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Enflasyonun düştüğüne kim inanıyor?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Enflasyon neden bu kadar önemli, çünkü çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren maaş artışları buraya bakılarak yapılıyor. Devlet yönettiği ve yönlendirdiği fiyatları ortalama enflasyona göre artırıyor.

Ül­kenin ekonomik performansı­nı ölçtüğümüz büyüme perfor­mansı bile nominal değerleri, TÜİK tarafından açıklanan enf­lasyon oranından deflatör ile arındırarak ortaya çıkıyor. Sö­zün özü enflasyon rakamı doğru değilse, ekonomi üzerinde ya­pılan tüm analizler boşa düşer, dolayısıyla alınan önlemlerin dayanağı da ortadan kalkar.

Hafta içinde, ekonomi ba­sınında yer alan TÜİK ile İTO ya da ENAG arasın­da neden bu kadar fark var tartışma­larının alevlen­mesiyle beraber TÜİK tarafından da açıklamalar geldi.

Yaklaşık 30 yıldır piyasada yer alan bir ekonomist olarak gelen açıklamaların so­ruları cevaplamak yerine, şüp­heleri daha da artırdığını maa­lesef söylemek zorundayım. Son yıllarda açıklanmasına son ve­rilen tüketim sepetindeki mad­delere dair gelen biz çok sayıda fiyatın ortalamasını alıyoruz o yüzden diğer kurumların belirt­tiği oranlardan farklı mesajı tat­min edici değil.

Zira son yıllara kadar kolkola giden İTO-Türk-İş-ENAG-KKTC TÜFE gibi ve­rilerden bu kadar belirgin ayrış­ma hangi metodoloji uygulanır­sa uygulansın, istatistiksel hata payı dahilinde açıklanamayacak kadar fazla. Aradaki farkın sü­rekli TÜİK rakamının altta ka­lacak şekilde geliyor olması da zamanlama ile ilgili bir fark ol­madığını gösteriyor. TÜİK’in bu detayları açıklamak yerine hem dilbilgisi yönünden hem de ma­tematiksel açıdan hatalar içeren bir mesaj yayınlaması ve enflas­yon şirketlerin yüksek kar mar­jı yüzünden yükseliyor diyerek, kuruluş amacından farklı nok­talara yönelmesi de ayrıca dü­şündürücü.

Saygın üniversitelerin ve an­ket kuruluşlarının yaptığı or­tak çalışmalar halkın enflasyon algısının ve dezenflasyon süre­cine inancının çok farklı bir noktada olduğuna işaret edi­yor. Hane halkı uygulanan poli­tikanın başarılı olduğuna ya da olacağına kuvvetle inanmıyor­sa, o zaman beklenti yöneti­minin başarılı olması mümkün değil. Yani asgari ücreti artır­mamak ve dolar kurunun belir­li seviyelerde kalmasına gayret etmek yeterli olmayabilir.

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