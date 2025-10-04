Enflasyonda hesap şaştı
Eylülde aylık TÜFE yüzde 3.23 ile yüzde 2.6 düzeyinde olan piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Aylık enflasyonun üçte biri gıda fiyatlarındaki artıştan etkilenirken, konut, ulaştırma, eğitim de ciddi katkı yaptı. Dokuz aylık enflasyon yüzde 25,43’e ulaştı. 15 aydır düşüşte olan yıllık enflasyon yeniden yükselerek yüzde 33,29’a çıktı.
Tüketici fiyatları eylülde yüzde 3,23’le son sekiz ayın en yüksek aylık artışını kaydetti. Uzun süreli dezenflasyon sürecinin ardından aylık enflasyonun eylül ayında beklentilerin çok üzerinde gelmesi ile hesaplar şaştı. Merkez Bankası’nın bu ay faiz indiriminde elini zayıflattı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 düzeyinde gerçekleşti. Bu yıl ocaktan sonraki döneminin en yüksek aylık enflasyonu kaydedildi. Mayıs 2024’te yüzde 75,45’e ulaştıktan sonra izleyen on beş aydaki kesintisiz düşüş süreci ile ağustos sonu itibarıyla yüzde 32,95’e inmiş olan yıllık enflasyon, eylüldeki hareketle yeniden yükselişe geçerek yüzde 33,29’a çıktı.
Eylülde gıda ile yükseldi
Yeni eğitim döneminin başlaması nedeniyle geçen ay TÜFE kapsamındaki harcama grupları içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 17,90 ile eğitim harcama grubunda yaşandı. Bunda da üniversite eğitimindeki yüzde 61,67’lik keskin artış belirleyici oldu. Endeksteki ağırlığı yüzde 2,31 ile düşük olan eğitim harcama grubundaki aylık artış manşet enflasyona 0,48 puan katkı yaptı.
Ancak manşet enflasyona en büyük katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Geçen ay yüzde 4,62 ile ikinci en yüksek artışın yaşandığı bu harcama grubu endeksteki yüzde 24,97 ile en büyük ağırlığa sahip olması nedeniyle, eylülde aylık enflasyona 1,11 yüzde puanla en büyük katkıyı yaptı. Özellikle yumurtada yüzde 19,84, taze balıkta yüzde 19,16, patates hariç taze sebzelerdeki yüzde 11,95 ve tavuk etinde yüzde 11,82’lik artışlar, gıda enflasyonunu yükseltti. Gıdadaki eylül artışında zirai don ve kuraklık kaynaklı etkiler önemli rol oynadı.
Endekste yüzde 15,34 oranında ağırlığa sahip ulaştırmadaki yüzde 2,81’lik ve yüzde 15,22 ağırlığa sahip ‘‘konut’’ ana harcama grubundaki yüzde 2,56’lık artışlar aylık manşet enflasyona 0,44’er puanlık katkı yaptı. Ulaştırmadaki ivmede otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığındaki yüzde 13,45’lik ve taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığında yüzde 6,80’lik artışlar, konut grubundaki aylık artışta ise gerçek kiradaki yüzde 4,39’luk artış etkili oldu.
TÜFE’de yüzde 8,32 ağırlığa sahip lokanta ve oteller harcama grubundaki aylık yüzde 2,68’lik artışın manşet enflasyona yansıması gelen 0,23 puan olurken, bu artışın başat kaynağı olarak “Diğer konaklama hizmetleri/öğrenci yurtları”ndaki yüzde 36,62’lik artış öne çıktı.
Eylül ayında diğer harcama gruplarındaki artışlar daha düşük kalırken, fiyatların gerilediği tek harcama grubu yüzde 0,03’le alkollü içecekler ve tütün oldu, ancak endeksteki düşük ağırlığı nedeniyle manşet enflasyonu aşağı çekici bir etki yapamadı.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 66,10’la eğitimde yaşandı; onu yüzde 51,36 ile konut, yüzde 36,06 ile gıda, yüzde 35,21’le sağlık, yüzde 33,91’le lokanta ve oteller izledi. En düşük artış ise yüzde 9,80’le giyim ve ayakkabıda yaşandı. Gıda, konut ve ulaştırmanın yıllık enflasyona toplam katkısı 20,60 puan oldu. Manşet enflasyonun yükseldiği, ortalama enflasyonun ise düşmeye devam ettiği eylülde aradaki fark 5,1 puana kadar indi. Manşet enflasyonda bir yıl öncesine göre 16,1 puan, 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyonda 25,1 puanlık düşüş bulunuyor.
Dezenflasyonun devamı sağlanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK açıklamasının ardından X’ten yaptığı paylaşımda, “Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Merkez’in eli zayıfladı
Enflasyonun eylülde yeniden yönünü yukarı çevirmesinin, mevsimsel, arızi faktörlerden kaynaklanan “arızi bir durum” mu, yoksa “dezenflasyon sürecinin kesintiye uğraması” ve tersine trendin başlaması mı olduğu izleyen ayda daha netleşecek. Ancak enflasyonun eylülde yeniden yükselişe geçmesi bu ay Merkez Bankası’nın faiz indiriminde elini zayıflattı. Ocak-eylül dönemi itibarıyla kümülatif enflasyonun yüzde 25,43’e yükselmesi ile Merkez Bankası’nın bu yıl için öngördüğü yüzde 25-29 aralığının alt sınırı aşılmış oldu, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29’luk tahmin üst sınırını aşma olasılığı güçlendi. Ekonomi çevrelerinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 23 Ekim’deki toplantıda faizi sabit tutulacağı yönündeki beklentiler arttı, ancak aralık toplantısı için indirim beklentisi devam ediyor.
Ekim kira artış tavanı yüzde 38,36
Kira artış tavanı olarak baz alınan enflasyon ise önceki aya göre düşmeye devam etti. Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde kira artışları, TÜFE’de eylül sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 olan enflasyon oranını geçemeyecek.
Emekli ve memur ne alacak?
Memur maaşı ve emekli aylık artışlarında baz alınan altı aylık enflasyonun üç aylık bölümü de belli oldu. TÜFE’de temmuz-eylül dönemi artışı yüzde 7,50 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri son çeyrekte enflasyon sıfır bile olsa 2026 başında yüzde 7,5 zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri de 2025 ikinci yarı için aldıkları yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile aradaki fark dolayısıyla yüzde 2,39’luk enflasyon farkını şimdiden hak etti. Ancak ekim-aralık döneminde gerçekleşecek enflasyon, tüm kesimler için söz konusu oranları değiştirecek.
|Borsa
|10.858,52
|-2,02 %
|Dolar
|41,6842
|0,20 %
|Euro
|48,9807
|0,25 %
|Euro/Dolar
|1,1741
|0,21 %
|Altın (GR)
|5.209,75
|1,00 %
|Altın (ONS)
|3.887,05
|0,80 %
|Brent
|64,2600
|0,05 %