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Enflasyonun da, işsizliğin de ilacı; alım gücünü artırabilmenin de…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

“Gıda ve konut fiyatlarındaki katı­lık” sorun olmaya devam ediyor…

Mal ve hizmet üretimi/verimliliğinde “kooperatifçiliğin” getirisini ise, son 100 yılın iktisadi araştırmaları/teorileri ve örnekleri somut olarak ortaya koyuyor…

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Ama…

Kooperatifçilik konusunda kanuni dü­zenlemeden yönlendirmeye, teşvikler­den eğitime hiçbir alanda ciddi bir adım atılamıyor…

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Görünmeyen bir el:

Maliyetleri düşürecek;

Üretimde verimliliği planlayacak ve üreticinin kazancını artıracak;

Fiyat düşüşü/kalite artışıyla tüketiciyi de rahatlatacak;

Hammadde artışıyla ihracatçıya da re­kabet avantajı sağlayacak;

Bu yolla faizleri ve döviz ihtiyacını do­ğal yollarla düşürecek;

Ve sermaye birikimi sağlayıp, yeni ya­tırımların önünü açacak bu yolun geliş­mesini istemiyor…

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı­nın sonunda dikkat çekmişti:

“Gıda enflasyonunu düşürmek için, kooperatiflerimizin sayısını hızlıca ço­ğaltmak zorundayız.”

Çok yerinde bir tespitti…

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Örneğin: Balıkçılık…

Japonya ve ABD’de kooperatifler ara­cılığı ile büyüyor…

(Tıpkı: Hollanda’da meyve-sebze üre­timini ve pazarlamasını, pazarın yüzde 95’ini elinde bulunduran kooperatiflerin yaptığı gibi…)

İnsanlar birlikte karar alıyor, el ele üretiyor, maliyetleri düşürüp, verimlili­ği artırıyor…

Yöneticilere değil, çalışana/çabalaya­na ayrıcalık tanınıyor…

Gerektiğinde kendisini cezalandırıyor, “gelecek için” bir yıl balık avlanmıyor…

(Ve bu sayede, bu ülkelerde, yüzde 2’lik bir enflasyon/faiz dahi yüksek bulunu­yor)

VELHASIL

Bu verilere rağmen neden tarım­da/sanayide “kooperatifler”i büyü­temedik?

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Mevcut Kooperatifçilik Yasası’nı “işin uzmanları” dahi anlayamaz­ken;

Yapılan işi, yasaya uyduran, boş­luk/yol bulan “uzman”/“üstat” ola­biliyorken!;

Mevcut mevzuat/uygulamala­rın, Japonya, ABD gibi ülkelerdeki, “üyesine başarı, refah sağlayan” ko­operatifçilik düzenlemeleriyle ilgi­si yokken nasıl gelişebilir ki koope­ratifçilik?

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Kooperatifçilik için yasa hazırlı­ğı yapıldığını duydum; ama yaklaşık 40 yıldır hazırlıkta kalıyor…

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