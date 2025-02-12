Enflasyonda aylık yüzde 4-5’lerin ve revizyonların nedeni…
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell…
2019 ve 2020 yılında (her kongre sunumunda) risklere değinip:
Hükümetin harcamalarda ve maliye politikasında adım atmaması, reel sektörü desteklememesi halinde, yoğun iflaslar ve işsizliği içeren endişe verici bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceğini dillendirmişti…
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Powell:
Politika yapıcıların, işlerin daha da kötüye gitmesini önlemek için daha fazlasını yapmak zorunda kalacağının da altını çizmişti…
Uzun süreli işsizliğin, aileleri büyük borç yükü altında bırakabileceğine de dikkat çekmişti…
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Trump, başlarda, bu uyarıları dikkate almadı…
Powell’in söyledikleri gerçekleşmeye başlayınca;
3 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onayladı…
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Ancak…
Gecikme nedeniyle maliyet artmıştı…
Ve…
3 trilyon dolarlık destek dahi yaraları saramadı…
Powell’ın diğer söylemi de gerçekleşti; hükümet 2 destek paketi daha açıklamak zorunda kaldı…
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Sonrasında Powell:
FED’in, kriz geçene ve ekonomik toparlanma tam olarak yoluna girene dek, elindeki araçların tümünü kullanmaya devam edeceğini, ancak bu desteğin ‘yatırım kredisi’ olacağını, “para harcama” olarak algılanmaması gerekliliğini de vurguladı…
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Ama…
O araçlar ve destekler (ABD’de de olsa) “para harcama” olarak algılandı…
Ve enflasyonun önü açıldı…
VELHASIL
Kamu harcamalarında küçülme olmadıkça ve yapısal reformlarda gecikildikçe, “yüksek enflasyon” beklentilerindeki katılık devam ediyor…
Ve, Şubat ayı enflasyonunun da, Ocak ayı enflasyonu gibi “sürpriz yapıp” yüzde 5’in üzerinde veya “yüzde 4-5 civarında” gelme ihtimali artırıyor…
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Sadece Para Politikası ile olmuyor, enflasyonla mücadele…
Bu ABD için de geçerli; AB’nin gelişmiş ülkeleri, Pasifik’in üreten ekonomileri içinde…