Enflasyon verisi sonrası faiz indirimi beklentileri geriledi

Ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 2.04 ile beklentilerin üzerinde gelmesi, 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerini törpüledi. Merkez’in 300 baz puan indirim yapabileceği düşünülüyordu fakat enflasyon sonrası yoğunluk 100-200 baz puanlık aralığında kaldı. JPMorgan ve Morgan Stanley de politika faizi beklentisini aşağı yönlü güncelledi.

Eylül ayı piyasalar açısından oldukça hareketli başla­dı. 23 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında yüzde 27.85’lik ralliye imza atan Borsa İstanbul, önceki gün CHP İstanbul Kong­resi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle yönünü aşağıya çevir­di. BIST 100 Endeksi’nde kayıplar bir ara yüzde 6’ya yaklaşırken çok sayıda hissede devre kesici uygu­lamaya alındı. Aslında piyasalar 15 Eylül’de görüşülecek CHP Ku­rultay davasına kitlenmişti.

An­cak İstanbul Kongresi ile ilgili ge­len karar 15 Eylül’deki davaya yönelik beklenti­leri etkilediği söyleniyor. Yatırımcıların bu ay için beklediği en kritik eko­nomi gündemi Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de­ki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ala­cağı faiz kararıydı. Söz konusu karar öncesinde dün açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları faiz indi­rimi beklentilerini şekillendirme­si bekleniyor.

Faiz beklentilerinde revizyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yaptığı açıklamada, Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ağustos ayında yüzde 2.04 arttığını duyurdu. Böylece yıllık enflasyon yüzde 32.95 oldu. Piya­salardaki genel beklenti enflasyo­nun ağustos ayında yüzde 1.75 ar­tacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakam­larının ardından 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentileri bir miktar törpülen­di. Enflasyonun beklentilere para­lel ya da bir miktar altında gelmesi halinde uzmanlar, Merkez Banka­sı’nın 300 baz puanlık indirime gi­debileceği görüşündeydi. Beklen­tileri aşan ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla faiz indirimi beklen­tileri 100-200 baz puan seviyele­rinde yoğunlaşmaya başladı.

Enflasyon hedefleri zora girdi

Son Enflasyon Raporu toplan­tısında yapılan açıklamaya gö­re, Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde 24 sevi­yesinde. Tahminin üst bandı ise yüzde 29. Yani enflasyonun yüz­de 24’e ulaşması için yılın geri ka­lan aylarında enflasyonun yüzde 0.51 artması, üst bandı yakalamak içinse aylık ortalamanın yüzde 1.6’nın altında kalması gerekiyor.

Özellikle okulların açılacağı eylül ayında enflasyonun bu rakamla­rın üzerinde geleceği görüşü ha­kim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verile­riyle ilgili sosyal medya hesabın­dan yaptığı açıklamada, dezenf­lasyon sürecinin kesinti­siz devam ettiğini belirterek, “Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42.5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına in­di. Sürdürülebilir büyüme ve top­lumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekil­de sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı ka­rarlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

5 milyar dolarlık döviz talebi

Önceki günkü CHP İstanbul Kongresi’ne yönelik mahkeme kararının ardından döviz piyasasında yaklaşık 5 milyar dolarlık talebin olduğu ve Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanarak bu talebi karşıladığı söyleniyor. Borsa İstanbul’da ise son iki günde özellikle bankacılık hisselerine gelen satışlar, endeksteki düşüşe önderlik etti. Borsada gelen satışların etkisiyle endeks 10 bin 600 puan seviyesindeki kritik destek noktasını test etti.

Bu seviyenin altına inilmesi halinde yükseliş trendinin sona erme risk var. 10 bin 600 puan desteğinin altında 10 bin 350 ve 10 bin 150 puan seviyeleri sıralı destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarı tarafta ise 10 bin 900, 11 bin 100 ve 11 bin 250 puan seviyeleri önemli direnç noktaları. Öte yandan, JPMorgan ve Morgan Stanley, Türkiye'de eylül ayına ilişkin politika faizi beklentisini güncelledi. İki banka, eylül ayındaki toplantıdan 200 baz puanlık indirim bekliyor. Daha önce bu beklenti 300 baz puan seviyesindeydi.