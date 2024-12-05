Enflasyonu “yüksek ücret” artırabilir; Ama, “geçinebilecek ücret” düşürebilir…
Ücretler ile enflasyon arasındaki ilişki…
En çok tartışılan konusudur iktisat biliminin…
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Aldığı ücretin “alım gücü” düşüklüğü nedeniyle:
Açlık sınırında yaşayan;
Ve/veya çocuğunun eğitim masrafını karşılayamayan;
Ve/veya ulaşım, konaklama, su, elektrik, ısınma gibi ana ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan;
Ve/veya sosyal aktivitede bulunamayan;
Ve/veya mesleki olarak kendini geliştirebileceği yayınlara/fuarlara/seyahatlere uzak kalan (vb) bir işçi düşünün…
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O işçi:
Ne kadar verimli olabilir?
Kaliteye, kapasitesini/hızını artırmaya ne kadar odaklanabilir?
İşyerinin geleceğini ne kadar düşünebilir? (vb)
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Ve…
Enflasyondan faizlere “tüm makro sorunların çözümü için” ülkenin ihtiyacı olan mal/hizmet/fikir o işçiyle geliştirilebilir mi, daha fazla üretilebilir mi?
VELHASIL
Düşük ücret, işçinin verimsizliği demekse;
Verimsizlik, üretimde/kalitede düşüş demekse;
Ve arz/kalite/teknoloji eksikliği “makro krizlerin” temel nedeniyse;
Düşük ücretin, enflasyonun da nedeni olduğu sonucuna varılır…
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Evet: Enflasyonun bir nedeni de ücretlerdir…
Ama:
Hak ettiğinin “üstünde” verilen (mevcut durumda örnekleri çoktur) ücretlerdir…
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(Hak ettiği ücreti alan: “Ülke ekonomisine, kazandığından daha fazlasını kazandıran/ kazandırabilecek donanımda olan” anlamına gelir…)