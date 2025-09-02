  1. Dünya Gazetesi
  4. Enflasyonda, hissettiğin ile gerçekleşen farklı olabilir; Hissettiğin ile beklentin farklı olabilir mi?

Enflasyonda, hissettiğin ile gerçekleşen farklı olabilir; Hissettiğin ile beklentin farklı olabilir mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK

ASO Başkanı Seyit Ardıç:

“Sanayi sektörü, sahadaki izlenimimi­zin aksine, yüzde 6,1’lik büyüme kaydetti.”

* * *

Hissedilen ile gerçekleşen farklı olabilir…

Ama…

Hissedilen ile beklentinin farklı olması(!)

* * *

AA Finans’ın enflasyon anketi:

25 ekonomist katılıyor…

Ekonomistlerden biri, ağustos enflasyonunu yüzde 1.50 bekliyor…

Yüzde 2.20 bekliyor diğeri…

* * *

“Beklentiler” ekonominin her şeyiyken;

Yatırımlara yön verirken;

Çin gibi rakip ülkelerde, yıllık yüzde 1’lik fa­iz oranı, yatırımların büyüklüğünü şekillendi­rirken…

* * *

İki ekonomistin beklentisi arasında yüzde 0.7 puanlık fark…

Ve aylık…

* * *

Farklı anketler de var;

Beklentilerini açıklayan kuruluşlar da…

* * *

Finans kuruluşlarında en düşük beklenti ile en yüksek beklenti arasındaki fark (aylık) yüz­de 1’i buluyor…

Ağustos enflasyonunu:

TÜİK’in geçmiş hesaplamalarını (sürprizle­rini) dikkate alarak (TÜİK Faktörü beklen­tileri etkilemeye başladı) ) 1.7 bekleyen de var…

Çarşı/pazar rakamlarına bakıp “Yüzde 2.6 artar” diyen de…

* * *

AA Finans anketine göre ağustos ayında TÜ­FE yüzde 1.79 artacak...

Bu tahmine göre yıllık enflasyon yüzde 32.63’e gerileyecek…

(Ki muhtemel senaryo bunun biraz üzeri)

VELHASIL

Beklentiler önemli...

Gençlerin meslek seçiminden yatırımlara, üretimden ihracata “ekonomiyi ekonomi yapan faktörler”in temeli…

Bu nedenle beklentileri iyileştirmeli…

* * *

Daha önemlisi:

Beklentilerin “doğru veri” ile şekillenme­si…

Yanlış veri ile şekillenen beklentiler, doğru sonuca ulaştırmaz…

* * *

Örneğin…

Üniversite tercihi yapacak bir öğrenciyi, “ik­tisatçı/hukukçu/psikolog/sosyolog açığı arta­cak” gibi bir veriyle yönlendirmek…

Ve o beklentiyle, en verimli 5-6 yılını ve son­rasını tüketmesini izlemek…

