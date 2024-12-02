Enflasyon ve borsayı sollayan yatırım fonları
TÜİK, salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Aylık artış beklentisi yüzde 1.98. Eğer rakamlar buna paralel gelirse 11 aylık enflasyon yüzde 42.54 olacak. 11 ayda bu getiriyi yakalayan yatırım aracı sayısı oldukça az. Bu yıl borsa yüzde 26.5, dolar ise yüzde 16 arttı. Ancak 595 yatırım fonunun 286’sı enflasyondan, 460’ı ise BIST 100’den çok kazandırdı.
Yılın bitmesine sadece bir ay kaldı. Piyasalar açısından 2024 yılı oldukça hareketli geçti. İlk 6 ay hisse senetleri için oldukça olumlu geçerken ikinci yarı yıl bambaşka bir trende sahip oldu. Birçok hisse senedi ilk yarıda elde ettiği kazançlarının büyük bölümünü geri verdi.
Hatta bazı hisse senetlerinin fiyatları 2 sene önceki seviyelerine geriledi. İki hafta sonra küresel piyasalar Noel Tatili’ne girecek ve hacimler iyice düşecek. Ancak son yaşanan gelişmeler piyasalar açısından gelecek yılın da oldukça dalgalı geçeceğinin habercisi. Kasım ayı başında ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, ilk dönemindeki politikasının benzerini uygulayacağının sinyallerini veriyor.
Yeni yıl da hareketli geçecek
2017 yılında ilk başkanlık dönemini yaşayan Trump, o dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla piyasalardaki fiyatlamaları etkilemişti. Hatta Türkiye özelindeki paylaşımları hala hafızalardan silinmiş değil. Hafta sonu Trump’ın BRICS ülkeleri ile ilgili yaptığı paylaşım ve Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik için başvuruda bulunması ABD merkezli haber akışının önemini daha da artırmış durumda. Öte yandan Suriye’de artan tansiyon yine jeopolitik riskleri gündemin üst sıralarına taşıdı. Bölgede Türkiye-Rusya-ABD üçgeninde yaşanacak gelişmeler piyasaları yakından ilgilendiriyor.
Enflasyonu yakalayan yatırımcı şanslı
İçeride ise bu hafta piyasaların yakından takip edeceği en önemli ekonomik veri kasım ayı enflasyon rakamları olacak. Salı günü açıklanacak enflasyon rakamlarına yönelik piyasa beklentisi aylık ortalama yüzde 1.98 seviyesinde. Eğer enflasyon beklentilere paralel gerçekleşirse 11 aylık enflasyon rakamı yüzde 42.54 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın tahminine göre enflasyon yılı yüzde 44 seviyelerinde tamamlayacak.
11 aylık verilere göre yatırım araçlarının performansına bakıldığında sabit getirili yatırım araçlarının dışındaki ürünlerde yatırımcıların hayal kırıklığı yaşadığı söylenebilir. Enflasyonla mücadele programı kapsamında kur geçişgenliğine izin verilmek istenmemesi nedeniyle dolarda yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 16 ile sınırlı kaldı. Borsada endeks bazında 11 aylık yükseliş yüzde 26.54 oldu. Altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle gram altın 11 ayda yüzde 51 üzerinde değer kazanarak enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı başardı.
Hızlı aksiyon alamayan zorlandı
Yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında, 2024 yılında birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılarının ne kadar zorlu bir yıl geçirdiği anlaşılıyor. Finansal okuryazarlığı yüksek olmayan, piyasalardaki gelişmeleri anlık olarak takip edip aksiyon alamayan yatırımcıların birikimlerinin alım gücünü korumakta zorlandıkları bir dönem oldu.
Tasarrufların önemli bir bölümü mevduat ve Para Piyasası fonları gibi sabit getirili yatırım araçlarına yönelmesi hisse senetlerine para girişini de sınırladı. Birikimlerini kendileri yerine profesyonellerin yönettiği yatırım fonlarına aktaranlar için 2024 yılı bir nebze daha başarılı geçmişe benziyor.
Yatırım fonu yatırımcısı mutlu
TEFAS verilerine göre yılbaşından bu yana 595 yatırım fonunun 286’sı yüzde 42’nin üzerinde bir getiri sağlayarak yatırımcılarına enflasyonun üzerinde bir kazanç sağlamayı başardı. 560 yatırım fonu dolar kurundan, 460 yatırım fonu ise BIST 100 Endeksi’den daha yüksek bir getiri sağlamayı başardı.
Yılın ilk 11 ayı sonunda yatırımcısına para kaybettiren fon sayısı ise sadece 7. Yılın en çok kazandıran fonlarına bakıldığında endeksten daha iyi getiri sağlayan hisse fonları ve serbest fonların ağırlıkta olduğu dikkat çekiyor. Yatırımcılara esneklik sunan, çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapabilen çok sayıda değişken fonun da yine yatırımcısının enflasyon ve endeksin üzerinde getiri sunduğu görülüyor.