Enflasyon verisi sonrası faiz indirimi beklentileri geriledi
Ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 2.04 ile beklentilerin üzerinde gelmesi, 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentilerini törpüledi. Merkez’in 300 baz puan indirim yapabileceği düşünülüyordu fakat enflasyon sonrası yoğunluk 100-200 baz puanlık aralığında kaldı. JPMorgan ve Morgan Stanley de politika faizi beklentisini aşağı yönlü güncelledi.
Eylül ayı piyasalar açısından oldukça hareketli başladı. 23 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında yüzde 27.85’lik ralliye imza atan Borsa İstanbul, önceki gün CHP İstanbul Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle yönünü aşağıya çevirdi. BIST 100 Endeksi’nde kayıplar bir ara yüzde 6’ya yaklaşırken çok sayıda hissede devre kesici uygulamaya alındı. Aslında piyasalar 15 Eylül’de görüşülecek CHP Kurultay davasına kitlenmişti.
Ancak İstanbul Kongresi ile ilgili gelen karar 15 Eylül’deki davaya yönelik beklentileri etkilediği söyleniyor. Yatırımcıların bu ay için beklediği en kritik ekonomi gündemi Merkez Bankası’nın 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararıydı. Söz konusu karar öncesinde dün açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor.
Faiz beklentilerinde revizyon
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yaptığı açıklamada, Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ağustos ayında yüzde 2.04 arttığını duyurdu. Böylece yıllık enflasyon yüzde 32.95 oldu. Piyasalardaki genel beklenti enflasyonun ağustos ayında yüzde 1.75 artacağı yönündeydi.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarının ardından 11 Eylül’deki PPK toplantısına yönelik faiz indirimi beklentileri bir miktar törpülendi. Enflasyonun beklentilere paralel ya da bir miktar altında gelmesi halinde uzmanlar, Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık indirime gidebileceği görüşündeydi. Beklentileri aşan ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla faiz indirimi beklentileri 100-200 baz puan seviyelerinde yoğunlaşmaya başladı.
Enflasyon hedefleri zora girdi
Son Enflasyon Raporu toplantısında yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde 24 seviyesinde. Tahminin üst bandı ise yüzde 29. Yani enflasyonun yüzde 24’e ulaşması için yılın geri kalan aylarında enflasyonun yüzde 0.51 artması, üst bandı yakalamak içinse aylık ortalamanın yüzde 1.6’nın altında kalması gerekiyor.
Özellikle okulların açılacağı eylül ayında enflasyonun bu rakamların üzerinde geleceği görüşü hakim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, “Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42.5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
5 milyar dolarlık döviz talebi
Önceki günkü CHP İstanbul Kongresi’ne yönelik mahkeme kararının ardından döviz piyasasında yaklaşık 5 milyar dolarlık talebin olduğu ve Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanarak bu talebi karşıladığı söyleniyor. Borsa İstanbul’da ise son iki günde özellikle bankacılık hisselerine gelen satışlar, endeksteki düşüşe önderlik etti. Borsada gelen satışların etkisiyle endeks 10 bin 600 puan seviyesindeki kritik destek noktasını test etti.
Bu seviyenin altına inilmesi halinde yükseliş trendinin sona erme risk var. 10 bin 600 puan desteğinin altında 10 bin 350 ve 10 bin 150 puan seviyeleri sıralı destek noktaları olarak öne çıkıyor. Yukarı tarafta ise 10 bin 900, 11 bin 100 ve 11 bin 250 puan seviyeleri önemli direnç noktaları. Öte yandan, JPMorgan ve Morgan Stanley, Türkiye'de eylül ayına ilişkin politika faizi beklentisini güncelledi. İki banka, eylül ayındaki toplantıdan 200 baz puanlık indirim bekliyor. Daha önce bu beklenti 300 baz puan seviyesindeydi.