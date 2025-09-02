Enflasyonda, hissettiğin ile gerçekleşen farklı olabilir; Hissettiğin ile beklentin farklı olabilir mi?
ASO Başkanı Seyit Ardıç:
“Sanayi sektörü, sahadaki izlenimimizin aksine, yüzde 6,1’lik büyüme kaydetti.”
* * *
Hissedilen ile gerçekleşen farklı olabilir…
Ama…
Hissedilen ile beklentinin farklı olması(!)
* * *
AA Finans’ın enflasyon anketi:
25 ekonomist katılıyor…
Ekonomistlerden biri, ağustos enflasyonunu yüzde 1.50 bekliyor…
Yüzde 2.20 bekliyor diğeri…
* * *
“Beklentiler” ekonominin her şeyiyken;
Yatırımlara yön verirken;
Çin gibi rakip ülkelerde, yıllık yüzde 1’lik faiz oranı, yatırımların büyüklüğünü şekillendirirken…
* * *
İki ekonomistin beklentisi arasında yüzde 0.7 puanlık fark…
Ve aylık…
* * *
Farklı anketler de var;
Beklentilerini açıklayan kuruluşlar da…
* * *
Finans kuruluşlarında en düşük beklenti ile en yüksek beklenti arasındaki fark (aylık) yüzde 1’i buluyor…
Ağustos enflasyonunu:
TÜİK’in geçmiş hesaplamalarını (sürprizlerini) dikkate alarak (TÜİK Faktörü beklentileri etkilemeye başladı) ) 1.7 bekleyen de var…
Çarşı/pazar rakamlarına bakıp “Yüzde 2.6 artar” diyen de…
* * *
AA Finans anketine göre ağustos ayında TÜFE yüzde 1.79 artacak...
Bu tahmine göre yıllık enflasyon yüzde 32.63’e gerileyecek…
(Ki muhtemel senaryo bunun biraz üzeri)
VELHASIL
Beklentiler önemli...
Gençlerin meslek seçiminden yatırımlara, üretimden ihracata “ekonomiyi ekonomi yapan faktörler”in temeli…
Bu nedenle beklentileri iyileştirmeli…
* * *
Daha önemlisi:
Beklentilerin “doğru veri” ile şekillenmesi…
Yanlış veri ile şekillenen beklentiler, doğru sonuca ulaştırmaz…
* * *
Örneğin…
Üniversite tercihi yapacak bir öğrenciyi, “iktisatçı/hukukçu/psikolog/sosyolog açığı artacak” gibi bir veriyle yönlendirmek…
Ve o beklentiyle, en verimli 5-6 yılını ve sonrasını tüketmesini izlemek…
