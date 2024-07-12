Enflasyonun düştüğüne kim inanıyor?

Enflasyon neden bu kadar önemli, çünkü çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren maaş artışları buraya bakılarak yapılıyor. Devlet yönettiği ve yönlendirdiği fiyatları ortalama enflasyona göre artırıyor.

Ül­kenin ekonomik performansı­nı ölçtüğümüz büyüme perfor­mansı bile nominal değerleri, TÜİK tarafından açıklanan enf­lasyon oranından deflatör ile arındırarak ortaya çıkıyor. Sö­zün özü enflasyon rakamı doğru değilse, ekonomi üzerinde ya­pılan tüm analizler boşa düşer, dolayısıyla alınan önlemlerin dayanağı da ortadan kalkar.

Hafta içinde, ekonomi ba­sınında yer alan TÜİK ile İTO ya da ENAG arasın­da neden bu kadar fark var tartışma­larının alevlen­mesiyle beraber TÜİK tarafından da açıklamalar geldi.

Yaklaşık 30 yıldır piyasada yer alan bir ekonomist olarak gelen açıklamaların so­ruları cevaplamak yerine, şüp­heleri daha da artırdığını maa­lesef söylemek zorundayım. Son yıllarda açıklanmasına son ve­rilen tüketim sepetindeki mad­delere dair gelen biz çok sayıda fiyatın ortalamasını alıyoruz o yüzden diğer kurumların belirt­tiği oranlardan farklı mesajı tat­min edici değil.

Zira son yıllara kadar kolkola giden İTO-Türk-İş-ENAG-KKTC TÜFE gibi ve­rilerden bu kadar belirgin ayrış­ma hangi metodoloji uygulanır­sa uygulansın, istatistiksel hata payı dahilinde açıklanamayacak kadar fazla. Aradaki farkın sü­rekli TÜİK rakamının altta ka­lacak şekilde geliyor olması da zamanlama ile ilgili bir fark ol­madığını gösteriyor. TÜİK’in bu detayları açıklamak yerine hem dilbilgisi yönünden hem de ma­tematiksel açıdan hatalar içeren bir mesaj yayınlaması ve enflas­yon şirketlerin yüksek kar mar­jı yüzünden yükseliyor diyerek, kuruluş amacından farklı nok­talara yönelmesi de ayrıca dü­şündürücü.

Saygın üniversitelerin ve an­ket kuruluşlarının yaptığı or­tak çalışmalar halkın enflasyon algısının ve dezenflasyon süre­cine inancının çok farklı bir noktada olduğuna işaret edi­yor. Hane halkı uygulanan poli­tikanın başarılı olduğuna ya da olacağına kuvvetle inanmıyor­sa, o zaman beklenti yöneti­minin başarılı olması mümkün değil. Yani asgari ücreti artır­mamak ve dolar kurunun belir­li seviyelerde kalmasına gayret etmek yeterli olmayabilir.