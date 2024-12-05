Enflasyonu “yüksek ücret” artırabilir; Ama, “geçinebilecek ücret” düşürebilir…

Ücretler ile enflasyon arasındaki ilişki…

En çok tartışılan konusudur iktisat biliminin…

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Aldığı ücretin “alım gücü” düşük­lüğü nedeniyle:

Açlık sınırında yaşayan;

Ve/veya çocuğunun eğitim masrafını karşılayamayan;

Ve/veya ulaşım, konaklama, su, elekt­rik, ısınma gibi ana ihtiyaçlarını karşı­lamakta zorlanan;

Ve/veya sosyal aktivitede bulunama­yan;

Ve/veya mesleki olarak kendini ge­liştirebileceği yayınlara/fuarlara/se­yahatlere uzak kalan (vb) bir işçi düşünün…

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O işçi:

Ne kadar verimli olabilir?

Kaliteye, kapasitesini/hızını artır­maya ne kadar odaklanabilir?

İşyerinin geleceğini ne kadar düşünebilir? (vb)

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Ve…

Enflasyondan faizlere “tüm makro sorunların çözümü için” ülkenin ihti­yacı olan mal/hizmet/fikir o işçiyle ge­liştirilebilir mi, daha fazla üretilebi­lir mi?

VELHASIL

Düşük ücret, işçinin verimsizli­ği demekse;

Verimsizlik, üretimde/kalitede düşüş demekse;

Ve arz/kalite/teknoloji eksikli­ği “makro krizlerin” temel nede­niyse;

Düşük ücretin, enflasyonun da nedeni olduğu sonucuna varılır…

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Evet: Enflasyonun bir nedeni de ücretlerdir…

Ama:

Hak ettiğinin “üstünde” veri­len (mevcut durumda örnekleri çoktur) ücretlerdir…

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(Hak ettiği ücreti alan: “Ülke ekonomisine, kazandığından daha fazlasını kazandıran/ kazandıra­bilecek donanımda olan” anlamı­na gelir…)