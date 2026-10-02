Enflasyon ve büyüme ödünleşmesi
Bazı kavramları dilimize çevirirken olabildiğince en yakın kelimeyi tercih ediyoruz ya da Türkçe’nin sona ek yaparak kelimeyi uzatma özelliğinden yararlanarak yeni sonuçlara varıyoruz.
Trade off ya da ödünleşme aynı anda var olamayacak iki durumdan birini tercih ederken öbüründen kısmen ya da tamamen vazgeçme anlamında kullanılıyor. Normal koşullarda büyük bir kaynak girişi ya da teknik anlamda bir inovasyon yoksa verimlilik artışının sınırlı kalacağı kabul edilir. Yani büyüme varsa artan gelirler talebe dönüşür ve fiyatları yukarı taşır.
Kısa vadeli olarak talep artışına ürün gamının aynı hızda artarak karşılık vermesi zordur, bu ancak orta ve uzun vadede iş dünyasının ya da üretimin kendini yeni talep koşullarına adapte edecek yatırımları yapması ile gerçekleşir. Çıktı açığı olarak tasvir edilen daha fazla yatırım yapmadan üretimi ne kadar artırabiliriz denkleminin ölçümlenmesi son derece zor olmakla beraber ekonominin potansiyelini yansıtması açısından çok değerlidir.
Yakın zamanda deneyimlediğimiz dönemde, dışsal şoklar nedeniyle artan petrol fiyatları hane halkının tüketim alışkanlarını baskılayarak yukarıda bahsettiğimiz örneğin tersi bir durum yaşamamıza neden oldu. Büyümenin muhtemelen yıllık %3 temposuna gerilediği ve enflasyonun da %30 civarında şekillendiği bir yılsonuna doğru gidiyoruz.
Türk-İş tarafından hafta içinde açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı rakamları gelir piramidinin alt kesimi için tablonun vahametini ortaya koyuyor. İTO tarafından dün açıklanan ücretliler geçinme endeksi de %2 üzerinde artışla okula dönüş döneminin fiyat artış hızını yukarı çektiğine işaret etmekte.
Önümüzdeki aylarda ÖTV tarafındaki ayarlamaları ve muhtemelen büyüme hızındaki yavaşlamanın istihdam piyasasına yansımalarını da görmeyi sürdüreceğiz. Vadeli piyasalardaki görünüm yılın sonuna kadar hatta öngörülebilir vadede petrol fiyatlarında düşüşün beklenmemesi beklentisini yansıtmakta, bu koşullar altında gelecek yıla dair tahminlerde de daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme görmemiz olası.
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