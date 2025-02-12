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Enflasyonda aylık yüzde 4-5’lerin ve revizyonların nedeni…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell…

2019 ve 2020 yılında (her kongre sunu­munda) risklere değinip:

Hükümetin harcamalarda ve maliye po­litikasında adım atmaması, reel sektörü desteklememesi halinde, yoğun iflaslar ve işsizliği içeren endişe verici bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceğini dillendir­mişti…

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Powell:

Politika yapıcıların, işlerin daha da kö­tüye gitmesini önlemek için daha fazlasını yapmak zorunda kalacağının da altını çiz­mişti…

Uzun süreli işsizliğin, aileleri büyük borç yükü altında bırakabileceğine de dikkat çekmişti…

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Trump, başlarda, bu uyarıları dikkate al­madı…

Powell’in söyledikleri gerçekleşmeye başlayınca;

3 trilyon dolarlık ekonomik destek pake­tini onayladı…

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Ancak…

Gecikme nedeniyle maliyet artmıştı…

Ve…

3 trilyon dolarlık destek dahi yaraları saramadı…

Powell’ın diğer söylemi de gerçekleşti; hükümet 2 destek paketi daha açıklamak zorunda kaldı…

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Sonrasında Powell:

FED’in, kriz geçene ve ekonomik topar­lanma tam olarak yoluna girene dek, elin­deki araçların tümünü kullanmaya devam edeceğini, ancak bu desteğin ‘yatırım kre­disi’ olacağını, “para harcama” olarak algı­lanmaması gerekliliğini de vurguladı…

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Ama…

O araçlar ve destekler (ABD’de de olsa) “para harcama” olarak algılandı…

Ve enflasyonun önü açıldı…

VELHASIL

Kamu harcamalarında küçülme olma­dıkça ve yapısal reformlarda gecikildikçe, “yüksek enflasyon” beklentilerindeki katı­lık devam ediyor…

Ve, Şubat ayı enflasyonunun da, Ocak ayı enflasyonu gibi “sürpriz yapıp” yüzde 5’in üzerinde veya “yüzde 4-5 civarında” gelme ihtimali artırıyor…

***

Sadece Para Politikası ile olmuyor, enf­lasyonla mücadele…

Bu ABD için de geçerli; AB’nin geliş­miş ülkeleri, Pasifik’in üreten ekonomile­ri içinde…

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