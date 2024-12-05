Enflasyonla mücadelede kredi tükeniyor

Enflasyon ülke ekonomisinin ana konu­su olmaya devam ediyor. Türkiye’nin makroekonomik anlamda en başarısız ol­duğu alanlardan biri enflasyonla mücadele­dir desek sanırım yanlış olmaz. Olayları de­ğerlendirirken yakın tarihte yaşadıklarımızı daha fazla dikkate alıyor ve önceki dönemde yaşananlara gereğinden daha az önem atfe­diyoruz.

Yani kısacası biraz balık hafızalıyız. Ülkemizin yıllık enflasyonu bu yıl %45’ler civarında oluşacak. Geçtiğimiz yıl sonu enf­lasyonumuz %65, 2022’de %64, 2021’deyse %36 seviyesindeydi. Ondan önceki 16 yılda, yani 2005-2020 arası yıllık enflasyon orta­lamamız %9.81 seviyesindeymiş. Şu anda bi­ze imkansız gibi görünen tek haneli enflas­yon bizim hayatımızın normaliymiş.

Dünyada da şu anda enflasyon meselesi birçok ülke için sorun olmaktan çıktı ya da çıkmak üzere. Birçok ülkede yıllık enflas­yon %2’li seviyelerin etrafında gezinmeye başladı. Kendi yakın geçmişimizi ve dün­yadaki şu andaki enflasyon seviyelerini dikkate aldığımızda Kasım için açıklanan aylık %2.24 ve yıllık %47.09’luk enflas­yon rakamlarının bir başarıymış gibi lanse edilmesini anlamakta güçlük çekiyorum.

Bu büyüklüklerin kurun baskılandığı ve enerji fiyatlarının lehimize işlediği bir dö­nemde oluştuğunu da unutmamak lazım. Önümüzdeki yıl için Merkez Bankası tah­mini olan %21 tutsa bile bu enflasyonun 2005-2020 arasındaki 16 yılın tamamının yıllık enflasyonundan daha yüksek oldu­ğunu söylesem ne düşünürsünüz? Kaldı ki bu tahmine ulaşılacağına ilişkin TCMB dı­şında kimsenin inancının olmaması da çö­zülmesi gereken ayrı bir problem.

Her ay ayrı bahane

Her ay enflasyon açıklandığında enflas­yona ilişkin farklı göstergeler dikkate alı­narak birçok açıklama yapıldığını görüyo­ruz. Açıklamalar muhtelif;

-Hizmet enflasyonundaki katılık enf­lasyonun düşmesini engelliyor,

-Okullar açılıyor eğitimdeki fiyat artı­şı bu ay enflasyonun yüksek gelmesine ne­den oldu,

-Kira artışları geçmişe dönük endeks­leniyor, enflasyonun ana sebebi bu,

-Gıda fiyatlarında mevsimsel bir artış var, enflasyon bu yüzden yüksek geldi,

-Sene başındaki ücret artışları enflas­yonu istenilen seviyeye indirmeye engel oldu,

-Yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki artış bu ayki enflasyonun temel nedeni,

-Vergilerde artış yapmak zorunluydu, bu enflasyona sebep oldu,

-Kurda baskı vardı, biraz yukarı salın­ması gerekiyordu, enflasyonun buradan kaynaklandı…

Gıda enflasyonu alarm veriyor

Örnekleri çoğaltmak mümkün ama bu­rada kesmek yeterli olacak. İki aydır gıda ve alkolsüz içeceklerde oldukça yüksek fi­yat artışlarıyla karşı karşıyayız. Fiyat ar­tışları bu kalemlerde Ekim’de aylık %4.33, Kasım’da %5.10 seviyesinde oluştu. 2005- 2024 arası yıllarda bu iki ayda ortalama aylık gıda ve alkolsüz içecekler fiyat ar­tışları %2.85 ve %1.67 seviyelerindeymiş. Demek ki bu alanda bozulan bir takım şey­ler var. Bunlar mevsimseldir, geçicidir de­yip TCMB’nin direkt müdahale alanındaki unsurlara odaklanarak enflasyon düşürü­lemiyor. Bu topyekün bir mücadele gerek­tiriyor. Ama belli ki oradan uzağız.

Çember daralıyor

Merkez Bankası’nın da kendi alanı dışın­da oluşan unsurlara hakim olmasını, öngö­rebilmesini ve toplumu buna göre yönlen­dirmesini beklemek sanırım hakkımız. Özellike 2018 sonrası uygulanan ekonomi politikalarının şu andaki mücadeleyi zor­laştırdığının farkındayım. Ama diğer ta­raftan da mevcut ekonomi yönetimi de ne­redeyse 1.5 yıldır dümende.

Aylık %2’lere dahi indirilememiş bir enflasyonla karşı karşıyayız. Kaldı ki bu rakamlar bile tarih­sel ortalamaların çok üzerinde. 6 ay daha benzer seviyelerde gidecek bir enflasyon mevcut yönetime açılan kredinin de ciddi şekilde sorgulanmasına neden olacaktır. Benim 2025 ilk çeyreğinden bu anlamda herhangi bir beklentim yok, umarım ikinci çeyrek itibariyle enflasyon tarafında işler rayına oturur. Aksi takdirde durum herkes için çok karmaşık hale gelebilir.