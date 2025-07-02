Erdoğan: Buraya hasbihal etmeye gelmedik, çiftçiye müjdelerimiz var
Ziraat Bankası tarafından dördüncüsü düzenlenen Tarım Ekosistem Buluşması Türk tarımının paydaşlarını bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda çiftçileri sevindirecek destekler ve yeni projeler açıkladı.
“Tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve bireysel sulama ile ilgili 7 bin 160 projeye 10.2 milyar lira hibe sağlayacağız” diyerek zirai dondan etkilenen çiftçiye bir nebze olsun umut verdi.
“Tarım sektörümüz dimdik ayakta”
Erdoğan, “Ziraat Bankası’nın verdiği kredilerde dönüş oranı yüzde 99, ortada batma, iflas etme, borç batağı, ödeyememe gibi bir durum söz konusu değil. Tarım sektörümüz dimdik ayakta” diyerek “çiftçi borç batağında” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Çiftçileri tarım sigortası yaptırmaya davet eden Erdoğan, çiftçileri ve üreticileri asla çaresiz bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarının altını çizdi.
2002’de 24.5 milyar dolar olan tarımsal hasılanın 22 senede 3 katına çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, “Bu yıl 132 milyar yatırım büyüklüğüne sahip 321 tesisi daha hizmete sunacağız. Son dönemde devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Toprak etüt ve ulusal toprak haritalama çalışmalarına ilişkin son güncel rakamlar paylaşılacak” diyerek yeni projelere dikkat çekti.
Anapara ödemesiz 7 yıla varan yatırım kredisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sebze meyve yetiştirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için bir yıla kadar anapara ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkânı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20’si öz kaynak olarak gerekirken genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Hâlihazırda büyükbaş, süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl anapara ödemesiz, toplam 7 yıl vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz” diyerek müjdelerine devam etti.
“Küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer bir müjdesi, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartılması oldu.
İşimiz gücümüz rast gitsin
Ziraat Bankası her yıl Türkiye’nin dört bir tarafından çiftçileri, tarımın ulusal tüm aktörlerini bir araya getiriyor. Bu buluşma Türk tarımının en önemli kaslarından olan işbirliği ve dayanışmayı güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi, “el ele, gönül gönüle vererek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.” Gün boyu Ziraat Bankası’ndan alınan krediler yazılan başarı hikâyeleri, risk ve fırsatlar konuşularak, deneyimler, sektörü güçlendiren bir güce dönüşüyor.
Ziraat Bankası Türkiye’nin tarım yatırım haritasına sahip
Ziraat Bankası Türkiye’nin yatırım haritasına vakıf. İllere, bölgelere göre başarılı projeler, ihracata yansıyan ürün deseni, iklim değişikliğinin çiftçilerin üretim kabiliyetlerine etkisini en iyi bilen kurum. 700 milyarı geçen kredi büyüklüğü ile hala sektörde verilen on krediden 7’si Ziraat Bankası’na ait.
Ziraat Bankası Anadolu’nun emeğini mayalamaya devam ediyor
Ziraat Bankası, endüstriye finansman kaynağı olmaktan çok öte. Her sabah milyonlarca insanı “İşimiz gücümüz rast gitsin” diye uğurlayan Anadolu insanın kültürel değişimini, umudunu tarlada, fabrikada, lisanslı depoda, ihracatta, manavda, bakkalda mayalamaya devam ediyor.
Elektrik faturaları hasattan sonra ödensin
Tarım ekosistem buluşmasında elbette sadece politika yapıcıların müjdeleri yoktu. Çiftçiler de öneri ve görüşlerini paylaştılar. Doğu Anadolu’da elektrik iletim şirketleriyle devam eden problemler yanında çiftçiler, “yılın her ayı elektrik faturası ödemek istemiyoruz. Bazı aylar maliyetlerimiz çok artıyor, ödemeyi hasattan sonra yapmak istiyoruz” diyerek finansal beklentilerini dile getirdiler.
Tarımsal GES’lerdeki fazla enerji şebekeye satılsın
“Üreticilerin GES’lerde elde ettikleri enerjinin fazlasının şebekeye satılarak gelir artırılması fikri tüm çiftçilerin ortak önerisi.
Velhasıl, 1960’larda Türkiye’nin ilk orkinos ve kurbağa bacağı ihracatı yapan ailenin dördüncü kuşak temsilcisi de ailesiyle köyüne dönen mühendisin başarı hikâyesi de tarım ekosistem buluşmasında geleceğe umut ekti.