Enflasyon ve borsayı sollayan yatırım fonları  

TÜİK, salı günü kasım ayı enflasyon rakam­larını açıklayacak. Ay­lık artış beklentisi yüzde 1.98. Eğer rakamlar bu­na paralel gelirse 11 ay­lık enflasyon yüzde 42.54 olacak. 11 ayda bu getiri­yi yakalayan yatırım ara­cı sayısı oldukça az. Bu yıl borsa yüzde 26.5, dolar ise yüzde 16 arttı. Ancak 595 yatırım fonunun 286’sı enflasyondan, 460’ı ise BIST 100’den çok kazandırdı.

Yılın bitmesine sadece bir ay kaldı. Piyasalar açısından 2024 yılı oldukça hareketli geçti. İlk 6 ay hisse senetle­ri için oldukça olumlu geçer­ken ikinci yarı yıl bambaşka bir trende sahip oldu. Birçok hisse senedi ilk yarıda elde et­tiği kazançlarının büyük bö­lümünü geri verdi.

Hatta bazı hisse senetlerinin fiyatları 2 sene önceki seviyelerine ge­riledi. İki hafta sonra küresel piyasalar Noel Tatili’ne gire­cek ve hacimler iyice düşecek. Ancak son yaşanan gelişmeler piyasalar açısından gelecek yılın da oldukça dalgalı geçe­ceğinin habercisi. Kasım ayı başında ABD’de yapılan baş­kanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, ilk dönemin­deki politikasının benzerini uygulayacağının sinyallerini veriyor.

Yeni yıl da hareketli geçecek

2017 yılında ilk başkanlık dönemini yaşayan Trump, o dönemde sosyal medya üze­rinden yaptığı paylaşımlar­la piyasalardaki fiyatlamala­rı etkilemişti. Hatta Türkiye özelindeki paylaşımları hala hafızalardan silinmiş değil. Hafta sonu Trump’ın BRICS ülkeleri ile ilgili yaptığı pay­laşım ve Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik için başvuruda bu­lunması ABD merkezli haber akışının önemini daha da ar­tırmış durumda. Öte yandan Suriye’de artan tansiyon yine jeopolitik riskleri gündemin üst sıralarına taşıdı. Bölge­de Türkiye-Rusya-ABD üçge­ninde yaşanacak gelişmeler piyasaları yakından ilgilendi­riyor.

Enflasyonu yakalayan yatırımcı şanslı

İçeride ise bu hafta piyasa­ların yakından takip edeceği en önemli ekonomik veri ka­sım ayı enflasyon rakamları olacak. Salı günü açıklanacak enflasyon rakamlarına yöne­lik piyasa beklentisi aylık or­talama yüzde 1.98 seviyesin­de. Eğer enflasyon beklenti­lere paralel gerçekleşirse 11 aylık enflasyon rakamı yüzde 42.54 olarak gerçekle­şecek. Merkez Banka­sı’nın tahminine göre enflasyon yılı yüzde 44 seviyelerinde tamam­layacak.

11 aylık veri­lere göre yatırım araç­larının performansına bakıldığında sabit ge­tirili yatırım araçları­nın dışındaki ürünler­de yatırımcıların hayal kırıklığı yaşadığı söylenebilir. Enflasyonla mücadele progra­mı kapsamında kur geçişgen­liğine izin verilmek istenme­mesi nedeniyle dolarda yılba­şından bu yana yaşanan artış yüzde 16 ile sınırlı kaldı. Bor­sada endeks bazında 11 aylık yükseliş yüzde 26.54 oldu. Al­tının ons fiyatındaki yükseli­şin etkisiyle gram altın 11 ay­da yüzde 51 üzerinde değer ka­zanarak enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı başardı.

Hızlı aksiyon alamayan zorlandı

Yatırım araçlarının getiri­lerine bakıldığında, 2024 yı­lında birikimlerini enflasyo­na karşı korumak isteyen ya­tırımcılarının ne kadar zorlu bir yıl geçirdiği anlaşılıyor. Finansal okuryazarlığı yük­sek olmayan, piyasalardaki gelişmeleri anlık olarak ta­kip edip aksiyon alamayan yatırımcıların birikimlerinin alım gücünü korumakta zor­landıkları bir dönem oldu.

Tasarrufların önemli bir bö­lümü mevduat ve Para Piya­sası fonları gibi sabit getirili yatırım araçlarına yönelmesi hisse senetlerine para girişi­ni de sınırladı. Birikimlerini kendileri yerine profesyonel­lerin yönettiği yatırım fonla­rına aktaranlar için 2024 yılı bir nebze daha başarılı geçmi­şe benziyor.

Yatırım fonu yatırımcısı mutlu

TEFAS verilerine göre yıl­başından bu yana 595 yatırım fonunun 286’sı yüzde 42’nin üzerinde bir getiri sağlayarak yatırımcılarına enflasyonun üzerinde bir kazanç sağla­mayı başardı. 560 yatırım fo­nu dolar kurundan, 460 yatı­rım fonu ise BIST 100 Endek­si’den daha yüksek bir getiri sağlamayı başardı.

Yılın ilk 11 ayı sonunda yatırımcısına pa­ra kaybettiren fon sayısı ise sadece 7. Yılın en çok kazan­dıran fonlarına bakıldığın­da endeksten daha iyi getiri sağlayan hisse fonları ve ser­best fonların ağırlıkta olduğu dikkat çekiyor. Yatırımcılara esneklik sunan, çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapabilen çok sayıda değişken fonun da yine yatırımcısının enflasyon ve endeksin üzerinde getiri sunduğu görülüyor.