladı ve politika faizini 250 baz puan artırarak 17.50 düzeyine getirdi.

Yapılan vergi artışları sonrasında çift hane gelme ihtimali oldukça yükselen temmuz ayı enflasyonu öncesinde yıllık %5 hedefe atıfta bulunarak kredibilite tartışmaları yeniden başlamış oldu.

Oysa ki seçimlerden sonra oluşan hava ppk üyeleri neredeyse aynı kalsa da TCMB başkanı Erkan ve HMB Şimşek ile ortodoks politikalara ivedilikle dönülmesiydi.

Şimdi bunun olmayacağı yavaş yavaş ortaya çıkarken, yerine nasıl bir senaryo koymalıyız sorusu üzerine düşünelim. 27 temmuz enflasyon raporunda TCMB enflasyon tahminini nereye revize edecek? 2023 sonu için %23 altı seviyenin iki katı bile gerçekçi değil ama bu durum belki eski yönetimin heterodoks bakışına yorulabilir.

Ama makul anlaşılır ve gerçekçi politika setine dönüş ne kadar çabuk olacak. Enflasyon hedeflemesine inancın tamamen ortadan kalkmaması için 50-60 civarı bir tahmin makul olur ama o zaman da neden bu toplantıda beklentilerin altında artış yaptınız sorusu yanıtsız kalır.

Klasik deyişle bekleyip göreceğiz ama izlediklerimiz, enflasyon ile gerçek anlamda mücadelenin başka baharlara ya da başka deyişle 2024 mart sonrasına kaldığını düşündürüyor.