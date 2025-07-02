Erdoğan: Buraya hasbihal etmeye gelmedik, çiftçiye müjdelerimiz var

Ziraat Bankası tarafından dördüncüsü düzenle­nen Tarım Ekosistem Buluşması Türk tarımı­nın paydaşlarını bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda çiftçileri sevin­direcek destekler ve yeni projeler açıkladı.

“Tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve bireysel sulama ile ilgili 7 bin 160 projeye 10.2 milyar lira hibe sağlayacağız” diyerek zirai dondan etkilenen çiftçiye bir nebze olsun umut verdi.

“Tarım sektörümüz dimdik ayakta”

Erdoğan, “Ziraat Bankası’nın verdiği kredilerde dönüş oranı yüzde 99, ortada batma, iflas etme, borç batağı, ödeyememe gibi bir durum söz konusu değil. Tarım sektörümüz dimdik ayakta” diyerek “çiftçi borç batağında” söylemlerinin gerçeği yansıtmadı­ğına dikkat çekti. Çiftçileri tarım sigortası yaptır­maya davet eden Erdoğan, çiftçileri ve üreticileri asla çaresiz bırakmadıklarını ve bırakmayacakları­nın altını çizdi.

2002’de 24.5 milyar dolar olan ta­rımsal hasılanın 22 senede 3 katına çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, “Bu yıl 132 milyar yatırım bü­yüklüğüne sahip 321 tesisi daha hizmete sunacağız. Son dönemde devrim niteliğinde düzenlemeleri ha­yata geçirdik. Toprak etüt ve ulusal toprak haritala­ma çalışmalarına ilişkin son güncel rakamlar payla­şılacak” diyerek yeni projelere dikkat çekti.

Anapara ödemesiz 7 yıla varan yatırım kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sebze meyve yetiş­tirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticileri­mize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. Bu kap­samda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının fi­nansmanı için bir yıla kadar anapara ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkânı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20’si öz kaynak olarak gerekirken genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uy­gulanacak. Hâlihazırda büyükbaş, süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hay­van alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl ana­para ödemesiz, toplam 7 yıl vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz” diyerek müjdele­rine devam etti.

“Küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer bir müjdesi, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartılması oldu.

İşimiz gücümüz rast gitsin

Ziraat Bankası her yıl Türkiye’nin dört bir ta­rafından çiftçileri, tarımın ulusal tüm aktörlerini bir araya getiriyor. Bu buluşma Türk tarımının en önemli kaslarından olan işbirliği ve dayanışmayı güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyle­diği gibi, “el ele, gönül gönüle vererek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.” Gün boyu Ziraat Ban­kası’ndan alınan krediler yazılan başarı hikâyele­ri, risk ve fırsatlar konuşularak, deneyimler, sek­törü güçlendiren bir güce dönüşüyor.

Ziraat Bankası Türkiye’nin tarım yatırım haritasına sahip

Ziraat Bankası Türkiye’nin yatırım haritasına vakıf. İllere, bölgelere göre başarılı projeler, ih­racata yansıyan ürün deseni, iklim değişikliğinin çiftçilerin üretim kabiliyetlerine etkisini en iyi bi­len kurum. 700 milyarı geçen kredi büyüklüğü ile hala sektörde verilen on krediden 7’si Ziraat Ban­kası’na ait.

Ziraat Bankası Anadolu’nun emeğini mayalamaya devam ediyor

Ziraat Bankası, endüstriye finansman kaynağı olmaktan çok öte. Her sabah milyonlarca insanı “İşimiz gücümüz rast gitsin” diye uğurlayan Ana­dolu insanın kültürel değişimini, umudunu tarla­da, fabrikada, lisanslı depoda, ihracatta, manavda, bakkalda mayalamaya devam ediyor.

Elektrik faturaları hasattan sonra ödensin

Tarım ekosistem buluşmasında elbette sadece politika yapıcıların müjdeleri yoktu. Çiftçiler de öneri ve görüşlerini paylaştılar. Doğu Anadolu’da elektrik iletim şirketleriyle devam eden problem­ler yanında çiftçiler, “yılın her ayı elektrik fatura­sı ödemek istemiyoruz. Bazı aylar maliyetlerimiz çok artıyor, ödemeyi hasattan sonra yapmak isti­yoruz” diyerek finansal beklentilerini dile getir­diler.

Tarımsal GES’lerdeki fazla enerji şebekeye satılsın

“Üreticilerin GES’lerde elde ettikleri enerjinin fazlasının şebekeye satılarak gelir artırılması fikri tüm çiftçilerin ortak önerisi.

Velhasıl, 1960’larda Türkiye’nin ilk orkinos ve kurbağa bacağı ihracatı yapan ailenin dördüncü kuşak temsilcisi de ailesiyle köyüne dönen mü­hendisin başarı hikâyesi de tarım ekosistem bu­luşmasında geleceğe umut ekti.